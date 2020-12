Asheim (H) med klar beskjed til universiteter og høyskoler: - Forventer at de dekker denne kostnaden

Statsråden strekker ut en hånd for å hjelpe utenlandsstudentene.

5. november innførte regjeringen en med ordning med karantenehotell fra 9. november. Siden da har de fleste utenlandsstudentene som har kommet til Norge, ikke oppfylt vilkårene for unntak fra opphold i karantenehotell.

Les også: Arbeidsgivere må ut med 1.500 kroner døgnet for karantenehotell

- Kunnskapsdepartementet har ikke en forventning om at studentsamskipnadene skal stille opp som karantenehoteller da dette vil bli både kostnadskrevende og praktisk krevende i tråd med gjeldende smittevernkrav, skriver kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Se hvem som tjener best i ditt årskull her:

Men et par uker før jul kommer forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) med en positiv melding til studentene som ofte ikke har det største budsjettet, og dermed kan det bli en dyr affære å betale egenandelen på 500 kroner per døgn i ti dager.

- Året som har gått har vært en påminnelse om hvor viktig samarbeid på tvers av landegrensene er. Jeg vet at en del internasjonale studenter lurer på om de skal bestille billett eller ikke til Norge over jul på grunn av reglene og kostnaden rundt karantenehotell. Den usikkerheten skal de slippe å ha. Jeg forventer at de norske universitetene og høyskolene dekker denne kostnaden for sine utenlandsstudenter, sier Asheim i pressemeldingen.

Reklame Her kan du levere Vikinglotto