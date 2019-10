Argentina stålsetter seg etter valget

Argentina går mot et skarpt politisk skifte etter søndagens valgseier til venstreorienterte Alberto Fernández. Han får knapt feiret før han må roe markedet.

De 60 år gamle jussprofessoren Fernández hadde fått 48 prosent av stemmene da 99 prosent av var telt opp etter søndagens valg, en soleklar seier. Sittende president Mauricio Macri fikk 40,44 prosent, viser de offisielle tallene.

Fernández arver landets økonomiske krise, som har utløst frustrasjonen som igjen har medført både høy valgdeltakelse og trolig at Fernández vant valget. Han har ikke planer om å hvile på laurbærene.

Strammer inn

Allerede mandag skal han ha et tidlig frokostmøte med avtroppende president Macri på palasset Casa Rosada for å forebygge skaderingvirkningene av at Argentina skal gå fra Macris markedsøkonomivennlige strategi tilbake til peronistisk proteksjonisme.

I påvente av nettopp dette skiftet falt verdien av pesoen i forrige uke med 5,86 prosent mot den amerikanske dollaren.

– Hvordan markedet reagerer nå, avhenger i stor grad av hvordan de to kandidatene reagerer, sier analytiker Raul Aragon ved La Matanza-universitetet.

– Det er svært viktig at de umiddelbart sender signaler om ro og stabilitet til markedet og samfunnet, og dette må de gjøre sammen og de må handle sammen, sier han.

Sterke følelser

Det er stor spenning knyttet til om Fernández vil makte å snu økonomien, og sterke følelser er i sving. Søndag hadde flere hundre støttespillere samlet seg utenfor leilighetsbygningen der han bor. De ropte navnet hans taktfast og veivet med det argentinske flagget.

Feiringene brøt ut etter at de første valgdagsmålingene viste at han lå an til å vinne. Kanalene TN, C5N og América local television spådde alle seier til Fernández. Ifølge myndighetene gikk søndagens valg relativt fredelig for seg.

Fernández' visepresidentkandidat er Cristina Fernández, landets tidligere president som styrte Argentina fra 2005 til Macri tok over i 2015. Fernández og Fernández er ikke i familie.

