Bank Norwegian: Fikk 58.000 nye kunder, tapene øker

Bank Norwegian fikk 58.000 nye kunder i andre kvartal, utlånene vokste med over en milliard, og tapene øker sammenliknet med fjoråret.

Banken opplyser i en børsmelding onsdag morgen at totalresultatet etter skatt i andre kvartal utgjorde 475 millioner kroner, mot 483 millioner kroner i første kvartal. Den underliggende resultatutviklingen er ifølge børsmeldingen sterk og er drevet av utlånsvekst.

Kunde- og utlånsveksten fortsatte i foregående kvartal, med en utlånsvekst på 1,1 milliarder kroner. Innskuddene økte i kvartalet med 524 millioner kroner, og banken fik 57.800 nye kunder i 2. kvartal

Over 1,6 millioner kunder

Per 30. juni 2019 hadde Bank Norwegian 1.635.500 kunder, fordelt på 1,2 millioner kredittkortkunder, 200.000 lånekunder og 232.000 innskuddskunder.

I første kvartal satt Bank Norwegian igjen med et overskudd etter skatt på 483 millioner kroner. Det var en økning fra 469 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Tapsavsetningene i første kvartal utgjorde 269 millioner kroner, som var 40 millioner høyere enn i tilsvarende kvartal i 2018.

Økte tap?

Det nye gjeldsregisteret kom på plass 1. juli. Et spenningsmoment er om forbrukslånsbankene tar høyere avsetninger som følge av at de nå har mer informasjon. Bankanalytiker Odd Weidel i SpareBank 1 Markets antydet i vår dette overfor Nettavisen Økonomi.

Tallene til Bank Norwegian viser at tapsavsetningene i andre kvartal utgjorde 282 millioner kroner, mot 235 millioner i tilsvarende kvartal i 2018. Så langt iår utgjør tapene 551 millioner kroner, som er over hundre millioner mer enn per halvårsskiftet 2018, slik at tapene er økende. På den annen side har utlånene også vokst.

De økte tapene gjør at resultatet før skatt i andre kvartal er svakt ned i forhold til tilsvarende kvartal i fjor, til tross for høyere inntekter.

Rå avkastning

Men avkastningen på kapitalen som eierne har skutt inn er hele 25,8 prosent, over det dobbelte av DNBs. Dette gjenspeiler også at risikoen i Bank Norwegian er høyere enn i DNB.

Avtroppende DNB-sjef Rune Bjerke avfeide i juli etter tallene for andre kvartal problematikken for deres del.

Bank Norwegian-aksjen (Norwegian Finans Holding) svinger mye i verdi. Så langt i år er aksjen ned 10,7 prosent (se grafen under).

DÅRLIG SOMMER: Bank Norwegian-aksjen har hatt en dårlig sommer og stupt 21 prosent siden mai. Foto: InFront/Oslo Børs.

Markedsverdien av banken tirsdag ettermiddag var på 11,2 milliarder kroner. Det er 6,2 milliarder mer enn flyselskapet Norwegian.

Flyselskapet er den største aksjonæren i banken, med en eierandel på 17,5 prosent. Folketrygdfondet er den nest største eieren med 9,1 prosent av aksjene.