Bacon-mangel i Norge: - Etterspørselen har vært ekstrem

Mange vil ha bacon før jul, og butikkene har problemer med å dekke etterspørselen.

- Det skyldes tilgang på råvarer og prioritering på ribbe, men også bortfallet av grensehandel. Det er nok mange som tidligere har handlet bacon og ribbe i Sverige til jul, men som i år handler lokalt, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Han påpeker imidlertid at det er bacon å få kjøpt i deres butikker, men etterspørselen er enorm, og hvis du har et favorittmerke av bacon er det langt fra sikkert at du finner det i butikken.

- Det kan til tider være færre varianter å velge i enn normalt, sier han.

Også Kiwi har merket stor etterspørsel.

- Det har vært noen utfordringer med tilgang på råstoff av svin i flere måneder. Men vi gjør det vi kan for å skaffe nok bacon, men i perioder kan det være utsolgt for enkelte varianter i noen av butikkene, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi.

- Løser seg ikke før i januar

Også Kolonial.no ser at det er vanskeligere å møte etterspørselen av bacon før jul. Tor Erik Aag, kommersiell direktør i Kolonial.no, sier det er et større problem med tilgang på bacon i år på grunn av «stengte» grenser.

- Fryselagrene er tomme og produksjonen er lavere enn etterspørselen. Men det produseres bacon hele tiden, så det er ingen grunn til å hamstre. Men det vil sporadisk kunne bli tomt for enkeltvarer, og det vil bli mindre tilgang til bacon i en periode, sier han.

- En del import hjelper på, men leverandørene våre tror ikke det løser seg helt før i slutten av januar, sier Aag.

Aag sier at siden de selger bacon fra både Gilde, Nordfjord, Grilstad, Tulip, Finsbråten, Bjerke og Stølsvidda, vil de nok aldri gå helt tom for bacon.

Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i Rema 1000 sier de har god tilgang på bacon i deres butikker.

- Vi vet hvor mye det krever å levere nok av populære ferskvarer dette året, som er ulikt noe annet vi har opplevd. Da er vi stolte av vår leverandør Nordfjord som klarer å organisere produksjonen godt nok til at kundene være svært sjeldent vil finne tomme baconhyller hos oss om dagen, sier han.

Ribbe prioriteres

Kjøttprodusentene Nortura og Fatland har begge merket etterspørselen av bacon godt.

- Etterspørselen har vært ekstrem gjennom hele koronakrisen. For vår del har det vært utfordringer med produksjonskapasiteten. Det har gjort at vi ikke har klart å levere nok i forhold til etterspørselen, sier konserndirektør i Fatland, Leif Malvin Knutsen.

- Bransjen bør ha nok råvare til både bacon og ribbe, men i innspurten mot jul er det mange aktører som vil prioritere mer av det norske råstoffet mot ribbe. Bacon og ribbe produseres av den samme stykningsdelen på grisen, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked i Nortura.

Han forteller at norske bønder produserer cirka 130.100 tonn med svinekjøtt i 2020, mens salget i Norge ligger på omtrent 136.000 tonn.

Dette spriket mellom tilbud og etterspørsel må dekkes opp. Både Knutsen og Skulberg forteller at det må importeres mer enn normalt, noe Nettavisen har skrevet om også tidligere i år.

- Det er lagt til rette for at bransjen skal ha nok svinekjøtt, men i år blir det litt mer import enn normalt fordi nordmenn ikke handler kjøtt i Sverige og vi er flere mennesker i landet, sier Skulberg.

