Både Ap og SV med sterk kritikk mot Erna Solberg etter hotell-oppsigelser

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og SVs leder Audun Lysbakken mener Erna Solberg må ta sin del av ansvaret for at Scandic-hotellene må kutte 1.000 årsverk.

Tirsdag ble det kjent at hotellkjeden går til storstilt nedbemanning i august på grunn av koronapandemien.

På sin Facebook-side går Jonas Gahr Støre ut med kritikk over at regjeringen Solberg fortsatt ikke har vedtatt å forlenge permitteringsperioden, noe som flere har tatt til orde for. Han mener at en forlengelse av permitteringsperioden vil gi bedrifter i vanskeligheter muligheten til å permittere ansatte fremfor å måtte gå til oppsigelse.

«Erna Solberg sier hun vil se an situasjonen til høsten. På Kongsberg var de helt tydelige på at den holdningen leder til flere oppsigelser», skriver Støre og viser til et besøk han hadde i Kongsberg mandag.

«Denne krisen bunner i stor grad i politiske beslutninger om å stenge ned aktiviteten i Norge for å bekjempe spredning av koronaviruset. Da er det særlig viktig at politikken gjør alt den kan for å sikre at folk beholder jobb og inntekt, så langt det er mulig. Ett grep er å forlenge permitteringsperioden. Det hviler et tungt ansvar på Høyre, KrF og Venstre, som fortsatt blokkerer dette», skiver Støre.

Han retter også skytset mot Frp og viser til at de stemte mot forlengelse av permitteringsperioden siste uka før ferien i Stortinget.

Også SV-leder Audun Lysbakken vil sende statsminister Erna Solberg (H) og Frp-leder Siv Jensen i skammekroken.

– Nå må Erna Solberg og Siv Jensen våkne opp. De må slutte å stå stille og vente på at arbeidsløsheten skal bre seg enda mer. Nå mister folk jobben sin fordi regjeringen ikke gjør jobben sin, sier Lysbakken til børsen.no

FÅR KRITIKK: Statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Han peker på at både Solberg og Jensen for noen få dager siden mente det ikke var nødvendig å forlenge permitteringsperioden ettersom det ikke ville komme flere oppsigelser i løpet av sommeren.

– Vel, nå har vi 1.000 på vei ut av Scandic, og frykten er overhengende at det kommer mange flere, sier Lysbakken.

(©NTB)