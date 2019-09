Bahareh Letnes legger seg langflat etter sjokkintervju

– Hun er det iranske regimets fremste støttespiller i Norge, sier redaktør Vebjørn Selbekk. Nå legger Letnes seg flat og beklager for uttalelsene i et TV2-intervju.

Det var under et intervju på TV2s nyhetsmorgen sjokkintervjuet med Bahareh Letnes og Per Sandberg ble gjort.

– Iran har ikke angrepet noe land. De vil ha fred. For det første er Midtøsten et område for muslimer. Den eneste staten som ikke er muslim (sic) der er Israel. Israel er det landet som er fienden for muslimer, sa Bahareh Letnes i et intervju med TV 2 under «avisrunden» søndag morgen.

AVISRUNDEN: Det var under et intervju i programmet avisrunden på TV2 søndag morgen uttalelsene fra Letnes kom.

Intervjuet har vakt kraftige reaksjoner fra flere hold. Letnes kom med flere angrep mot staten Israel, og forsvar av iranske myndigheters fremtreden.

Regimet er bredt kritisert av vestlige land for å være autoritært, ha drakonisk lovgivning og utgjøre en trussel mot verdensfreden. Ifølge menneskerettsorganisasjonen Amnesty blir stadig vanskeligere å stå opp mot myndighetene i landet. Tortur, amputasjoner og henging brukes regelmessig for flere typer forbrytelser.

Umiddelbart etter intervjuet søndag var det flere samfunnsdebattanter som satte kaffen i halsen. Kommentarfeltene på Facebook ble fylt med kritiske kommentarer. En av dem som har reagert sterkest er redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen.

– Avslørende

Vebjørn Selbekk mener intervjuet avslører Letnes som den fremste støttespilleren til diktaturet i Iran.

Vebjørn Selbekk

– Det er et veldig avslørende intervju TV 2 har gjort. Vi trenger ikke lenger være i tvil. Hun er det iranske regimets fremste støttespiller i Norge. Det hun sier om Iran og Israel - det er helt ville påstander, sier Selbekk.

Selbekk vil ikke spekulere i om Letnes har tette bindinger til regimet i Iran.

– Det skal jeg ikke spekulere i. De meningene som fremmes offentlig i Norge skal vi ta på alvor. De tyder på et tankegods og holdninger som minner veldig om det regimet i Iran har, sier han.

Faretruende nært rasisme

Selbekk som er redaktør i den kristne avisen Dagen mener hun beveger seg faretruende nært antisemittisme og rasisme.

– Ved å si at Midtøsten er et område for muslimene og at Israel er et fremmedelement der, nærmer hun seg både antisemittisme og rasismens grense. Hva ville skjedd om vi hadde sagt at Europa var kun for kristne, spør Selbekk.

En av uttalelsene som får redaktøren til å se rødt er Letnes sin påstand om at Iran bare vil ha fred.

– Ja vel, okei. Tilbake i 1979 - ikke bare truet de folk, de angrep den amerikanske ambassaden og drepte hundrevis av mennesker. Det er helt åpenbart at Iran er blant de store truslene i verden, og heldigvis er Letnes og Sandberg i et mindretall.

– Pinlig og skuffende uprofesjonelt

PINLIG: Ervin Kohn er forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Norge, og mener intervjuet var pinlig.

Ervin Kohn som er både nestleder i Antirasistisk senter og forstander i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen. Han viser heller til en kommentar han skrev på Facebook, og understreker at det er kun som engasjert samfunnsborger - ikke på vegne av jødenes trossamfunn i Norge.

– Hva Bahareh Letnes mener og ikke mener om ting er jo for det norske folk komplett uinteressant. Det som er interessant er TV 2 Nyhetene. Vårt demokrati er avhengig av en presse som er profesjonell, troverdig, faktabasert og med integritet.

– Seansen med Letnes-Sandberg-paret kan umulig være journalistenes stolteste øyeblikk. Pinlig og skuffende uprofesjonelt. Dårlig gjort er det også, å bare la et ungt menneske drite seg ut på en slik måte, skriver han i en kommentar.

Israel: – Vi er det eneste demokratiet

Israels ambassadør til Norge, Alon Roth, mener det er en merkelig timing fra Letnes, mens Iran står midt i anklager fra en rekke land for å stå bak et angrep på en oljeinstallasjon i Saudi Arabia.

HAT: Israels ambassadør til Norge reagerer kraftige på uttalelsene til Letnes, og spør om hun hater Israel.

– På samme dag som Frankrike, Tyskland og Storbritannia holder Iran ansvarlig for angrepet på sivile anlegg i Saudi-Arabia, prøver Letnes å overbevise oss om at Iran ikke angriper noe land i Midtøsten, sier Roth til Nettavisen.

Ambassadøren mener Iran har mye blod på hendene, også en rekke steder hvor Letnes og andre ikke kan peke på Israel.

– Iran er involvert i forferdelige militære konflikter som ikke har noe med Israel å gjøre, blant annet i Syria, Irak og Jemen. Dette har resultert i drap på hundretusenvis av unskyldige sivile. Mer enn en halv milion i Syria alene, sier han.

Han stiller også spørsmål om ikke Letnes hater Israel.

– Letnes har sikkert hørt Iranske ledere erklære deres ønske om å tilintetgjøre den israelske stat gjentatte ganger. Har dette en sammenheng med Letnes’ hat overfor det eneste «ikke muslimske» land i midtøsten, som er hva hun kaller Israel? Er dette det iranske uttrykket for fred slik som hun hevder?

Letnes: – Beklager!

Nettavisen tok kontakt med Letnes, som ikke ønsker å besvare våre spørsmål. Istedet sender hun en melding om at hun ønsker å beklage intervjuet.

– Jeg er i ferd med å lage en lang og grundig beklagelse på grunn av mine ordvalg. Jeg forstår meget godt de reaksjoner som er kommet, skriver hun i en SMS til Nettavisen.

Litt senere på ettermiddagen kommer det en e-post hvor Letnes beklager det hun mener er «dårlige ordvalg», og at hun ikke mente Midtøsten var reservert for muslimer.

– Jeg registrerer at mange har reagert på mine uttalelser på TV2 søndag 22 september. Jeg har stor forståelse for de skarpe reaksjonene som fremmes, og vil med dette beklage på det sterkeste mine uttalelser vedrørende «Midtøsten er for muslimer». Det er ingen unnskyldning, men mine ordvalg ble helt feil, skriver hun.

BEKLAGER: Bahareh Letnes har vært en kontroversiell skikkelse helt siden statsrådavgangen til Per Sandberg etter den famøse Iran-turen. Nå beklager hun ordvalget i TV2-intervjuet.

Letnes fremholder imidlertid påstanden om at Israel produserer konspirasjonsteorier, og mener det er «helt latterlig» når landet omtales som en «fredsdue».

– Iran har aldri angrepet noen, og vil aldri bruke militær makt uten å selv bli angrepet. Iran blir, og har blitt stemplet som terrorstat, aggressiv og konfliktskaper. Dette er jeg rett å slett uenig i.

– Det er fremmet trusler om utslettelse av Iran fra en rekke hold, Israel har produsert konspirasjonsteorier på rekke og rad mot Iran. Israel har angrepet såkalte «Iranske mål» i Syria gjennom flere år. Og, at Israel fremstår som en «fredsdue» blir for meg helt latterlig. At Israel er en pådriver for å sverte/ramme og holde Iran nede er ingen overdrivelse. Og nå, i en allianse med USA og Saudi Arabia.