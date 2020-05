Åtte personer dømt for Nav-svindel, arbeidskrim og hvitvasking

Sju familiemedlemmer og en regnskapsfører er dømt for blant annet grove Nav-bedragerier og hvitvasking.

En 44 år gammel mann er dømt til fire og et halvt års fengsel, mens de øvrige fengselsstraffene ligger fra to år og to måneder ned til fire måneder. To av de tiltalte er dømt til samfunnsstraff på 120 og 240 timer. De domfelte må også betale erstatning til Nav på 3,86 millioner kroner, og retten inndrar drøye 800.000 kroner, skriver Bergensavisen.

– Denne saken dreier seg om alvorlig arbeidskriminalitet som er svært vanskelig å avdekke. Så vidt meg bekjent har vi aldri hatt en slik sak som dette i Bergen, og det er utelukkende en målrettet innsats mot et miljø og en bransje som gjorde det mulig å avdekke de straffbare forholdene, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen i en pressemelding.

Grove bedragerier

Lovbruddene gjelder grove NAV-bedragerier, fiktive arbeidsforhold, hvitvasking av større pengebeløp, dokumentforfalskning og grov økonomisk utroskap. Saken har vært under opprulling siden desember 2017 og fikk sitt foreløpige punktum onsdag.

Forholdene har pågått i mange år. Bergen tingrett har brukt 46 rettsdager på saken.

Alle de tiltalte nektet straffskyld, men unntak av en av dem, som erkjente skyld å ett av punktene i den omfattende tiltalen.

Regnskapsfører la til rette

En regnskapsfører er dømt for å ha medvirket til flere av bedrageriene og fremstilles av påtalemyndigheten som en tilrettelegger for de straffbare forholdene. Hun fikk to år og to måneders fengsel for sin rolle.

Retten mener hun ga uriktig informasjon til Nav om inntekt og arbeidsforhold, og la til rette for at flere av de domfelte kunne svindle til seg penger som ansatte i selskapene hennes.

I desember 2017 ble elleve personer pågrepet i en storstilt aksjon der politiet slo til mot transport- og distribusjonsbransjen. Flesteparten av dem som nå er dømt, er bosatt i Bergen kommune og Øygarden kommune, men det er også én i Bulgaria.

