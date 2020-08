Avtale: Vil strupe hastigheten på el-sparkesyklene i utvalgte gater

Samtidig ber el-sparkesykkeloperatørene kommunen om arealer for parkering.

Fredag presenterte utleierne av el-sparkesykler et forslag til hvordan de skal forbedre bruken og sikkerheten.

- Avtalen skal sikre at bransjen, i påvente av offentlig regulering, når sitt mål om trygg og sikker drift av el-sparkesykler i Oslo.

Det sier Lars Grødem-Olsen, Norgessjef i TIER Mobility, ett av selskapene som ønsker en regulering av markedet, i en pressemelding fredag.

TIER, Bird, Bolt, Lime, VOI og WIND har sammen utviklet og forpliktet seg til et sett prinsipper for drift av delte el-sparkesykler i Oslo, som fredag ble presentert i et fellesmøte med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Nå har vi fått med samtlige aktører til å forplikte seg til å følge samme regler for drift i Oslo. Foreslåtte tiltak vil bli iverksatt fortløpende, og retter seg særlig mot to områder: parkering og sikkerhet, sier Grødem-Olsen i pressemeldingen.

Vil ha parkeringsplasser

Selskapene foreslår flere tiltak for å forhindre feilparkerte el-sparkesykler. De vil blant annet ha egne patruljer som skal plassere dem riktig, og sørge for at det er mulig å kontakte operatørene om feilparkerte sykler. Samtidig vil de ha tilgjengelige kontaktflater for innrapportering av skadede og feilparkerte kjøretøy.

Et annet tiltak er å få parkeringsplasser rundt om i byen.

«Operatørene vil samarbeide med kommunen for å identifisere potensielle parkeringsplasser for el-sparkesykler, spesielt i områder med høy tetthet», skriver de i forslaget til Samferdselsdepartemetet.

«Operatørene vil vise parkeringsplassene i appen og oppfordre kundene sine til å bruke disse områdene til å parkere sine el-sparkesykler - i tillegg til å sanksjonere ulovlig parkering ved behov. Operatørene vil gi data til kommunen om bruken av parkeringsplassene. Dette er et pågående prosjekt», fortsetter de.

De ønsker samtidig å unngå at det parkeres for mange el-sparkesykler i områder av byen med begrenset plass.

I områder som Youngstorget, Filipstad Brygge, Aker Brygge og Alexander Kiellands plass forplikter operatørene seg til ikke å plassere ut mer enn mellom fem til ti sparkesykler hver, avhengig av området.

Sikkerhetstiltak

Bransjen ønsker samtidig å sørge for at det skjer færre ulykker ved bruk av el-sparkesykler.

Ett av tiltakene er å begrense farten du kan ha i enkelte soner, slik at du ikke kan kjøre raskere enn fem til ti kilometer i timen i enkelte gater i byen. Saktesoner ønskes blant annet i Karl Johan, Torggata og på Aker Brygge.

- Vi forplikter oss til innen 14 dager å ha implementert saktesoner i disse områdene, skriver de i pressemeldingen.

Samtidig vil operatørene sørge for å instruere brukerne om trafikkreglene ved bruk av el-sparkesykler, gjennom både applikasjonen og epostutsendelser til alle brukerne. De foreslår samtidig et samarbeid med for eksempel Trygg Trafikk for å utarbeide klare retningslinjer for brukerutdanning rundt el-sparkesykler.

Selskapene ønsker også å dele ulykkesstatistikk med relevante myndigheter innen syv dager etter at de selv har fått vite om dem.

Et annet viktig punkt er at operatørene skal sikre at el-sparkesyklene er i god stand, og at alle er trygge for bruk i nordiske værforhold. Kjøretøyene skal være i samsvar med lovkrav og aksepterte nasjonale og europeiske standarder.