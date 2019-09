Bahareh Letnes med ny oppsiktsvekkende unnskyldning: – Til alle jøder, jeg beklager!

Først la Bahareh Letnes seg flat etter TV 2-intervjuet. Nå følger hun opp med en skriftlig unnskyldning til alle jøder, og svarer for første gang på kritiske spørsmål.

Etter sjokkintervjuet på TV 2 har Bahareh Letnes lagt seg flat. Nå har hun skrevet en skriftlig unnskyldning til alle jøder. For første gang stiller til intervju hos Nettavisen om de kontroversielle påstandene.

– Iran har ikke angrepet noe land. De vil ha fred. For det første er Midtøsten et område for muslimer. Den eneste staten som ikke er muslim (sic) der er Israel. Israel er det landet som er fienden for muslimer, sa Bahareh Letnes i et intervju med TV 2 under «avisrunden» søndag morgen.

Reaksjonene haglet, og redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen kalte henne «Det iranske regimets fremste støttespiller i Norge».

– Iran vil ha fred

Selv om Letnes beklager utsagnene på TV 2 forsvarer hun gjerne påstanden om at Iran er et fredelig land. Noe som ikke veldig mange hevder åpent i Vesten.

– Hvordan kan du si at Iran aldri har angrepet noen?

– Den siste krigen hvor Iran har vært angrepsmakt kan sies å være 1795, sier Bahareh Letnes til Nettavisen.

– De invaderte vel Abu Masa og Tunb-øyene i 1970.

– Var det det eneste du fant? Abu Masa og Tunb-øyene har vært iransk territorium siden antikken. Det var ikke et angrep, men Iran gikk inn med militære styrker.

– Vel, åtte amerikanske diplomater døde i forbindelse med gisselkrisen i 1979.

– Du finner fortsatt ikke den krigen du leter etter? Gisselkrisen i 1979 må helt klart ses i sammenheng med USAs kupp i 1953. Det kan vel like gjernes kalles et forsvar mot USA og israelsk involvering i Irans indre anliggende, sier hun.

– Irans egne diplomater sa allerede rundt tusenårsskifte at Iran var avgjørende for opprettelsen og utviklingen av Hizbollah, en stor terrorgruppe. Hvordan er det forenlig med å være fredelig?

– Hizbollah er en libanesisk sjiamuslimsk gruppe med en militær og politisk gren. Stiftet i 1985 for å bekjempe Israel i Sør-Libanon, et område Israel okkuperte frem til 2000. Ja det er riktig at Hizbollah har grener tilbake til Iran.

TERROR: Hizbollah er et parti med en egen paramilitær milits som operer i all hovedsak i Libanon. En lang rekke vestlige land har kategorisk organisasjonen som en terrororganisasjon. Foto: Tara Todras-whitehill (AP)

Men hun vedkjenner seg ikke at Iran har noe ansvar for å støtte terrorgrupper - for det gjør også Saudi Arabia.

– Jeg ser dessverre ikke at dette skiller seg ut i mer negativ retning enn at Israel inngår i en allianse med Saudi Arabia, verdens verste terrorprodusent, som står bak IS, Al-Qaeda, Boko Haram og så videre, sier Letnes.

– Innen 1982 hadde Iran tatt tilbake landområdene fra Irak under krigen. Men daværende leder i Iran, Khomeini nektet å gi seg, og sa at de skulle fortsette helt til Jerusalem. En halv million mennesker døde etter denne beslutningen. Er det fredelig?

– Det er helt utrolig. Her prøver du altså å snu den åtte år lange blodige krigen mot Iran til å bli et angrep fra Iran. En krig støttet og militært bygget av vesten og den arabiske verden mot Iran.

– Det var ikke et angrep, men Iran gikk inn med militære styrker, sier Bahareh Letnes.

– Stormer knytter Per og meg sammen

TURTELDUER: Helt siden Per Sandberg måtte gå av som statsråd har Bahareh Letnes vært i offentlighetens søkelys. Men hun hevder hardnakket at stormene knytter dem sterkere sammen. Foto: Nrk (NTB scanpix)

Letnes er ikke ukjent med å få kritikk og «stå i stormen» som det kalles. Men hun hevder motstanderne kommer med konspirasjonsteorier mot henne. Forholdet til samboeren Per Sandberg sier hun blir bare tettere av alle stormene.

