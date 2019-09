Avslørt: Facebook vurderer å fjerne «likes»

Instagram har allerede testet en verden uten «likes». Nå kan Facebook følge etter, ifølge den anerkjente tech-bloggeren Jane Wong.

Det er ikke mange månedene siden Facebook-eide Instagram testet et nytt design som utelot «likes»-knappen, og prototypen er allerede rullet ut i syv land - inkludert land som Irland, Canada og Australia.

Ifølge teknologibloggeren Jane Manchun Wong (23) vurderer Facebook nå å gjøre det samme. Wong driver med såkalt «omvendt ingeniørkunst», og oppdaget at Facebook jobber med en prototype der antall «likes» ikke viser for andre enn brukeren som har lastet opp innhold.

- Først testet Instagram å skjule antall «likes» i Canada og i flere regioner i verden. Det at Facebook nå også jobber med denne funksjonen, indikerer at Facebook/Instagram virker sikre på at fordelene er større enn ulempene, skriver Wong i sin blogg.

Les også: Solvik-Olsen skal lede norsk kamp mot Facebook og Google

Bra for mental helse

«Likes»-funksjonen finnes fortsatt i de fleste land på Instagram, og Facebooks testing av oppdateringen er fortsatt på tegnebrettet. Grunnen til at Facebook og Instagram forsøker å dempe fokuset på «likes», er for å hindre brukerne i å sammenlikne seg selv med andre og potensielt føle seg mindreverdig og underlegen dersom innholdet de laster opp ikke genererer så mange «likes».

- Ved å skjule antall likerklikk/reaksjoner fra andre enn dem innholdet stammer fra, kan brukerne føle mindre engstelse knyttet til den oppfattede populariteten av innholdet de har publisert. Studier har vist at bruk av sosiale medier kan påvirke brukernes mentale helse, og føre til depresjon og angst, skriver Wong.

Les også: Knalltall for Facebook: – Veksten fortsetter

Ifølge Techcrunch har Facebook nektet å gå ut med resultatene av testene gjennomført på Instagram. Nettstedet spår at Facebook gradvis vil skjule antall «likes» i ulike tester for å se hvordan den nye funksjonen vil påvirke brukerne og annonsene på det sosiale mediet.

- Slike eksperimentelle funksjoner kan komme og gå. Men jeg er sikker på at å skjule antall «likes» offentlig kan være gunstig for den digitale velværen til en stor andel brukere, skriver Wong.

Genierklært i Silicon Valley

23 år gamle Jane Manchun Wong var den første til å finne ut at Facebook snuste på muligheten til å skjule antall «likes» - men det er langt ifra den eneste gangen hun har varslet offentligheten om hva tech-gigantene foretar seg. Ved å plukke fra hverandre og analysere ulike apper gjennom «omvendt konstruksjon», har Wong sett ulike funksjoner som Facebook og Instagram tester.

Til tross for at hun driver med såkalt «omvendt konstruksjon» på fritiden, har Wong enorm innflytelse på tech-miljøet. Mange teknologijournalister følger Wong tett i jakten på nyheter. Hun var blant annet den første til å skrive at Facebook ville lansere sin egen datingtjeneste i 2018.

Jane Manchun Wong avdekker hvilke nye funksjoner populære nettsteder og apper utvikler. Foto: Twitter/@wongmjane

Wong er egentlig en fulltidsstudent ved University of Massachusetts Dartmouth i USA, men har tatt en pause fra studiene det siste året. Til BBC sier hun at hun lærer mye av å tråle gjennom kodedata for å avsløre hemmelige funksjoner.

- Når jeg først finner et mønster, tar det bare fem minutter før jeg knekker koden. Og ofte lærer jeg noe nytt i løpet av prosessen.