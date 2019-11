Avis: Equinor har startet arbeidet med å finne etterfølgeren til Eldar Sætre

På jakt etter ny toppsjef, ifølge Stavanger Aftenblad.

Saken oppdateres.

Flere uavhengige kilder sier til Stavanger Aftenblad at prosessen med å finne en ny konsernsjef i Equinor er i gang. Eldar Sætre har sittet som konsernsjef siden 2014, da han midlertidig overtok da Helge Lund gikk av.

- Prosessen er i gang. Dette er alvor, sier en anonym kilde til Aftenbladet fredag.

Ifølge Aftenbladet er det ikke satt noen dato for når Sætre skal tre til side, men det skal være snakk om i løpet av 2020.

Equinor hverken bekrefter eller avkrefter om det er noe hold i påstandene kildene til Aftenbladet kommer med.

- Det er ikke satt noe tidspunkt for når Eldar Sætre skal fratre. Han har selv nylig uttalt til Aftenbladet at hans eneste fokus nå er å drive selskapet videre. Og så er det helt naturlig at styret og konsernsjefen har en dialog om når det er riktig å gjøre en endring. Styret er alltid ansvarlig for å ha gode kandidater klar for å ta over, også hvis noe uforutsett skulle skje, sier kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen til Aftenbladet.

Sætre har jobbet i oljeselskapet siden 1980, og har hatt ulike posisjoner i konsernet siden. Fra 2003 til 2010 var han visepresident og finansdirektør i daværende Statoil, og fra 2011 til 2014 var han «executive vice president» for forretningsområdet «Marketing, Processing and Renewable energy».

Fire måneder etter at Helge Lund sluttet som konsernsjef, fikk Sætre rollen fast - til tross for at han hadde uttalt at han ikke ønsket jobben permanent.

Det var under Sætres ledelse at Statoil skiftet navn til Equinor våren 2018.

- Da jeg foreslo å skifte navn fra Statoil, var det av kjærlighet. Selskapet har gitt meg så mye, så mange muligheter. Jeg føler en enorm stolthet for det. Og at jeg nå får lov til å lede det, da har jeg vært ganske heldig og privilegert i livet. Det er jeg takknemlig for, har Sætre sagt til Aftenbladet.

