Avliver seiglivet myte om gjeld: - Det er bare tull

Eksperter avliver myte om at det lønner seg å beholde lånet selv om du har råd til å betale det ned.

De fleste voksne mennesker har lån - enten det er studielån, boliglån eller billån. Lånet skal nedbetales måned for måned - med renter, så hva gjør at noen tror det er lønnsomt?

- Jeg hører hele tiden at det lønner seg å ha gjeld. Men det er en myte fra gammelt av, da fradragene og inflasjonen var mye høyere, sier forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB.

- Ja, det er en utbredt misforståelse. Mange tror man mister verdifullt skattefradrag om man kvitter seg med lån, sier siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra TV3-programmet «Luksusfellen», og leder av nettstedet Pengeverkstedet.no.

Lavere formuesskatt

Kvadsheim forklarer at det bare er delvis rett, fordi du får kun 22 prosent i rentefradrag.

- De resterende 78 prosentene må du jo betale selv. Så det er ikke gunstig å ha lån isolert sett, påpeker han.

Det gjelder uansett hvilket lån det er, men Kvadsheim understreker at studielånet er det siste du bør betale ned. Har du for eksempel boliglån, kvitter du deg med det først.

Hvis du kvitter deg med all gjeld, kan du komme i formuesposisjon. Formueskatt er en skatt som fastsettes på grunnlag av din nettoformue over 1,5 millioner - eller tre millioner kroner for ektepar.

- Selv en lav boliglånsrente på rundt 1,5 prosent gir deg høyere renteutgifter enn det du må betale i formuesskatt, påpeker Sandmæl.

- Det er bare tull at det lønner seg å ha gjeld, sier hun.

Slik blir lån lønnsomt



Det er imidlertid én faktor som kan gjøre at det lønner seg å ta opp eller beholde lånet. Hvis du skal bruke pengene på noe som gir en bedre avkastning enn renten du betaler på lånet, kan det lønne seg å ikke kvitte seg med all gjeld.

For eksempel kan det lønne seg på sikt om du sparer i aksjefond i stedet for å betale ned mer på boliglånet.

- Lån er ikke lønnsomt i seg selv, men det er det du gjør med pengene som kan gjøre det lønnsomt, for eksempel investerer i aksjer eller aksjefond, sier Kvadsheim.

- Har du derimot hvis du har penger stående på en bankkonto eller du bruker opp penger på unødvendig forbruk i stedet for å betale ned på gjelden din, er det ikke lønnsomt, sier Sandmæl.

