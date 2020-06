Astrid Urenholdt Jacobsen selger boligen

Langrennsstjernen Astrid Urenholdt Jacobsen (33) og samboer Emil Myrbråten selger boligen på Slemdal i Oslo.

- Vi skal flytte på oss. Vi har kjøpt oss en ny og større enebolig, forteller Astrid Urenholdt Jacobsen til Nettavisen.

Paret flytter inn i den nye boligen over sommeren. Huset ligger på Midtstuen i bydel Vestre Aker i Oslo, nedenfor Holmenkollen.

Eneboligen ligger ute til 10 millioner kroner. Skistjernen kjøpte boligen for drøye 6 millioner kroner i 2012.

- Boligen har en relativt høy kvadratmeterpris, men du får en kompakt enebolig med mye luft rundt, sier Linda Klokk, eiendomsmegler i Sem & Johnsen, som selger boligen.

Les også: Venter gode tider for boligeiere: - Dovre faller før boligmarkedet

Lik pris for leilighet og rekkehus

Hun forteller at hun har solgt én tilsvarende kompakt, liten enebolig i samme område i løpet av de siste årene, og der har det vært kjemperespons.

- Mange vil ha enebolig, og prisen for rekkehus eller leilighet på samme størrelse i samme området går for like mye, forteller hun.

Se bilder av boligen nedenfor:

Les også: Selger en av Norges dyreste eiendommer

Eiendomsmegleren forteller at boligen er unik, og det ble ordnet belegningsstein, beplanting, plen og store terrasser i fjor, som hun mener er veldig forseggjort. Også planløsningen er fin, mener hun.

- Det er et superhyggelig objekt, sier eiendomsmegleren.

La opp

I april annonserte Jacobsen at hun legger opp som langrennsløper.

Til Nettavisen fortalte 33-åringen at hun er glad for at å ha tatt en endelig beslutning.

- Det er litt rart, men litt godt å få kommunisert det også, sa Jacobsen til Nettavisen i april.

Savnet etter karrieren i skisporet har fortsatt ikke dukket opp, og foreløpig trives hun med medisinstudiene.

- Kanskje jeg savner det mer til vinteren, sier hun til Nettavisen nå.

Les også: Slik lykkes du i budrunden - dette må du ikke gjøre (+)

I flere år har hun vært inne på tanken om å legge opp, men har likevel funnet ny motivasjon. Denne våren satt hun imidlertid igjen med en annen følelse.

Landslagstrener Ole Morten Iversen oppfordret likevel Heming-jenta til å bruke en liten periode til å kjenne på situasjonen.

- Jeg fikk råd av Ole Morten til å bruke godt med tid og ta en periode der jeg ikke tok stilling til dette. Men når jeg tok det opp igjen ute i april så var status at jeg synes at jeg har fått oppleve nok, sa Urenholdt Jacobsen.

33-åringen kan se tilbake på en innholdsrik langrennskarriere. Hun kan blant annet vise til VM-gull i sprint, samt både OL- og VM-gull i stafett.