Atle (52) sjokkerte klubblegene i AC Milan: – De trodde jeg hadde brukket foten hans

Kiropraktoren forteller om det indre livet i AC Milan, det gode forholdet til Fernando Torres og Mario Balotelli, og hva storklubben melder om Jens Petter Hauge.

EGERSUND (Nettavisen Økonomi:) Timeplanen til kiropraktor Atle Torstensen (52) er sprengt før jul. Han er bedre enn de fleste på behandling av skuldre, ankler og knær, og mange vil ha behandling for å ha mindre vondt i juletiden.

Så god er Atle Torstensen, at han for syv år siden ble rekruttert av sjefen for anerkjente Milan Lab (faktaboks) ved en tilfeldighet på gata.

Jean Pierre Meersseman, også kjent som Silvio Berlusconis tidligere livlege, var sammen med kona på vei ut etter en kiropraktor-konferanse da han ble oppmerksom på Torstensen. På rad og rekke behandlet Torstensen kolleger med alle slags uvanlige plager som kiropraktorer flest ikke jobber særlig mye med.

Meersseman fattet interesse, og spurte om jeg kunne behandle kona hans, som hadde vonde skuldre som skulle opereres. Torstensen svarte fleipete «ja, men hvis hun blir bedre, får du invitere meg en tur til Milano», og gikk i gang med skuldrene til Milan Lab-gründeren.

Noen dager senere tikket en tekstmelding inn: Kona hans hadde blitt mye bedre som følge av behandlingen, og AC Milan ville at kiropraktoren med klinikk i Egersund skulle komme til Milano for en omvisning. Et halvt år senere ble Torstensen invitert igjen. Denne gangen for å behandle landslagsspilleren Mattia De Sciglio og stjernespilleren Stephan El Shaarawy.

– Det viste seg at mine behandlingsmetoder hadde god effekt, og spillerne kom raskt i trening igjen etter at jeg behandlet dem. El Shaarawy trengte vel kun én behandling, mens De Sciglio trengte tre. Jeg ble raskt genierklært av ledergruppen, og jeg ble spurt om jeg kunne tenke meg å jobbe der fast, sier Torstensen.

Milan Lab Tidlig på 2000-tallet sparket klubbeier Silvio Berlusconi hele det medisinske apparatet i AC Milan for å bygge opp Milan Lab fra bunnen av.

Det dramatiske grepet skjedde etter at storsigneringen Fernando Redondo fikk en alvorlig kneskade på en av sine første treninger i Milano, noe som satte ham ut av spill i to og et halvt år.

Milan Lab tar i bruk forskning, teknologi og en rekke eksperter innenfor ulike fagområder for å holde spillerne friske. Milan Lab er ansett som å være blant Europas mest avanserte.

Forskningssenteret gir blant annet AC Milans trenere og spillere data og analyser om skadehistorikk, kampbelastning og andre faktorer som kan påvirke spillernes prestasjoner og form.

Ifølge kiropraktor Atle Torstensen gikk antall skadedøgn ned med 90 prosent i klubben og medikamentbruken ned med 98 prosent etter at AC Milan tok Milan Lab i bruk.

Microsoft og Adidas har sponset Milan Lab med utstyr for en milliard kroner, og har støttet opp med blant annet tallknusere og databehandlere. Kilde: AC Milan og Atle Torstensen.

Hauge blir skrytt opp i himmelen: – Beste kjøpet på mange år

Og slik gikk det til, at nordmannen med egen praksis i Egersund plutselig begynte å pendle til storklubben AC Milan én uke i måneden. Etter hvert bygget Torstensen opp en egen praksis i Milano for å ta kunder utenom fotballen også.

Utenom holder Torstensen kontakten med spillerne via Whatsapp, SMS, Snapchat og Messenger. Mange av reisene til Italia har familiene blitt med på. Når spillere har byttet klubb, har den norske kiropraktoren noen ganger blitt spurt om å komme. Han har behandlet spillere i PSG, Galatasaray og Ajax også.

Men Torstensen har først og fremst jobbet for AC Milan, en klubb han snakker svært varmt om. Kiropraktoren mener Jens Petter Hauge har kommet til en klubb som tar godt vare på sine unge talenter.

– Jeg husker at Gianluigi Donnarumma, som var 16 år da han debuterte på A-laget til AC Milan, ble truet med sparken da han droppet en eksamen på videregående. Klubben er svært opptatt av at de unge skal fullføre videregående og lære engelsk, slik at de kan takle en eventuell overgang til Premier League. Klubben har en grunnleggende menneskelig base, sier Torstensen, som ikke hadde noe problem med å anbefale AC Milan til Jens Petter Hauge før 21-åringen signerte for storklubben i oktober.

– Hadde du en finger med i spillet da Hauge signerte, da?

