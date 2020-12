Avis: Problemer for Pfizer – kan kun levere halvparten så mange vaksiner som forventet i år

Vaksinegiganten har hatt problemer med forsyningstilgangen.

Pfizer forventer å bare distribuere halvparten av dosene de opprinnelig hadde planlagt i 2020. Årsaken er forsinkelser, samt at noen av råvarene ikke oppfylte selskapets standard. Det melder Wall Street Journal.

De forventer fremdeles å kunne produsere og levere en milliard doser i 2021.

– Å oppskalere råvareforsyningskjeden tok lengre tid enn forventet, sier en talskvinne for selskapet til avisen.

Samtidig oppdaget Pfizer at noen av råvarene de fikk tilgang til i en tidlig fase, ikke var av god nok kvalitet.

– Noen tidlige varepartier av råvarene oppfylte ikke standardene. Vi har fikset det nå, men gikk tom for tid når det gjaldt å rekke forventede forsendelser, sier en person som var direkte involvert i utviklingen av Pfizer-vaksinen til WSJ.

Problemene Pfizer nå har havnet i, illustrerer hvor annerledes utviklingen av koronavaksinen er. Vanligvis venter en vaksineprodusent med å kjøpe inn råmateriale til produksjonen til etter at vaksinen er godkjent.

Pfizer har aldri tidligere produsert en vaksine som bruker såkalt mRNA-teknologi.

– For denne vaksinen har alt skjedd samtidig. Vi startet med å sette opp forsyningskjedene i mars, mens vaksinen fortsatt var under utvikling. Det har aldri skjedd før, sier den Pfizer-ansatte som Wall Street Journal har snakket med.

Norge har håp om å kunne gå i gang med massevaksinering med Pfizer-vaksinen, men er avhengig av at EU først godkjenner den. Det er ventet at det vil skje på et møte 29. desember.

Pfizer henter sine råvarer fra leverandører i USA og Europa. Å oppskalere produksjonen av disse komponentene viste seg å være utfordrende. Dette skjedde samtidig som selskapet ventet på resultatene av vaksinetestene, som viste at vaksinen er 95% effektiv.

De vil ikke si hvor mangelen på ingredienser oppsto da de økte produksjonen.

Vaksiner inneholder vanligvis materialer som kan inkludere antivirusmidler, antiseptiske væsker, sterilt vann og elementer av selve virusets DNA som ikke vil forårsake alvorlige symptomer, men som får immunforsvaret til å lage antistoffer.

