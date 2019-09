Arrestasjonene på USA-grensen stuper etter Trump-tiltak

Antall ulovlige innvandrere som blir arrestert på grensen mellom USA og Mexico har stupt etter at president Donald Trump svingte pisken mot mexicanske myndigheter.

NEW YORK (Nettavisen): Presidentens plan for å stoppe den enorme strømmen av ulovlige flyktninger som kommer til USA-grensen ser ut til å virke, skriver Politico denne uken.

Flyktninger fra Honduras, El Salvador og Guatemala utgjør den største grupperingen av flyktninger som kommer til USA-grensen.

Ifølge New York Times har grensepatruljene i USA arrestert så mange som 419.831 flyktninger fra disse tre landene på grensen så langt år. I tillegg kommer 4321 meksikanere.

Arrestasjonene er ned 60 prosent

Ferske tall viser nå at den totale mengden flyktninger har stupt etter at president Trump satte inn tiltak.

Antallet arrestasjoner på grensen til USA, som brukes som en indikator på ulovlig innvandring, sank til 51.000 i august, en nedgang på hele 60 prosent fra toppen i mai der over 130.000 personer kom til grensen.

- Vi har en utrolig fremgang ved den sørlige grensen, skriver president Donald Trump på Twitter denne uken, og viser samtidig frem en grafen som viser nedgang i antall arrestasjoner ved grensen.



Ifølge grensevaktene er årsaken til nedgangen avtalen Trump inngikk med Mexico i juni.

Da truet Trump meksikanerne med å innføre en toll på 25 prosent på meksikanske varer som kom inn til USA om de ikke tok grep på strømmen av innvandrere som kom til den amerikanske grensen. En slik toll ville vært krise for Mexico, som sender 80 prosent av sine eksportprodukter til USA.

Ifølge avtalen skulle meksikanske myndigheter sammen med Nasjonalgarden slå hardt ned på ulovlige innvandrere som kom til den meksikanske grensen i syd ved Guatemala.

Mexico sendte 6000 soldater for å sikre grensa mot sør, aksepterte at USA sender migranter tilbake til Mexico mens asylsøknadene deres behandles, og trappet opp bistanden til de fattige mellomamerikanske landene Honduras og El Salvador.

Antall pågripelser ved Mexico/USA-grensen har stupt siden Donald Trump truet meksikanske myndigheter med toll og straffetiltak om de ikke gjorde en innsats for å begrense tilstrømningen til den amerikanske grensen. Foto: U.S. Customs and Border Protection

- En seier for Trump inn mot valget

Ifølge Politico kan nedgangen i grensetrafikken - om den fortsetter, bli en stor seier for Trump inn i valgkampen i 2020. Enda viktigere, metodene han bruker kan også endre måten USA håndterer immigrasjonen i årene som kommer.

- Jeg tror de får akkurat det de sa de ville få da de tvang Mexico i kne, sier Oscar Chacón, direktør i den Chicago-baserte pro immigrasjons gruppen Alianza Americas til Politico.

- Spørsmålet er bare om dette er bærekraftig.

USA-ekspert Hilmar Mjelde sier til Nettavisen at Trumps tiltak helt klart ser ut til å ha en effekt.

- Spørsmålet er om den vedvarer. Vi har sett tidligere at innvandringen over USAs sørgrense avtar i sommermånedene på grunn av varmen, som gjerne kommer opp i 50 grader der, sier Mjelde.

Hilmar Mjelde er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

- Trumps grep er typiske

- Trumps grep er typiske for slik han styrer som president. Han bruker direktørmakten sin i fravær av handling fra Kongressen. Det er en måte å styre på som er karakteristisk for moderne presidentmakt. Obama styrte på samme måte, men i form av en annen politikk. Han ga blant annet opphold til mange såkalte udokumenterte innvandrere, sier Mjelde, som er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

- Men dette vil bli forbli veldig kontroversielt. For det første er det et spørsmål om Trump bryter innvandrernes rettigheter til å søke asyl. For det andre rokker Trump muligens ved maktdelingen i Grunnloven ved å tilsidesette Kongressen. For det tredje undergraver dette i manges øyne USAs historiske rolle som frihavn for mennesker i nød. For det fjerde ser mange dette som en rasistisk politikk for å holde brune mennesker ute, sier USA-eksperten.