– Nei, altså, jeg fikk en tekstmelding fra AC Milan i forbindelse med signeringen, og de spurte om de kunne gi Hauge nummeret mitt slik at han kunne snakke med noen som hadde god kjennskap til klubben. Hauge virker som en hel ved type, som ofte blir godt likt i klubber som AC Milan. Det er de som er ydmyke, men samtidig trygge nok til å by på seg selv, som når langt, sier kiropraktoren og fortsetter:

– Av det jeg hører fra folk i klubben, er de kjempehappy med Hauge. De sier at han er en fantastisk type og er det beste kjøpet de har gjort på mange år. Det er selvfølgelig ekstra surt å sitte i Norge og ikke få bidra når det er en nordmann i klubben.

Kiropraktoren har jobbet med flere supertalenter tidligere. I tillegg til Donnarumma, fikk Torstensen følge utviklingen til fremtidige landslagsspillere som Calbria og Locatelli på nært hold. Talentene i dag kjennetegnes av å være høflige, ydmyke og takknemlige. På nært hold så flere interessante aspekter ved talentutvikling på det øverste nivået.

– Dataene fra Milan Gold-programmet viser for eksempel at det virker som at unge spilleres bakgrunn og oppfølging har mye mer å si enn spenst og motorikk. De sosiale aspektene, hvor godt likt maner på laget, trumfer i mange tilfeller fysikk og talent. Det slår ihjel myten om de arrogante supertalentene. De finnes, men det er få som kan tillate seg det.

Koronasituasjonen satte en effektiv stopper for Torstensens AC Milan-eventyr. Han er trygg på at han vil få muligheten igjen når reiserestriksjonene heves. Men om det blir AC Milan eller en annen klubb, er uvisst.

– Jeg har snakket litt med AC Monza i Serie B. Berlusconi kjøpte Monza, og har et mål om få dem til Serie A slik at de kan slå AC Milan. Der har jeg en åpen invitasjon, sier Torstensen og fortsetter:

– I februar hadde jeg også middag med Maurizio Sarri, og vi snakket om et mulig engasjement i Juventus. Det er en god kompis av meg som er sjef for den fysiske treningen i Juve akkurat nå. Men vi fikk bare én middag. Jeg hadde hatt lyst til det. Sarri var veldig hyggelig, og ga meg en signert Ronaldo-drakt som jeg kunne gi til ungene.

Et halvt år senere fikk Sarri sparken i Juventus og ble erstattet med Andrea Pirlo. Men Torstensen har et opparbeidet seg et bredt kildenettverk i Italia etter seks år i bransjen. Å jobbe sammen med 20 av de beste legene og fysioterapeutene i fotballverdenen har vært lærerikt, forteller Torstensen.

Turbulente år for giganten

AC Milan er blant verdens mest suksessrike klubber, og har blant annet vunnet Champions League syv ganger og Serie A 18 ganger gjennom tidene. Bare Juventus har flere trofeer.

Men de siste årene har vært mildt sagt trøblete.

Da Marco Giampaolo fikk sparken i AC Milan etter bare syv kamper som klubbens manager i fjor høst, toppet det seg for mange Rossoneri-fans. På fem år hadde AC Milan ni ulike hovedtrenere: Massimiliano Allegri, Clarence Seedorf, Filippo «Pippo» Inzaghi og Gennaro Gattuso var bare noen av trenerne som måtte slutte mellom 2014 og 2019.

I tillegg solgte forretningsmann og tidligere statsminister Silvio Berlusconi klubben etter 31 år som eier. Kjøperen var et kinesisk konsortium, som hadde lånt penger for å kjøpe AC Milan – et lån de ikke var i stand til å betjene. Etter hvert måtte det amerikanske hedgefondet som hadde lånt kineserne penger ta over klubben.

Torstensen omtaler tiden etter salget som det mest overraskende med hans periode i toppfotballen.

– Det mest overraskende var hvor fort det gikk an å ødelegge et godt system som Milan Lab. Da Berlusconi solgte til kineserne, skjedde det mye ugreie ting på kort tid. Det har blitt mye bedre nå. Men halve skadeteamet sluttet, og ansatte ble satt opp mot hverandre som en følge av en type «splitt og hersk»-teknikk, forteller kiropraktoren.

Jobben som kiropraktor i et av fotballens fremste støtteapparat ble ikke nevneverdig preget av alle de ulike managerne som kom og gikk i løpet av kort tid. Trenere med bakgrunn i AC Milan som spiller, for eksempel Gattuso, «Pippo» og Seedorf, hadde imidlertid større forståelsen av rollen til Milan Lab enn andre.

– Trenerne er litt sånn som du gjennom TV får inntrykk av at de var som spillere. Gattuso kjente jeg fra før, da han var trener for juniorlaget til AC Milan. Han er en kriger, og jeg synes faktisk at han overpresterte sett opp mot hva han hadde til rådighet av spillere. Seedorf er mer filosofisk. Han kom inn litt akutt etter Allegri, uten særlig erfaring, men klarte seg greit. Pippo er et følelsesmenneske. Alle er ordentlige vinnerskaller, sier Torstensen.

Tilnærmingen til jobben var svært forskjellig fra trener til trener, og treningsmetodene varierte. Torstensen merket imidlertid ikke stor forskjell på spillernes fysikk og prestasjoner.

