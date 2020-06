Banken advarer: Folk er redd for pensjonen sin

Over fire av ti frykter at regjeringens enorme krisepakke vil få konsekvenser for deres fremtidige pensjonsutbetalinger, ifølge en fersk bankundersøkelse.

Analysebyrået YouGov har på vegne av Danske Bank spurt om nordmenns pensjonssparing i fremtiden.

Undersøkelsen er gjort etter at koronakrisen slo til for fullt i norsk økonomi. Det førte blant annet til en nedstengning av Norge og enorme krisepakker fra regjeringen og Stortinget.

Ifølge undersøkelsen svarer blant annet 35 prosent at regjeringens pengebruk bekymrer dem. 42 prosent tror den store pengebruken vil påvirke fremtidige pensjonsutbetalinger fra folketrygden.

Les også: En av to vet ikke dette om sin egen pensjon - nå reagerer økonomen

Forståelig

- Det er forståelig at mange er bekymret, men det er også viktig å huske på at regjeringen sikrer inntekter ved å bruke penger på å holde bedrifter i live, samt økte dagpenger. Det sikrer skatteinntekter både fra bedriftene og arbeidstakerne, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til Nettavisen.

Regjeringens store pakker gjør at private husholdninger har råd til å opprettholde deler av kjøpekraften. Dessuten har regjeringen i flere år brukt mindre penger enn det den såkalte handlingsregelen tilsier.

Etter regelen kan regjeringen bruke 3 prosent av avkastningen til oljefondet i året. I 2020 kan pengebruken utgjøre 4,3 prosent, spådde nylig Norges Bank. Men Tvetenstrand mener mindreforbruket gjennom flere år gir regjeringen mulighet til å bruke litt mer i år og antakelig de nærmeste årene.

Vanskelig

- Det vil ikke påvirke pensjonsutbetalingene våre, men det er nok vanskelig for mange å forstå hvor stort oljefondet vårt er, sier Tvetenstrand om pengebruken.

- Samtidig er sannheten at uavhengig av koronakrisen vil vi få mindre i pensjon. Vi lever lenger, og vi blir nødt til å spare mer penger selv dersom vi ønsker å fortsette å leve det livet vi har gjort mens vi har hatt gode inntekter.

Forbrukerøkonomen påpeker at vi blir flere eldre og færre yrkesaktive enn i dag. Derfor må vi individuelt ta et større ansvar får å spare til egen pensjon.

- Ja, hva bør nordmenn flest være bekymret for når det gjelder pensjonsutbetalinger, helt uavhengig av koronakrisen?

- Pensjonen levealderjusteres, som det som fint heter. Det betyr at jo lenger vi lever, jo mindre får vi i pensjon fra folketrygden. De som er unge i dag, vil ha en høyere levealder enn de som allerede er pensjonister nå, og de vil også få mindre i pensjon.

Les også: Slik sparer Ida (32) mange tusen kroner i måneden - du får tre slike hus for prisen av en sliten leilighet i Oslo (+)

Klar reduksjon

Pensjonen for de som jobber i offentlig sektor vil også levealderjusteres. Tidligere var det vanlig å få 66 prosent av inntekten i pensjon. Men mange av de som starter i arbeidslivet vil fremover få ned mot 50 prosent dersom de ikke jobber lenger enn til de er 67 år.

- For de som jobber i det private næringslivet, er pensjonsordningen nå slik at det utbetales pensjon frem til du fyller 77 år. Deretter mottar du kun pensjon fra folketrygden. Dette beløpet er for tiden inntil 250.000-300.000 kroner i året, men vil krympe betraktelig, advarer Tvetenstrand.

Det betyr at dersom du lever til du er 90 år, blir det mange år med veldig lav pensjonsinntekt. Å starte egen pensjonssparing blir ifølge Tvetenstrand «veldig viktig» for å opprettholde livsstilen du ønsker.

Nedbetaling

- Prøv å spare litt i tillegg til å betale ned på boliglånet, det i seg selv gir deg lave boutgifter. Men dersom du ønsker å dra på en lengre reise eller kjøpe en hytte, trenger du penger.

Det kan være vanskelig å få lån i banken på en lav pensjonsinntekt, sier Tvetenstrand.

En fjerdedel er blitt mer positiv til privat pensjonssparing som følge av koronakrisen.

- Hvordan tror du det vil gi seg utslag i faktisk pensjonssparing?

- Undersøkelser viser at flere har begynt å spare i fond med formål om å spare til pensjon. Spesielt de unge har startet å spare mer, og det er de som virkelig både har behov for å spare mer selv. I tillegg er det de som vil ha størst effekt av å starte sparingen nå, påpeker Tvetenstrand

Danske Bank har også fått YouGov til å se på feriebudsjettet i disse koronatider. En fjerdedel av de spurte bekymrer seg for sommerferieøkonomien.

Les også: Slik ville spareeksperten brukt feriepengene: – Bedre å ha 10.000 på konto enn ingenting

Tøff situasjon

- Mange har i år kommet i en vanskelig økonomisk situasjon ved å ha opplevd å bli permittert eller mistet jobben. Nå kom i tillegg skatteoppgjøret, hvor så mange som 580.000 nordmenn opplevde å få restskatt. Er du i denne gruppen, vil det være en tøff situasjon å stå i økonomisk, sier Tvetenstrand.

- Og hvilket råd vil du gi disse personene?

- Rådet mitt til de som bekymrer seg, er først og fremst å være åpen om dette til dem rundt seg. Kanskje er det flere i samme situasjon som kan komme med gode råd, eller kanskje noen kan hjelpe på andre måter.

- Husk at du ikke er alene, og det kan finnes løsninger du ikke har tenkt på. Snakk med banken din, eller med en rådgiver hos NAV om du står helt fast.

Annerledesåret

- To av ti spurte er bekymret for ikke å ha råd til å reise på ferie i sommer?

- I år blir annerledesåret, og veldig mange vil tilbringe ferien hjemme eller i nærområdet. I tillegg er det mange som ikke har råd til å dra på ferie på grunn av endrede jobbsituasjoner og fall i inntekter, svarer Tvetenstrand, og fortsetter:

- Senk skuldrene, og fokusér på å finne hyggelige løsninger der du bor.

Tvetenstrand sier at har du barn, er det lite som er mer spennende enn å sove ute under åpen himmel. Vil man på telttur, så bruk sosiale medier til å høre om venner eller kjente har noe dere kan låne.

Men nesten tre av ti svarer at de er bekymret for at sparepengene skal ta slutt.

Bufferkonto

- Hvor illevarslende er det?

- Mange har i år fått et nytt syn på bufferkonto og for alvor sett hvor stor nytte det er å ha en sparekonto i bakhånd når ting skjer. Bekymrer du deg for at du ikke har sparepenger igjen, bør du se på forbruket ditt og kutte der det er mulig.

Tvetenstrand anbefaler de som får igjen skattepenger og feriepengene til å sette av på sparekontoen. Tenk gjennom en ekstra gang før du kjøper deg nye ting, og om dette er noe du virkelig trenger.

- Vi vet ennå ikke hvilket utfall denne krisen vil få. Det kan komme en ny bølge med permitteringer i løpet av sommeren og høsten. Et godt råd er å spare og være forberedt til at ting kan skje, er forbrukerøkonomens siste råd.