- På den andre siden mangler USA i dag operativ kontroll over sin sørgrense. En stat har dog rett til å kontrollere sitt territorium – det er det som er definisjonen på en stat. Det store antallet ankomne reiser enorme logistiske og ressursmessige utfordringer for USA – samtidig som mange etterspør arbeidskraften internt i USA, sier Mjelde.

42.000 asylsøkere er sendt tilbake til Mexico

Mexicos ambassadør til USA, Martha Bárcena, er heller ikke i tvil om at grepene som er tatt siden juni, har hatt stor effekt.

- Folk vet at hvis de kommer inn i Mexico, så må de respektere meksikansk lov, som legger til at migranter som har planer om å søke asyl nå skjønner at det ikke er så lett som de trodde det skulle bli.

Ferske tall viser at så mange som 42.000 asylsøkere har blitt sendt tilbake til Mexico etter at avtalen trådte i kraft, som går under navnet «Remain in Mexico».

Så mange som 25.000 tropper fra Nasjonalgarden er også satt inn fra Mexicos side for å få kontroll på den ulovlige innvandringen både ved den sydlige og nordlige grensen.

- Trump lykkes i å definere debatten

- Er de ferske tallene en seier for Trump?

- Det kommer an på. Om tallene skyter i været igjen når høsten kommer, vil situasjonen være tilbake til der den var i mars/april. Da er Trump på defensiven igjen. På den andre siden har han lykkes i å definere debatten. Man diskuterer ikke lenger om situasjonen på grensen er en krise, og Demokratene sliter med å formulere egen politikk

- Hvor viktig blir innvandring i presidentvalget neste år?

- Det er et stort tema. Men mest som en symbolsk kulturkamp mellom nasjonalistiske krefter og de som ønsker et multikulturelt USA velkommen, sier Mjelde.

I juli i år tillot Høyesterett at Trump kunne bruke 2,5 milliarder dollar fra en Pentagon-fond til bygningen, og denne uken uttalte det amerikanske forsvarsdepartementet at de ville bruke 3,6 milliarder dollar fra deres budsjett for grense-prosjekter i California, Arizona, New Mexico og Texas. Bildet er fra Santa Teresa i New Mexico. Foto: (Cedar Attanasio / AP / NTB scanpix)

- USAs trusler og mobbing har vært effektiv

Men mens Trump-leiren er svært fornøyd med de ferske tallene, mener andre at utviklingen er dårlig for asylsøkere.

- Det disse tallene viser, er at USAs trusler og mobbing av andre land har vært effektiv med tanke på å få landene til å øke sin innsats rundt håndhevingen, men at tallene egentlig ikke reflekterer noen endring i situasjonen nordtriangel-landene i Sentral-Amerika, sier Maureen Meyer, direktør for en innvandring og human right organisasjon i Mexico til Politico.

Med nordtriangel-landene mener Meyer Honduras, El Salvador og Guatemala, som utgjør den største grupperingen av flyktninger som kommer til USA-grensen.

Tilhengerne av migrasjon gjør også et poeng av at «Remain in Mexico»-avtalen setter asylsøkere i fare. De viser blant annet til en rapport fra juli i år som viser 110 tilfeller av voldtekt, kidnapping, seksuell utnyttelse, overfall eller vold mot asylsøkere som er en del av dette programmet.

Høyesterett godkjente Trumps asylregler



Denne uken har også USAs høyesterett godkjent loven som forhindrer de fleste migrantene fra Mellom-Amerika å søke asyl i landet.

Høyesterett tok tatt stilling til den omdiskuterte regelen som forhindrer alle som tidligere har passert gjennom et annet land på vei til USA, å søke asyl.

Beslutningen, som opphever en midlertidig kjennelse fra en lavere domstol, innebærer at de aller fleste som forsøker å ta seg inn i USA, vil bli sendt tilbake til det første landet utenfor sitt eget slik at de i stedet må søke asyl der.

De fleste som krysser den sørlige grensen er mellomamerikanere som rømmer fra vold og fattigdom. De er stort sett ikke kvalifiserte til å søke asyl i USA under den nye regelen.

Trump får milliarder til muren

Imens jobber Trump også med å få opp gjerder og mur langs grense til Mexico.

I juli i år tillot Høyesterett at Trump kunne bruke 2,5 milliarder dollar fra en Pentagon-fond til bygningen, og denne uken uttalte det amerikanske forsvarsdepartementet at de ville bruke 3,6 milliarder dollar fra deres budsjett for grense-prosjekter i California, Arizona, New Mexico og Texas.

