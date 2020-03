Du får pengene fortere enn før, om du har skattepenger til gode. Men ikke glem å sjekke meldingen grundig.

Fra 18. mars og i to uker framover kommer den nye skattemeldingen - tidligere kjent som selvangivelsen. Dette er din foreløpige skatteberegning som viser om du ligger an til å få igjen penger på skatten eller om du må ut med restskatt.

Årets skattemelding er helt ny - og enklere å fylle ut enn før. I stedet for de gamle postene med tall, er meldingen temabasert.

- Den bli enda enklere enn før, fordi du får oversikt kun over det som er relevant for deg. Har du for eksempel aksjesparing, får du det opp, men ikke punkter som er ikke er relevant for din økonomi, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank.

Dersom du ikke har endringer til Skattetatens foreløpige oppgjør, er det sannsynlig at tallene i skattemeldingen også blir ditt endelige skatteoppgjør. Den nye skattemeldingen skal gjøre utfylling og innlevering enklere og mer selvforklarende, mener Skatteetaten. Tvetenstrand synes den ser meget bra ut:

- Du slipper å bli forvirret av masse kompliserte punkter, og får opp gode hjelpetekster for hvert underpunkt. Og hvis du er kjapt ute, kan du rett og slett få igjen penger etter bare to uker! sier hun.

Alle lønnsmottakere unntatt næringsdrivende og deres ektefeller skal få meldingen fortløpende fra 18. mars og fram til månedsskiftet. Mellom to og tre millioner personer vil motta meldingen i mars, har Skatteetaten opplyst tidligere.





NY OG GAMMEL SKATTEMELDING: I stedet for nummererte poster, er opplysningene i den nye skattemeldingen inndelt i kategorier, opplyser Skatteetaten.





Penger igjen tidligere

Skatteetaten opplyser at 3,2 millioner personer fikk til sammen 40 milliarder kroner igjen på skatten i 2018 - som tilsvarer 12.800 kroner i snitt. Samme år måtte 800.000 betale 25 milliarder kroner i restskatt, et snitt på 32.000 kroner.

Skatteoppgjøret skal med noen forbehold være ferdig i løpet av én til to uker etter at du leverer meldingen. For å kunne få igjen skattepenger tidligere er det noen betingelser:

Du bruker ny skattemelding

Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen

Du må ha skatt til gode

Du kan ikke ha ubetalte krav

Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll





NY MELDING: Slik kan en del av den nye skattemeldingen se ut (fiktivt eksempel). Foto: Faksimile: Skatteetaten

Fem punkter du ikke må glemme

Selv om formatet er nytt, er det ikke sikkert alle opplysningene stemmer eller at meldingen inneholder helt oppdatert informasjon.

Forbrukerøkonom Tvetenstrand anbefaler at du sjekker særlig at disse punktene stemmer:

Gjeld

Gjeldsfradrag

Evt. fordeling av renter

Barn - stemmer opplysningene

Pensjon - er du blitt pensjonist etter at opplysninger til meldingen ble hentet?





- Alt som har skjedd nylig skal du være spesielt obs på, og ikke ta noe for gitt. Det kan være leieinntekter, salg av fond eller aksjer, forskudd på arv eller annet som påvirker skatten. Det er viktig å sjekke at alt sånt er registrert. Selv om de er veldig flinke, kan det godt være det er noe Skatteetaten ikke har fått med seg , sier Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

I Skatteetatens fradragsveileder kan du sjekke om du har krav på flere fradrag enn det som er ferdig utfylt i skattemeldingen.

- Har du krav på fradrag, kan du gjøre grunnlaget vi beregner skatt på, mindre. Slik sett kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv, skriver Skatteetaten på sine nettsider.

Slik sjekker du opplysningene

Lønn og skatt sjekker du ved å sammenligne summene i årsoppgaven fra arbeidsgiveren din med tallene i skattemeldingen. Du kan sjekke hva arbeidsgiveren(e) din(e) har rapportert inn her. Sjekk også at det du eventuelt mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig.

Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra. Du kan sjekke hva som er rapportert inn her.

Tall som angår gjeld og formue henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos. På formuen din kan du få verdsettingsrabatt. Hvis du får det, er det forhåndsutfylt på skattemeldingen din.

Slik er den nye inndelingen

De nye inndelingene i skattemeldingen er:

Arbeid, trygd og pensjon

Bank, lån og forsikring

Bolig og eiendeler

Familie og helse

Finans

Gave og arv

Personlige forhold





Hvis du endrer et tall, ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang. I skattemeldingen får du veiledning og enkelte svar underveis, for at det skal være enklere å levere korrekte opplysninger og få riktig skatt.

Den nye varianten kan ikke ta imot vedlegg. Har du tilleggsinformasjon du mener Skatteetaten må vite om, må du gå ut av den nye, inn i den gamle og levere slik du har gjort før.

Skylder du skatt, vil regningen komme i august som før, og i fordelt på august og september om beløpet er over 1000 kroner.