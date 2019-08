Aviser holdes i live med 207 millioner fra staten

De ti avisene som fikk mest pressestøtte i fjor hadde et samlet overskudd på 45 millioner kroner. Om de ikke hadde fått pressestøtte ville de tapt store summer.

Det samlede tapet for de ti avisene ville vært cirka 160 millioner kroner dersom pressestøtten hadde blitt trukket fra inntekten deres, ifølge Medier24.

I fjor fikk avisene til sammen 207 millioner kroner i pressestøtte.

I vår ble det kjent at regjeringen ønsker å omfordele den direkte mediestøtten til fordel for lokale medium, slik at riksmedier får mindre og lokalaviser mer.

Les også: Dagbladet tilpasser seg en statsstøtte som premierer elendig økonomisk drift

- Det er klart vi er sårbare. Det er litt for spennende tider for oss med denne omleggingen. For hver krone vi mister går det ut over driften. Vi har spart og effektivisert veldig mye, så vi frykter det som kommer, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til Medier24.

SÅRBARE: Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen, forteller at de er sårbare uten pressestøtte. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Dagen er en av de ti avisene som vil tape betydelige summer uten pressestøtten de får i dag. I fjor fikk de 16 millioner kroner i pressestøtte, ifølge Medier24.

De tre riksdekkende avisene Klassekampen, Vårt Land og Dagsavisen var imidlertid de klart største mottakerne av pressestøtte i 2018. Klassekampen fikk 44 millioner, Vårt Land 37 millioner og Dagsavisen fikk 33 millioner kroner i pressestøtte i fjor.

Les også: Dale vil levere lokalaviser tre dager i uka – på skattebetalernes regning

Eirik Wilberg, medieviter og førsteamanuensis, at tallene viser hvor sårbare avisene er.

- Uten den er det kroken på døra kjapt for mange aviser. De har ikke midler nok til all drift, og spørsmålet er om de er abonnementsmessig robuste nok til å overleve på digitale abonnementspenger. Det tviler jeg en del på, sier han til Medier24.

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land, forteller imidlertid at de stadig får mer digitale inntekter, og håper de kan gjøre seg mindre avhengig av støtten.