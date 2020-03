Banebrytende teknologi skal bygges i Rogaland: Kan bli et av de største EU-finansierte prosjektene i Norge

I en tung periode får rogalendingene endelig en gladnyhet: EU deler ut millioner av kroner for å bygge helt ny teknologi i Norge.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) EU gir 290 millioner kroner til testing av flytende havvind i Rogaland. Det skriver Norwegian Offshore Wind Cluster i en melding mandag.

Et lag bestående av flere ulike norske og internasjonale selskaper har fått EU-støtte til å designe, bygge, installere og drifte en flytende havvindmølle ved testsenteret på Karmøy. I motsetning til bunnfaste vindturbiner, som nå bygges over store deler av verden, er flytende havvind en mer komplisert operasjon, ettersom turbinene skal flyte på havet.

Til Nettavisen Økonomi sier Frank Emil Moen i Norwegian Offshore Wind Cluster følgende:

– Dette er en fantastisk støtte og mulighet for å vise at norsk ingeniørkompetanse kan levere kostnadseffektive fullskala flytere til 10+ MW vindturbiner, sier Moen.

Skal vise at fundamentet fungerer

I første omgang skal det bygges en 10 MW vindturbin på et flytende fundament. Målet er å demonstrere at det flytende betongfundamentet fungerer.

- Hovedformålet er å demonstrere en kostnadseffektiv 10 MW flytende offshore vindturbin for å sikre at kostnad per MWh reduseres til 40-60 euro i 2030. I evalueringen fikk prosjektet full score fra EU-kommisjonen, og ble derfor valgt blant 14 konkurrerende konstellasjoner, skriver Norwegian Offshore Wind Cluster i meldingen.

Equinor har vært først ute med flytende havvind gjennom Hywind I, Hywind Scotland og Hywind Tampen. Nå vil selskapene som har fått støtte ta teknologien videre.

– Potensialet for flytende havvind er formidabelt i et globalt perspektiv. Men, det er behov for ytterligere utvikling, og ikke minst testing av fullskala modeller, som Dr. Techn. Olav Olsen har utviklet, basert på erfaringer fra oljeindustrien. Med dette prosjektet får den norske havvindklyngen mulighet til å vise at den kan levere på øverste nivå, sier Moen og fortsetter:

– For at flytende havvind skal bli lønnsomt uten støtte, er slike prosjekter som dette svært viktige.

Kan bli det største EU-finansierte prosjektet

I mange år har ulike eksperter pekt på flytende havvind som det neste industrieventyret i Norge. Med støtten fra EU, kan norske selskaper være et steg nærmere.

– Eksportkreditt har anslått at norsk leverandørindustri kan ta opptil 15 til 20 prosent av markedsandelen globalt innen flytende vind. Det vil i så fall kunne bety en eksportverdi på godt over 40 milliarder kroner per år i 2030, og 80 milliarder i 2050, sier Moen til Nettavisen Økonom.

Unitech Offshore skal levere de undersjøiske kablene. Fundamentet er utviklet av Dr. Techn. Olav Olsen. De andre deltakerne fra Norge er Kværner, DNV GL og MetCentre. Spanske Core-Marine, Cener, IHC, Zabala Innovation Consulting, samt franske EDF og danske DTU er også med på laget.

De norske deltakerne er alle del av Norwegian Offshore Wind Cluster som har koordinert arbeidet fra norsk side.

Samarbeidspartnerne kan nå begynne arbeidet for å lande den endelige avtalen, som innebærer støtte på rundt 290 millioner norske kroner. Dermed kan det bli et av de største EU-finansierte prosjektene i Norge.