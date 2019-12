Asia-børser surfer på håpet om USA-Kina-avtale

Børsene i Tokyo og Hongkong åpnet i pluss mandag, trolig hjulpet av troen på en løsning i konflikten mellom USA og Kina, men børsene i Kina åpnet i minus.

I Japan åpnet Nikkei 225-indeksen opp 0,43 prosent, eller 101,45 poeng, på starten av dagen, mens den bredere sammensatte Topix-indeksen var opp 0,23 prosent, eller 4,04 poeng.

Litt etter fulgte Hang Seng- indeksen i Hongkong med åpning i pluss, opp 0,55 prosent i morgenhandelen, eller 153,27 poeng.

Den kinesiske hovedindeksen i Shanghai falt derimot med 0,20 prosent – 5,90 poeng – og Shenzhen-indeksen falt med 0,3 prosent, som tilsvarer 5,28 poeng.

USAs president Donald Trump sa fredag ​​at han hadde en «veldig god samtale» med sin kinesiske kollega Xi Jinping om en delvis avslutning på den 18 måneder lange handelskonflikten, som har satt sitt preg på den globale økonomien og handelen.

Seniorstrateg Hideyuki Ishigur ved Daiwa Securitie kommenterer at til tross for at det ikke er satt noen dato for når en faktisk avtalesignering vil finne sted, har investorer tatt Trumps uttalelser til seg.

Trump tvitret blant annet at Kina allerede har startet innkjøpene av amerikanske landbrukssvarer, at det skjer i stor skala og er i tråd med avtalen.

Dette var nok til at amerikanske aksjer fikk en oppsving fredag, og sendte alle de tre hovedindeksene til nye rekordnivåer der.

(©NTB)