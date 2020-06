AUF varsler opprør mot Aps oljepolitikk

Ap presser på for større skattefordeler til oljebransjen og sier ja til regjeringens nye iskant. Det får AUF-leder Ina Libak til å rive seg i håret.

AUF-lederen mener Ap gambler med framtidas arbeidsplasser når partiet går inn for å gi olje- og gassnæringen enda større skattefordeler enn regjeringen har foreslått.

– Arbeiderpartiets forslag er elendig klimapolitikk, og minst like dårlig arbeidslivspolitikk, sier Libak i en pressemelding.

– Selv når alt tilsier at norsk økonomi trenger flere ben å stå på, forsøker Arbeiderpartiets stortingsgruppe å piske liv i en død hest, raser hun.

Samtidig kom det onsdag fram at Ap nå godtar regjeringens forslag til ny grense for oljeaktivitet i nord, selv om partiet mener vernet må styrkes også i beltet umiddelbart sør for den såkalte iskanten i Barentshavet. Ap sikrer dermed flertall for den nye iskantdefinisjonen.

Men Libak krever omkamp.

– Alle miljøfaglige råd er entydige på hvor iskantsonen skal gå, det stortingsflertallet nå gjør er å overkjøre faglige råd for å kunne pumpe opp mer olje og gass, sier Libak.

– Vi kommer til å bruke hver dag frem til landsmøtet i Arbeiderpartiet for å sørge for at vi lander på rett side av historien, sier hun.

