Avisdirektørens familie fikk truende e-post: – Jeg er opprørt

– Uheldig at noen forsøker å skremme aktører vekk fra debatten.

Som aviskommentator og gründer av nettavisen Enerwe, er Chul Christian Aamodt (43) ikke redd for å stikke hodet ut og delta i energidebatten. Da han i 2014 etablerte energiavisen, dekket Aamodt i stor grad kun olje- og gassbransjen.

Det siste året har imidlertid debatten rundt vindkraft på land tatt fyr, og er et tema gründeren gjerne diskuterer på tomannshånd, åpent på sosiale medier eller på egne nettsider og podcast.

Aamodt sier at han tåler kritiske argumenter, tøffe debatter og engasjement, men nylig fikk et familiemedlem av 43-åringen det avisdirektøren selv mener er en truende e-post.

– Jeg reagerer på at dette går utover familien min, som ikke har valgt å ta en aktiv rolle i debatten. Det er uheldig at noen forsøker å skremme aktører vekk fra debatten, uansett hva man måtte mene om vindkraft, bompenger eller oljeutvinning. Da skaper man et debattklima der noen vegrer seg for å delta, sier Aamodt.

Over streken

Nettavisen Økonomi har i flere omganger omtalt høy temperatur i debatten om vindkraft. I august manet NVE-direktør Kjetil Lund til en mer respektfull meningsutveksling etter flere av hans ansatte hadde blitt skjelt ut på jobb.

– Jeg er ikke redd. Men vi har blitt mer tilbakeholdne når det gjelder å dele bilder og navn på sosiale medier. Jeg deler mye av meg selv, men ikke av familien - der har jeg blitt mer restriktiv, sier Aamodt.

FALSKT NAVN: Chul Christian Aamodt er oppgitt over at en person har kontaktet et av hans familiemedlemmer under falskt navn. Foto: Halvor Ripegutu

I en noe vag e-post identifiserer avsenderen stedet hvor Aamodts familie har hytte, hvorpå vedkommende spør: «Men hvor ble det av vindkraftanlegget i bakgrunnen? Kommer snart til deg?». Selv om innholdet i meningen er tvetydig, opprører det avisdirektøren at en person har gått til det skrittet å kontakte familien hans.

– Handlingen er indirekte rettet mot meg. Her har noen aktivt oppsøkt meg via Facebook og funnet informasjon om familien som vedkommende har brukt, sier 43-åringen.

– Synd

Avsenderen har sendt e-posten under det Aamodt er ganske sikker på at er et falskt navn, og avisdirektøren mener den ubehagelige opplevelsen er destruktivt for debatten og for saken til vindkraftmotstanderne.

– Generelt har vi kontakt med mange vindkraftmotstandere med fornuftige argumenter som fortjener å bli hørt. Det er synd at noen ytterst få tyr til denne typen handlinger, sier Aamodt, og fortsetter:

– Det er riktig å si at jeg er opprørt over dette.

43-åringen påpeker at vindkraft er et av flere temaer der debattklimaet har blitt høyere de siste årene. Han mener det at skuffende at noen ser på ham som en meningsmotstander, når han selv mener han løfter frem problemstillinger og aspekter som er viktige for debatten. I et innlegg i eget nettavis, skriver Aamodt mer om det han selv omtaler som et skittent grep:

«Hver gang du skremmer noen bort fra samfunnsdebatten om energi, mister vi perspektiver som kan vise seg å være viktig for å lande en god beslutning til slutt. Kanskje kan du vinne én gang, men så taper du neste gang når andre bruker samme tilnærming mot dine meningsfeller».

