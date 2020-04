Arne Wilhelmsen er død

Wilhelmsen ble 90 år gammel.

Det melder Royal Caribbean Cruises i en pressemelding.

Det oppgis ikke årsak til dødsfallet, men Arne Wilhelmsen har vært syk i en periode, skriver Finansavisen.

En visjonær

- I en tid hvor resten av verden trodde cruise var en nisje for de gamle transatlantiske rutene, så Arne tidlig at en vekst i markedet var mulig, uttaler Richard Fain, RCLs styreformann.

Og legger til:

- Han hadde en visjon av hvordan den moderne cruiseindustrien ville se ut, på et tidspunkt hvor industrien i beste fall besto av tolv operative skip.

Arne Wilhelmsen ble født 15. juni 1929, i Oslo.

BRØDRENE: Wilhelmsen-brødrene Gjert (t.v) og Arne med boken "Six decades on the seven seas" som ble presentert om bord i "Splendour of the Seas" i 2000. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

Harvard-utdannet

Wilhelmsen hadde MBA-utdannelse fra Harvard Business School, og jobbet som assistent hos norske EB Lund & Co, og senere som skipsmegler i New York, ifølge RCL.

RCL ble grunnlagt i 1968, og Arne Wilhelmsen styrte familieimiperiet sammen med sin bror, Gjert. Arne ble ansett som forretningsmannen av de to. I 2003 ble han etterfulgt av sønnen Alex i styret i RCL.

Også Wilhelmsen og cruiseindustrien merket effekten av koronaviruset. Midt i mars måned kunne Nettavisen rapportere at 22 milliarder dollar, eller 220 milliarder kroner, var barbert fra verdien til Royal Caribbean Cruises - som for øvrig er verdens nest største cruise-selskap.

Det er den norske Wilhelmsen-familien som er største eier.

Aksjeposten var verd 34 milliarder

Awilhelmsen ble etablert av skipsreder Anders Wilhelmsen i 1939, men det var under sønnene Arne og Gjert selskapet virkelig slo seg opp, da de startet opp Royal Caribbean Cruises på 60-tallet.

Det var Arne Wilhelmsen (90) som fortsatt eide aksjeposten på 12 prosent. Han var Norges åttende rikeste person, ifølge Kapital, i fjor.

Frem til midten av januar var den aksjeposten verdt 3,36 milliarder dollar, eller 34 milliarder kroner.

Nå er den blitt redusert med 26 milliarder kroner, eller 75 prosent, som følge av den totale kollapset i interesse for cruisereiser etter virusutbruddet.

Wilhelmsens niese, Margaret Boel Garmann (64), en av Norges rikeste kvinner, solgte seg ut av Awilhelmsen i fjor.