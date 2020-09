Ark kutter 40 prosent: - Ikke stol på rabatten

I en offensiv kampanje kutter bokhandelkjeden Ark 40 prosent av førprisen på en mengde spill og leker. Det er god grunn til skepsis, hevder kritiske røster.

Den gamle klassikeren Monopol er satt ned fra 600 til 360 kroner, og flere spill er satt ned med flere hundre kroner.

Men en liten sjekk mot markedet viser at tilbudene fra Ark stort sett er på linje med vanlige priser fra konkurrenter, eller litt lavere, selv etter 40 prosent avslag. Noen spill får du billigere andre steder, også når Ark har kampanje. Monopol, for eksempel, får du nesten 100 kroner billigere hos en konkurrent.

En prissjekk av ti spill viser at førprisene Ark oppgir i kampanjen i snitt er 32 prosent høyere enn det nest dyreste alternativet. Arks normalpriser er altså konsekvent minst en tredel høyere enn snittet i nettbutikk-markedet.

Nettavisen fant disse prisene da vi sjekket markedet denne uken:

- Verdiløs rabatt

- Når jeg ser prissammenligningen, så får jeg straks følelsen av at Ark gambler på at folk ikke sjekker prisene i andre butikker, sier Rune Kaino Nikolaisen, som driver nettsiden gjerrigknark.com.

I Nettavisens sjekk av ti spill på tilbud fra Ark, er ikke de laveste prisene fra konkurrentene noen gang i nærheten av Arks førpriser. Prishistorikken viser derimot at spillene nesten alltid kan kjøpes til priser i nærheten av Arks tilbudspris eller billigere.

Les også: Geir (49) ventet i fire måneder på pengene fra reisebyrået: Med dette grepet fikk han dem tilbake

Ifølge prishistorikk fra prisjakt.no, som viser den laveste prisen til enhver tid, har Monopol-spillet ikke en eneste gang siden 2010 hatt en høyere laveste pris enn 350 kroner. Som regel ligger prisen litt under 300 kroner, ofte rundt 200 kroner, og i sommer kunne du få kjøpt Monopol-spillet for 119 kroner fra en konkurrent.

Nikolaisen oppfordrer folk til ikke å stole på prosenttilbud:

- Det hjelper jo ingenting med 40 prosent rabatt når førprisen ser ut til å være skyhøy. Sjekk heller prisene og sammenlign, sier Nikolaisen.

Fikk refs

Høsten 2018 ble Ark refset av Forbrukertilsynet for villedende markedsføring. Bokhandlerkjeden hadde da en kampanje der brettspill og puslespill ble solgt til 50 prosent av veiledende pris.

Tilsynet konkluderte med at markedsføringen var villedende, fordi Ark ikke kunne legge fram tilstrekkelig dokumentasjon for at de veiledende prisene var reelle sammenligningspriser i markedet.

- Vi gikk gjennom dokumentasjon og fastsatte tiltak for å sikre at markedsføringen var i tråd med loven. De sammenlignet med veiledende priser, som var en pris anbefalt fra leverandør. Men dette er lite brukt nå og ansees ofte som villedende. Grunnen er at dette krever at man kan dokumentere at en vesentlig del av markedet opererer med denne prisen. Det er derfor nå lite bruk av veiledende pris, sier Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

SJEKK PRISEN: - Ikke heng deg opp i førprisen, men se heller hva konkurrenter selger varen for, oppfordrer Jo Gjedrem, fagdirektør i Forbrukertilsynet. Foto: Cf-wesenberg

Ark har etter dette satt rabatten i forhold til egne førpriser, som er mer reelt, mener Gjedrem. Loven krever at man må ha hatt en viss omsetning til denne prisen i perioden før salget, for at avslaget skal regnes som reelt etter markedsføringsloven.

Les også: Forbrukerrådet reagerer på strømselskapets forsikring: - Lurer kundene

Mens det tidligere eksisterte en seksukersregel, vurderes nå ulike bransjer ulikt og konkret i hvert tilfelle.

- Det er forskjell på flygel og tennissokker.

Men nye EU-regler kan tvinge gjennom at det igjen kommer et mer firkantet regelverk, et bestemt antall uker, antyder Gjedrem. Han råder til å sjekke priser på nettet, og også til å sjekke prishistorikk, slik at man kan vurdere bedre om prisen er god.

- Det er kjempeviktig å se på avslaget og sjekke prisen flere steder. Ikke heng deg opp i førprisen, men se heller hva konkurrenter selger varen for.

Sammenligner med andre bokhandler

Den pågående kampanjen er årets tredje, og varigheten av kampanjene varierer, opplyser Kari Roll-Matthiesen, kategoridirektør i Ark Bokhandel AS, i en epost til Nettavisen.

- Det har vært 7-8 uker mellom hver kampanje, i tiden mellom der har vi solgt varene til ordinær pris.

- Kan dere dokumentere Arks førprisene i en periode på minst seks uker før kampanjen?

- Vi har våre systemer for å ivareta dette, ja – og er helt sikre på at det har gått mer enn seks uker mellom kampanjene.



FORSVARER RABATTEN: - Når vi setter prisene våre sammenlikner vi de med bransjen vi er i, det vil si andre bokhandlere eller forhandlere med et stort butikknett i Norge, sier Kari Roll-Matthiesen, kategoridirektør i Ark As. Foto: privat / Morten Solli

Roll-Matthiesen opplyser at kjeden har solgt minst 1000 eksemplarer Monopol-spillet til fullpris, 600 kroner. Spillet selges til under 300 kroner hele året av mange konkurrenter.

- Noen mener at dere opererer med uvanlig høye førpriser for at tilbudene skal se bedre ut enn de faktisk er når man sammenlikner med konkurrenter i markedet - hva synes du om det?

- Vi er opptatt av at kundene våre skal få det de blir forespeilet. Når vi setter prisene våre sammenlikner vi de med bransjen vi er i, det vil si andre bokhandlere eller forhandlere med et stort butikknett i Norge. Vi får også oppgitt anbefalte utpriser fra leverandører når vi prissetter våre spill og det forholder vi oss til. Prisene i markedet vil alltid ha noe variasjon og vi er opptatt av å være konkurransedyktige, både på nett og i butikk, sier Kari Roll-Matthiesen i Ark.



Billigst på nett

Rune Nikolaisen i Gjerrigknark.com er mildt sagt skeptisk:

- Om ikke man kan kalle det lureri, så er det i alle fall slik at en forbruker kjapt kan føle seg lurt i etterkant, selv om kjeden i alle fall har fri frakt. Jeg oppfordrer folk til å ikke stole på prosenttilbud – for eksempel ved å bruke Prisjakt og Prisguiden.

Som Nettavisens prisundersøkelse viser, kan det være lønnsomt å kjøpe et og annet spill når det er kampanje på Ark - men at prisene har et avslag på 40 prosent illustrerer først og fremst at normalprisen på spill er høy i bokhandelen.