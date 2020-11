Ari Behns hus legges ut for salg

Annonsen for den idyllisk beliggende eneboligen i Lommedalen har vakt voldsom interesse.

Eneboligen som er bygget i 1995 ligger på en høyde med utsikt over Lommedalen mot Bærums Verk og åsene omkring. Den avdøde forfatteren og tidligere prinsgemalen Ari Behn har bodd i huset, og interiøret er dels preget av den berømte tidligere beboeren.

Blant annet er det gjort noen fargevalg utenom det vanlige, det er veggmalerier på noen veggene og utsmykninger man kanskje ikke vanligvis finner i en en ellers ganske vanlig villa fra 1990-tallet.

«Boligen har tilhørt kunstneren Ari Behn som har satt sitt preg på den med utradisjonelt fargevalg, veggmalerier mv. Dobbelgarasje hvor overliggende loft nylig er pusset opp», skriver megleren i annonsen. Siden det står oppgitt i annonsen hvem som har bodd i huset, har interessen vært betydelig.

I 2019 møtte Nettavisen Ari Behn i boligen. Da fortalte om sin gryende kunstproduksjon og -interesse. Intervjuet kan du se her:

Vanvittig mange har sett annonsen

- Vi har hatt over 70.000 treff det første døgnet, så det er en enorm interesse, sier megler Torbjørn Ek til Nettavisen.

Utover det ville ikke Ek fortelle så mye om boligen. Men Nettavisen vet at dette er huset som Ari Behn kjøpte i september 2016, etter at skilsmissen fra prinsesse Märtha Louise var et faktum.

Kjøpesummen var den gangen 8 millioner kroner, og prisantydningen på boligen nå er 8,2 millioner kroner. Eiendommen grenser direkte til Lommedalen skisenter, og i boligannonsen beskrives et hus med blant annet romslig entré, delikat kjøkken, stor stue og hage.

Nettavisen har ikke fått tillatelse til å gjengi bildene, men annonsen i sin helhet, og bildene fra huset, kan du se her.

