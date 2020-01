Bahareh Letnes hyller drept iransk general: – Krigshelt

I et Instagram-innlegg sammenligner Bahareh Letnes den avdøde iranske generalen med den norske motstandsbevegelsen under krigen.

Qasem Soleimani var den mektige iranske generalen i Revolusjonsgarden frem til han ble drept i et amerikansk droneangrep den 3. januar.

Ifølge President Donald Trump kom angrepet som konsekvens av at Soleimani hadde planlagt angrep på amerikanske mål. Amerikanske myndigheter har også hevdet Soleimani har orkestrert en rekke terrorangrep mot amerikanske og andre vestlige mål. Dette har flere internasjonale medier meldt.

Ifølge den amerikanske utenriksminister Mike Pompeo var det en «umiddelbar» trussel som gjorde droneangrepet nødvendig. Det melder CNN.

Men det er langt fra alle som er enige med amerikanske myndigheter i at angrepet var nødvendig.

Bahareh Letnes som selv har iransk bakgrunn, mener Soleimani var en «krigshelt». Det skriver hun i et Instagram-innlegg hvor hun har lagt ut et bilde av Qasem Soleimani.

– Nordmenn ble også kalt terrorister

SAMBOERE: Bahareh Letnes ble mest kjent etter tidligere statsråd Per Sandbergs avgang, etter en urapportert ferietur sammen til Iran. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

– Jeg forstår veldig godt at Trump kaller deg terrorist. For vesten og USA var du en terrorist, men for millioner av mennesker i Midtøsten var du en krigshelt. Du ødela alle amerikanske planer for Midtøsten, du drepte IS og for deg var Midtøstens sikkerhet første prioritet, skriver Letnes i innlegget.

Hun sammenligner Soleimani med nordmenn som kjempet mot tyskerne under andre verdenskrig.

– Nordmenn som forsvarte Norge under verdenskrigen, ble også kalt for terrorister av tyskerne. Fienden din vil alltid kalle deg for det dersom du ødelegger deres interesser og planer. Jeg håper nå det amerikanske militæret blir kastet ut av Midtøsten for alltid. Hvil i fred, skriver Letnes.

Nettavisen har vært i kontakt med Bahareh Letnes. Hun skriver i en melding at hun ikke ønsker å kommentere saken.

HVIL I FRED: I en hyllest til general Qasem Soleimani skriver Bahareh Letnes at han var en krigshelt. Foto: Skjermbilde

– Tusen takk, president Trump!

Mina Bai, som også har bakgrunn fra Iran mener det direkte motsatte av Letnes, og skrev i et innlegg hos Nettavisen: «Tusen takk, President Trump!»

– Vestlige medier og politikere må ikke gå i fellen ved å glorifisere en drapsmann, en terrorist som Soleimani. Han har blodet til mange irakere, iranere, syrere, yemenier, libanesere og amerikanere på hendene, skriver Bai i innlegget Nettavisen.

REAGERER: Generalsekretær Dana Manouchehri i organisasjonen LIM reagerer kraftig på uttalselene til Letnes. – Hun viser sitt sanne ansikt. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Generalsekretær for organisasjonen Likestilling, integrering og mangfold (LIM), Dana Manouchehri reagerer kraftig på uttalelsene til Letnes.

– Hun viser sitt sanne ansikt. Hun sitter trygt og godt i Norge og bruker posisjonen sin her til å fremme den samme makten som hun flyktet fra, sier Manouchehri til Nettavisen.

Lover hevn

Umiddelbart etter det amerikanske droneangrepet reagerte Iran med trusler om å angripe amerikanske mål.

Den øverste lederen av Iran, Ayatollah Khameneis militærrådgiver uttalte til CNN søndag at Iran ville hevne seg mot amerikanske «militære mål» etter dronenagrepet som drepte Qasem Soleimani.

ØVERSTE LEDER: Militærrådgiveren til Irans øverste leder (Ali Khamenei, se bilde) har lovet kraftig hevn for det amerikanske angrepet som drepte Qasem Soleimani. Foto: (NTB scanpix)

– Vi kan si at USA, hr. Trump, har gjort handlinger mot oss, da gjør vi noe mot USA, sa militærrådgiveren til CNN og la til:

– Vår reaksjon vil være gjennomtenkt og vil ha en sterk avskrekkende effekt.

President Donald Trump fortsatte ordkrigen med det iranske regimet. I en tweet lørdag skrev han:

– Hvis Iran angriper en amerikansk base eller hvilken som helst amerikaner, vil vi sende noe av det nye militærutstyret i deres retning -- helt uten å nøle, skrev Trump.

Militærrådgiveren svarte kontant på uttalelsen fra Trump.

– Det var USA som startet krigen. Derfor må de akseptere nødvendige reaksjoner som konsekvens av deres handlinger.

Letnes har tidligere fått kraftig kritikk etter hun uttalte i et TV2-intervju at «Israel er det landet som er fienden for muslimer». Etter kritikk fra blant annet redaktør Vebjørn Selbekk, la hun seg langflat og beklaget uttalelsene.

