Avis: Ap-leder Støre god for 111 millioner kroner

Mens Støre selv oppgir sin formue til 68 millioner kroner, mener næringslivsavis at den er på cirka 111 millioner kroner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er rikere enn han selv liker å innrømme. Det melder Finansavisen lørdag.

Det er andre år på rad at Støre legger fram en oversikt over sin og familieselskapet Femstøs økonomi. Praksisen startet etter at pengeplasseringer skapte problemer for ham og Arbeiderpartiet under valgkampen i 2017. I år viste Støres egen oversikt at han hadde en nettoformue på 68 millioner kroner ved utgangen av fjoråret.

AP-lederen eier drøyt 76 prosent av aksjene i familieselskapet Femstø AS, barna eier de resterende av selskapet.

Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum skrev etter fjorårstallene til Femstø AS at den reelle formuen til Ap-lederen er på nærmere 100 millioner kroner.

Tallene som ble presentert gjenspeiler imidlertid ikke de reelle verdiene Ap-lederen besitter, siden ligningsverdier på både hus og hytte er blitt benyttet, skriver Finansavisen. Avisen mener at Støres statspensjon, hytte på Sørlandet og hus i Vettakollen bringer den reelle formuen til cirka 111 millioner kroner.

«Jonas Gahr Støre har, i år som i fjor, vist full åpenhet rundt sin økonomi basert på egen selvangivelse og familieselskapet Femstøs årsregnskap. Når det gjelder verdien av hus og hytte er det ligningsverdi som brukes i selvangivelsen, slik alle gjør...», skriver kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen i Arbeiderpartiet blant annet i en e-post til Finansavisen.