Avslører Donald Trumps skattetall

Donald Trump betalte bare rundt 7000 kroner i skatt det året han ble president.

NEW YORK (Nettavisen): Det viser skattetallene som New York Times har hentet inn.

Donald J. Trump betalte bare 750 dollar i føderal inntektsskatt året han vant presidentvalget, og i sitt første år i Det hvite hus betalte han ytterligere 750, skriver avisen.

Les også: Ny vaksinekandidat overrasker: Full Trump-jubel

Ifølge New York Times har han heller ikke betalt inn noe inntektsskatt i ti av de siste 15 årene - hovedsakelig fordi han rapporterte inn at han tapte mye mer penger enn han tjente.

Avisen skriver at det har hentet inn tall fra selvangivelsene til Donald Trump som strekker seg over mer enn to tiår. Tallene gjelder både Trump, samt hundrevis av selskaper som er en del av forretningsorganisasjon.

Les også: Advarer: - Trump er på vei til å vinne valget

De sitter også på detaljert informasjon fra hans to første år i embetet. Avisen sitter derimot ikke på tallene fra 2018 og 2019.

Trump: - Dette er Fake New

En Trumps advokater, Alan Garten, sier til avisen at «de fleste, om ikke alle, fakta ser ut til å være unøyaktige».

- I løpet av det siste tiåret har president Trump betalt titalls millioner dollar i personlig skatt til den føderale regjeringen, inkludert det å betale millioner i personlig skatt siden han kunngjorde sitt kandidatur i 2015, sier Garten i en uttalelse til avisen.

- Dette er Fake News, det stemmer ikke. Jeg har aldri sett noe verre, sier Trump selv på en pressekonferanse natt til mandag om saken i New York Times.

Trump sier også at han er blitt urettferdig behandlet av det amerikanske skattevesenet, IRS.

- De har behandlet meg dårlig, sier Trump.