Aschehoug gikk 40 millioner kroner i underskudd

Norges tredje største forlagshus gikk med 40 millioner kroner i underskudd i fjor, likevel tok aksjonærene ut 15 millioner kroner i utbytte, skriver Bok365.

Konsernets populærlitteratursatsing har ikke gitt resultatene forlagshuset håpet på. Datterforlaget Spektrum Forlag fikk alene et driftsunderskudd på 25,6 millioner kroner, mens Bestselgerforlaget noterte et underskudd på 4,1 millioner kroner. De to forlagene er nå henholdsvis avhendet og nedlagt.

Også i selve moderforlaget, Aschehoug, falt driftsinntektene med 67 millioner kroner i 2018, og resultatet før skatt endte med et underskudd på 10 millioner.

Finans- og økonomidirektør Åse Tharaldsen i konsernet sier til Bok365 at det dårlige 2018-resultatet i all hovedsak skyldes restrukturering gjennom avhending og avvikling av virksomheter.

Samtidig som selskapet gikk 40 millioner kroner i underskudd i 2018, tok aksjonærene i konsernet ut 15 millioner kroner i utbytte.

– Når det gjelder utbytte, så etterstreber Aschehoug et stabilt utbytte over tid, fremfor at det varierer med resultatene. Det innebærer at utbyttet vil være relativt sett lavt når resultatene er gode og høyt når resultatet er lavere, sier Tharaldsen til nettstedet.

Største aksjonær i Aschehoug er William Nygaard, som har 45.000 aksjer i selskapet. Det utgjør 10 prosent av aksjene.

(©NTB)