– Jeg synes alle i grunn var spennende og fine å jobbe med. De hadde sine ulike filosofier hva gjelder treningsmetode, kosthold og utstyr i styrkerom. Med Allegri var det tunge vekter, mens med Montella var det yogamatter og vegetarkost. Pippo var ikke så interessert i styrketrening, og med Seedorf var det turn og crossfit som gjaldt, sier kiropraktoren.

Bygde nære forhold til stjernespillere: – På banen blir han en hensynsløs type

I dokumentarserien All or Nothing, der tv-seerne blir tatt med inn på treningsanlegget til Tottenham Hotspur, blir et knippe fysioterapeuter satt under hardt press av hovedtrenger José Mourinho for å korte ned den lange listen av spillere ute med skade. Torstensen sier at han aldri har vært utsatt for noe liknende i AC Milan.

– Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i det. Det har aldri vært noen konfrontasjoner, og jeg har aldri opplevd at det jeg har sagt ikke har blitt tatt hensyn til. Menneskesynet i AC Milan var fantastisk, og spillerne fikk omsorg både på og utenfor banen, også etter at karrieren tok slutt, sier kiropraktoren.

Den faglige utfordringen og de gode menneskelige verdiene til AC Milan gjorde at Torstensen stortrivdes i klubben. En spiller som ga ekstra inntrykk, og som både var en faglig utfordring og utviklet seg til å bli en fin sosial relasjon, var VM- og EM-mester Fernando Torres.

Både Torres og den brasilianske midtstopperen Alex ble hentet til klubben på tampen av to lange karrierer, og begge slet med kroniske skader. AC Milan tok dem inn fordi toppledelsen hadde tro på at Milan Lab kunne få dem i god form.

– Torres var veldig plaget av skader, men vi fikk god sving på ham. Hadde han blitt værende i Milan, tror jeg oppholdet kunne blitt mye bedre. Men han fikk supporterne litt imot seg. Torres er en type spiller som trenger å føle seg velkommen for å spille bra. Andre spillere, som for eksempel Zlatan Ibrahimovic, lar seg ikke vippe av pinnen av sånt, sier Torstensen.

Fernando Torres var forgudet i Liverpool (eksempel: denne Nike-reklamen), men ble aldri den samme da han forlot Merseyside-klubben til fordel for Chelsea etter nyttår i 2011. Ryktene sier at han var skadet da betalte skyhøye 50 millioner pund for storscoreren. Torstensen sier at Torres mottok den samme kjærligheten i London som i Liverpool.

– Han var elsket i Liverpool, men møtte et mer usikkert miljø i Chelsea. Han kom til Milan skadet, og hadde mange plager. Derfor fikk han aldri vist fram sitt beste. Da han dro til barndomsklubben Atletico Madrid, fikk han tryggheten tilbake og begynte å prestere igjen.

Har sansen for Balotelli: – Det er bare en maske

I samme åndedrag nevner kiropraktoren Mario Balotelli, som spilte i Milan 43 kamper for Milan i 2013-2014-sesongen, samt 20 kamper på lån fra Liverpool i 2015-2016-sesongen.

– Balotelli er litt samme type. Han trenger å bli satt pris på for å prestere på sitt beste. Dersom han ikke føler seg ønsket, virker det å fungere dårligere, sier Torstensen.

«Super Mario», som fansen kalte ham lenge, var en urokråke og fotballstjerne som få andre da han spilte på topp for Italia og Manchester City. I det ene øyeblikket tente Balotelli på sitt eget hus med fyrverkeri, og i det neste sendte han Italia til EM-finale med to mål med to vakre mål. Kontroversene har fulgt Balotelli gjennom hele karrieren, og nå spiller 30-åringen i AC Monza i Berlusconi-eide AC Monza i Serie B.

– Hvordan var det å jobbe med Balotelli?

– Han er en fantastisk type, men kan nok slite på omgivelsene sine. Han er en veldig hyggelig og snill gutt. Han forsøker å fremstå som en «tough guy», men det er bare en maske. Jeg opplevde ham som veldig hyggelig, sier Torstensen og fortsetter:

– Vi må huske at han ble en verdensstjerne som veldig ung. I tillegg er han et fantastisk fysisk talent. Det har kanskje ført til at han kan ta litt lett på trening av og til.

– Merker du noe til stjernenykker når du jobber så tett på stjernespillerne?

– Det er lite stjernenykker å spore. Jeg vil si at enkelte spillere nedover i divisjonene i Norge er mer høye på seg selv enn de store stjernene. Spillerne jeg behandler i Italia og ellers i Europa er mer som Ingebrigtsen-brødrene og Uno X-laget i sykkel, som jeg også jobber med. De er interesserte i å lære og forstå, og de legger igjen enormt mange timer i treningsstudioet og i behandling.

Torstensen sier at spesielt spillere fra enkle kår er livredde for karrieretruende skader, og jobber hardt for å holde seg friske. Han trekker AC Milan-keeper Gianluigi Donnarumma som eksempel.

– Han ble hentet fra slummen i Napoli sammen med faren da han var 14 år. Fotball betyr alt for ham. I mange klubber er det takk og farvel dersom du får en karrieretruende skade, sier Torstensen, og presiserer at AC Milan ikke er en slik klubb.