– Hvordan har du opplevd stormen de siste dagene?

– Jeg har levd i en storm i over ett år. Det er produsert konspirasjonsteorier, påstander og utrolige historier rundt meg som person kontinuerlig. Jeg er godt rustet til å møte slike stormen. Jeg tar ansvar for mine feil, men lar meg ikke sensurere eller kneble av den grunn, sier Letnes.

– Lider forholdet mellom deg og Per av at dere stadig er i nye stormer?

– Nei, slike stormer knytter oss enda sterkere sammen. Det er i motbakker man blir sterk, sier Per alltid. Han har helt rett.

– Hjelper han deg med hvordan du skal fremstå i offentligheten?

– Per er en helt avgjørende støtte, og gir gode råd hver dag, det betyr ikke at jeg alltid lytter, selv om jeg kanskje burde. Og våre uenigheter er vi helt åpne på.

Skylder på sanksjoner for manglende demokrati

På direkte spørsmål sier Letnes at hun gjerne kritiserer Iran for innenrikspolitikken. Men skylden for at Iran ikke har utviklet demokrati og velstand, legger hun på USA og Israel - på grunn av sanksjonene innført mot regimet.

– Selv om du beklager uttalelsene på TV 2 vil vel mange som leser kronikken din tenke at du forsvarer Iran. Er det noe du vil kritisere Iran for?

– Jeg kritiserer Iran i mange sammenhenger. Manglende demokrati, retorikk og brudd på menneskerettighetene. Du må gjerne omtale det som et forsvar av Iran, jeg er imidlertid opptatt av at konflikten i Midtøsten er mer enn et problematisk styresett i Iran, sier hun.

– Du kritiserer gjerne Saudi Arabia, men de forholdene med dødsstraff for homofile, terrorstøtte og kvinneundertrykkelse er vel gjeldende i Iran også?

– Jeg har aldri forsvart iransk innenrikspolitikk, men tror på en positiv utvikling. 40 års sanksjoner forsinker disse prosessene betydelig. Iran får jo aldri en mulighet til øknomisk vekst og utvikling, som er helt grunnleggende for velstand og demokrati, sier hun.

– Du hevder i kronikken at det er 250.000 persiske jøder. Det stemmer, men det er nesten ingen av dem som bor i Iran lengre. Hvorfor det, tror du?

– De fleste jøder migrerte fra Iran til Israel etter 1948, slik som jøder fra hele verden, ikke slik du antyder på grunn av behandlingen i Iran. Jødene i Iran har som alle andre utfordringer med det iranske regimet, tross dette sier jødene i Iran at de føler seg hjemme der.

– Den historien hun forteller, er i beste fall alternativ, sier Vebjørn Selbekk

Selbekk: – Følger islamistenes mønster

SKJØNNMALER: Redaktør Vebjørn Selbekk i den kristne avisen Dagen mener Letnes skjønnmaler det iranske presteregimet. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB Scanpix)

Redaktør Vebjørn Selbekk i avisen Dagen mener Bahareh Letnes forteller en alternativ historie til det han mener er virkeligheten.

– Den historien hun forteller er i beste fall alternativ. De aller fleste ser at Iran er en aggressor i Midtøsten, at de er engasjert i Syria på regimets side. Iran støtter Hizbollah-militsen som destabiliserer landet, og de støtter terrorgruppen Hamas på Gaza-stripen. Iran er utvilsomt en av de største problemene i Midtøsten, sier Selbekk.

Den frittalende redaktøren mener det er et gjenkjennelig mønster Letnes følger når hun svarer på spørsmål.

– Det så vi først i TV 2-intervjuet og nå i dette intervjuet, at Bahareh Letnes følger det samme mønsteret. Vi er blitt vant med det fra enøyde representanter fra det iransk regimet og andre islamister: USA er den store satan og Israel er lille satan, sier Selbekk til Nettavisen.

Han reagerer spesielt på at Letnes velger å kritisere Saudi Arabia, mens hun holder seg for god til å gjøre det samme med Iran.

– Både Iran og Saudi Arabia er islamistiske regimer som undertrykker egen befolkning. De har bare litt forskjellig fortegn på sin islamisme. Men hun opptrer i dette intervjuet akkurat som hun gjorde hos TV 2. Hun fortsetter å skjønnmale det iranske regimet, sier Selbekk.