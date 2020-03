Asbjørn og Tove (73) kommer seg ikke hjem fra Spania: - Kundebehandlingen er elendig

Flere nordmenn sliter med å komme seg hjem fra Alicante i Spania. Nå frykter de at de må bli der, og de er redde for koronasmitte.

Ekteparet Tove Fridén og Asbjørn Hulaas (begge 73), som er bosatt i Trondheim, bor nå i et eget hus i byen Denia i Spania, utenfor Alicante. De skulle fly hjem først om en uke, men så fikk de melding fra Norwegian om at alle flyene som var satt opp fram til 17. april var kansellerte, forteller Hulaas til Nettavisen.

- Vi fikk melding om at det skulle settes opp et fly fra Alicante til Trondheim i dag, men det kunne vi ikke bli med på fordi vi har en hund og den kunne vi ikke ta med, sier han.

- Nå kutter de alle avganger til Trondheim. Det greit nok at vi ikke får plass på det flyet med hunden, for de har jo begrensninger, men når vi spør om når vi kan reise, får vi beskjed om at de ikke vet.

Opplever å ikke få hjelp

Han og kona Tove Fridén er fortvilet over situasjonen. Nå prøver de det de kan å både få svar fra Norwegian og å få plass på ett av SAS-flyene de har fått beskjed om at skal settes opp.

- Kona mi har ventet i telefonen i timevis. Vi er i tvil om hva vi skal gjøre videre. Det virker som både SAS og Norwegian har stoppet all mulighet for å få snakket direkte med kundebehandlere for å få noen klare svar, sier han, og legger til:

- Kundebehandlingen, særlig hos Norwegian som vi pleier å fly med, er helt elendig. De har jo mange kunder å ta vare på, men det gjøres uansett på en dårlig måte, sier han.

Redd for helsa

Ekteparet er redde for å ikke komme seg hjem til Norge, og gjør det de kan for å få hjelp.

- Smittet sprer seg mer og mer her, og det begynner å bli ganske alvorlig. Vi kan ikke bevege oss ute. Skal vi lufte hunden, må vi gå en og en. Folk får ikke gå på gatene uten hund her, da blir de stanset og sendt hjem. Lekeplassen har politiet sperret av for å unngå at folk smittes, sier han.

- Hva er dere redde at skal skje om dere ikke kommer dere hjem til Norge snarest?

- Vi frykter å bli smittet. Vi kan jo bli syke, og det er mange andre som også vil komme seg til lege og få hjelp. Vi risikerer jo å bli hjelpeløse, sier han.

Nettavisen har vært i kontakt med Norwegian, som foreløpig ikke har svart på spørsmålene.

- Kan jo ikke avlive hunden

Også flere nordmenn sliter med å få kontakt med Norwegian, for å finne ut hvordan de nå skal komme seg hjem.

Anne Mai Struksnes-Andersen og ektemannen er også på ferie like utenfor Alicante, og reiste nedover i vinter. De skulle egentlig hjem 5. april, men fikk fredag høre at billetten deres til Oslo er kansellert.

- Så vi sitter her og får ikke bestilt ny billett. Vi kommer heller ikke gjennom til Norwegian på nett eller telefon, forteller hun til Nettavisen.

I likhet med Asbjørn Hulaas og kona, opplever de det som problematisk at de skal ha med seg hund.

- Vi kan jo ikke avlive hunden vår. Vi bor heldigvis privat, så vi har heldigvis en plass å bo mens vi venter på å få flybilletter hjem. Hotellene stenger nemlig til uken, forteller hun.

- Håpløst

I fem timer har de lørdag prøvd å få kontakt med Norwegian. Også fredag prøvde de i flere timer.

- Vi er bekymret for å ikke komme oss hjem. Vi handler én gang i uka, og er da veldig forsiktige og prøver å holde avstand. Ellers er vi ikke ute, sier hun.

Anne Mai er 73 år, mens ektemannen er 79 år, og alderen er noe de tenker på.

- Man begynner å bli godt opp i årene, så vi er redde for å bli smittet og syk her nede.

Hun og mannen synes det er dårlig at Norwegian ikke har gitt de beskjed tidligere om at billetten for hjemreisen er kansellert.

- Det er helt håpløst, for de svarer jo ikke på telefon. Mannen min sitter hele tiden på telefon og nett han også, sier hun.

Nesten 5.000 nye smittede i Spania på ett døgn

På ett døgn har over 300 virussmittede mistet livet i Spania, og myndighetene har bekreftet nesten 5.000 nye smittetilfeller.

Det totale antallet registrerte smittetilfeller i Spania var lørdag 24.926. Ett døgn tidligere sto tallet på 19.980 smittede. Over 1.600 pasienter er under intensivbehandling.

Antall døde steg fra 1.002 fredag til 1.326 lørdag.

Spania har snart tilbakelagt en uke med strenge tiltak, blant annet bevegelsesrestriksjoner og stengte butikker.

Myndighetene venter at smittetallet vil fortsette å stige før man forhåpentligvis kan se resultater av tiltakene.