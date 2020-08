Arne Hjeltnes med milliontap på fiskeselskap

TV-profilen gikk på en kjempesmell.

Arne Hjeltnes er en suksessfull TV-profil, men det har dessverre ikke gått like bra med alle investeringene hans.

I 2017 satset han blant annet en stor del av sparepengene sine på i selskapet Norwegian Fish Company, hvor han var styreleder og gründer.

Det gikk svært dårlig.

Tapte alt

Hjeltnes har gått inn med 2,6 millioner kroner av det han beskriver som egne sparepenger. Tall fra Hjeltnes' private selskap Nan Madol viser imidlertid at han nå sitter igjen med ingenting aksjeverdi i selskapet, som ble solgt til Aalesundfisk tidligere i år.

- Det stemmer at aksjeverdien er skrevet ned til null. Det er ikke noen hemmelighet at det dette var en investering som ikke gikk som planlagt, sier Hjeltnes, som gikk inn i selskapet i Mehamn ved starten i 2017. Da hadde Røkke-selskapet Havfisk trakk seg ut av stedet få år tidligere.

- Jeg har investert mange år uten lønn i dette og det viktigste for meg var at det ikke gikk konkurs, slik at samfunnet i Mehamn ikke mistet en hjørnesteinsbedrift. Hvis vi hadde gått konkurs etter at Røkke la ned i 2014, tror jeg ingen har turt å prøve seg i Mehamn på mange år, sier Hjeltnes.

Fikk statsstøtte

Selskapet driver med foredling av fisk i Finnmark, det vil si produksjon av ferdigvarer til butikk, og fikk 50 millioner kroner fra staten.

Likevel endte det etter få år på konkursens rand.

Hjeltnes uttalte allerede i fjor at selskapet, som foreldet både laks og hvitfisk, hadde satset for hardt.

«I etterpåklokskapens lys er det lett å se at vi skulle nøyd oss med hvitfisklinja i starten. Vi gapte over for mye. Vi undervurderte laksemarkedet. Laksen var for dyr. Og det tok lenger tid enn vi hadde trodd med å komme skikkelig i gang. Nå har vi redusert ambisjonene, men ikke mistet troen», sa han til iFinnmark 24. august i fjor.

Solgt

Det gikk imidlertid fra vondt til verre, selskapet fikk ikke nok hvitfisk heller og det tydelig at selskapet trengte å få inn en ny eier. Hjeltnes avviste imidlertid dommedagsspådommene og sa at «Ryktene om vår død, er betydelig overdrevet.»

- Det var mange som dømte oss nord og ned, men det var uaktuelt å gi opp. Helt fra starten mente jeg at det var galskap å sende så mye av fisken ubearbeidet ut av landet. I min naive tro mente jeg at videreforedlingen vi hadde satset på, var framtida. Dessverre har vi ikke en fiskeripolitikk med samme mål. Det er alt for få viktige personer som bryr seg om fisk, sier Hjeltnes til Finnmarken tidligere i år.

Selskapet ble solgt til Aalesundfisk Holding i mai i år og Hjeltnes sier at han nå er optimistisk på vegne av virksomheten.

- Jeg tror villfisk fra Barentshavet er det nye store og jeg er med videre i det nye systemet. I fremtiden vil kanskje Aalesundfisk gjøre det så bra at jeg får igjen sparepengene mine, sier han.