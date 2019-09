Atle Antonsen og Bård Tufte Johansen håver inn på nytt show

- Det at vi har lav utdanning og lykkes akkurat nå må ikke motivere folk til å slutte på skolen, advarer Bård Tufte Johansen.

Forestillingen til humorkongene Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen har blitt den rene pengemaskin. Showet «12 Gode råd - fra to menn med lav utdanning» hadde norgespremiere i august.

Allerede nå er en rekke av de 76 forestillingene som er satt opp på Chat Noir nær usolgt. Duoen har også sett seg nødt til å sette opp flere forestillinger for å ta unna etterspørselen. Så langt har «12 Gode råd» solgt unna 35.000 billetter bare i Oslo.

Slikt blir det penger av. Hvis vi legger til grunn en billettpris på 500 kroner, tilsvarer det billettinntekter på 17,5 millioner kroner.

POPULÆRT SHOW: - Om det er rådene som trekker eller det at det er sjeldent noen med lav utdanning slår på stortromma vet jeg ikke, sier Bård Tufte Johansen. - Av type vind å jobbe i anbefaler jeg medvind, sier Atle Antonsen. Foto: Magnus Monn-Iversen

- Det er fremdeles billetter igjen, men det fylles raskt opp. Jeg tror det selger godt fordi det er to meget dyktige og erfarne komikere som har laget en meget god forestilling på landets flotteste scene Chat Noir, reklamerer teatersjef Bjørn Heiseldal.

Hvordan billettinntektene fordeles får vi ikke opplyst.

- Billettinntektene skal dekke kunstnerisk team, teknisk utstyr, teknisk personale, husleie, markedsføring med mer. Hvis det blir noe igjen til fordeling, så er jo det hyggelig, fortsetter Heiseldal.

- Ikke slutt på skolen

LURT MED UTDANNELSE: - Lista over folk som har fått det til uten utdannelse er lang. Lista over de som ikke har fått det til er lenger, sier Bård Tufte Johansen. Foto: Magnus Monn-Iversen

- Fra alle kanter strømmer det på med råd om hvordan du bør leve livet ditt. Men de beste rådene får du selvfølgelig fra dem som gir flest. Og ingen gir flere råd enn menn med lav utdanning, slik beskrives forestillingen av Chat Noir.

Showet har begeistret anmelderne, og flere av landets største aviser har trillet treningkast fem. Det er ingen tvil om at publikum vil ha råd fra to middelaldrende menn uten utdanning.

- Jeg har jo lært at man ikke kan ta noenting for gitt. Selv om vi hadde trua har dette gått over all forventning. Om det er rådene som trekker eller det at det er sjeldent noen med lav utdanning slår på stortromma vet jeg ikke. Gøy er det i hvert fall, sier Bård Tufte Johansen til Nettavisen Økonomi.

Nytt på nytt-verten har fullført videregående og skal ha jobbet to år som støvsugerselger før han startet i NRK på 1990-tallet, ifølge Wikipedia. Siden har han vært å se på TV-skjermen i en rekke underholdningsprogram. Tufte Johansen har også vunnet Komiprisen for standupshowet Mann (44).

- Det at vi har lav utdanning og lykkes akkurat nå må ikke motivere folk til å slutte på skolen. Lista over folk som har fått det til uten utdannelse er lang. Lista over de som ikke har fått det til er lenger. Så folk må ikke kaste ranselen sin i Akerselva. Ja og der kan den hekte seg fast i sparkesykler og lage flom også. Så, nei. Lurt med utdannelse, råder komikeren videre.

Inntektene er gledelig for kommunen

Tufte Johansen kommenterer billettinntektene på denne måten:

- Det er gledelig ikke minst for kommunen. Jeg skatter max av det som er mulig. Trær skal kuttes ned og ny trær skal plantes i hele byen. Jeg står på helt til kommunen sier det holder, fortsetter Nytt på nytt -verten.

- Et av rådene deres i showet er at «jo rikere du blir, jo mer må du passe deg for ikke å bli en drittsekk». Er dette noe du må passe deg for nå?

- Ja, det må jeg 24/7. Jeg har kjøpt meg el-sykkel som er et hakk ned på drittsekkskalaen fra Tesla. Tror jeg da, el-sykkel er kanskje like ille? Det er det som skjer når man tjener penger; man mister gangsynet. Plutselig står man og sabler sjampanje på dugnaden i barnehagen og lurer på hva som er problemet med det lissom!?, fortsetter han.

- Holder seg til sukkerfri brus

I juli kunne Nettavisen fortelle at årsregnskapet til komikeren var lite lystig lesning, sammenlignet med tidligere år. I fjor var omsetning på 2,6 millioner kroner, ned fra 10,25 millioner i toppåret 2014, da han hadde suksess med standup-showet «Mann, 44». Resultatet før skatt var 1,5 millioner kroner, det dårligste på sju år og 817.000 kroner svakere enn året før.

Da sa Tufte Johansen - med et glimt i øyet - at han skulle «snu hver krone». Og at hovedmålet for 2019 var nå å jobbe knallhardt for å øke omsetningen - fikk han til det skulle han sprette magnumflaska. Enn så lenge holder han seg til brus.

- Nå har vi bare spilt åtte forestillinger og har sikkert 100 igjen så her er det sunt kosthold og sukkerfri brus, sier komikeren.

- Foretrekker medvind

FORETREKKER MEDVIND: - Av type vind å jobbe i anbefaler jeg medvind, sier komikeren Atle Antonsen. Foto: Magnus Monn-Iversen

Også komikerkongen Atle Antonsen har fullført videregående skole, og har i tillegg truckførerbevis og kjentmannsprøve fra Lillehammer.

Antonsen har vunnet Komiprisen hele fire ganger, og er kjent for en rekke humorprogam på TV og radio. Ved siden av har han også vært å se i Operaen og Nationaltheatret.

- Av type vind å jobbe i anbefaler jeg medvind. Vi har lagt ned veldig mye jobb for å lage et show som kan glede folk, og det er jo da deilig å se at vi har lykkes så voldsomt og at billettene blir revet vekk på Chat Noir, den legendariske og historiske hovedscenen for humorshow i Norge, sier Atle Antonsen.

Antonsen kommenterer billettinntektene på denne måten:

- Når det gjelder penger og økte inntekter så er det dessverre en uheldig bieffekt av suksessen, men det er heldigvis mange utgifter og mange som skal dele, så den ekstra belastningen er vi flere om å ta på oss, avslutter han.