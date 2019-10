Banken med den laveste boliglånsrenten

Her er listen med de billigste boliglånene etter at rentetoppen trolig er nådd for denne gangen.

Boliglånsrentene vi ser nå vil sannsynligvis holde seg en god stund fremover. Det forventes ingen renteendringer i overskuelig fremtid. Den gjennomsnittlige effektive renten i renteoversikten er nå på 3,06 prosent. Den varierer fra 2,42 prosent til 3,71 prosent. Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år. De aller fleste bankene har oppjustert rentene. Unntakene er avtalene LOfavør har med SpareBank 1 SMN og SpareBank Østlandet, og avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken. Men selv om disse skulle sette opp renten noe vil de fortsatt være blant de som har lavest renten. Medlemskap gir de laveste rentene For å få de laveste renten må du være medlem i en fagforening. I dag er LOfavør-avtalen med SpareBank 1 SMN den som har lavest rente. Foruten kravet om å være LO-medlem, krever lånet at det må være første gang du kjøper bolig (førstehjemslån). Men det har ingen aldersgrense. Dette foran avtalen Juristforbundet har med Handelsbanken, som har en effektiv rente på 2,50 prosent. Statens Pensjonskasse justerer renten den 1 .november til 2,55 prosent effektiv. Denne renten vil øke ytterligere fra 1.januar fordi den er bundet opp til andre renter som har økt. Deretter følger avtalene LOfavør-SpareBank 1 Østlandet, NAL-Gjensidige, Akademikerne-Danske Bank. De billigste som er åpne for alle Av de 13 med lavest rente er det bare tre som er åpne for alle. Billigst blant dem er Sbanken med en effektiv rente på 2,75 prosent, som har økt renten med 0,20 prosentpoeng. Nest billigst er Storebrand Bærekraftig lån med en effektiv renten på 2,79 prosent, som ikke har økt renten. Hvis lånet er fra 4 millioner kroner vil renten gå ned til 2,55 prosent effektivt. Du kan sjekke andre lånestørrelser i "Finn billigste boliglån". Renteoversikten I kolonnen for Endring er endringen i effektiv rente etter økningen i Styringsrenten 19.september. I gjennomsnitt har boliglånsrenten steget med 0,19 prosent, altså litt mindre enn økningen på 0,25 prosentpoeng. Bank Eff Endring Pris LOfavør - Spb 1 SMN 2,42% 0,00% Fra Juristforbundet - Handelsbanken 2,50% 0,00% Åpen Statens Pensjonskasse 2,55% 0,30% Åpen LOfavør - Spb 1 Østlandet 2,55% 0,00% Fra NAL - Gjensidige 2,68% 0,26% Åpen Akademikerne - Danske Bank 2,70% 0,20% Åpen Sbanken 2,75% 0,20% Åpen Unio - Storebrand 2,78% 0,00% Åpen YS - Gjensidige 2,78% 0,36% Åpen Storebrand Bærekraftig lån 2,79% 0,00% Åpen Fana Sparebank 2,80% 0,25% Fra Oslo Pensjonsforsikring 2,81% 0,26% Åpen Sykepleierforbundet - DNB 2,82% 0,20% Åpen NORDirektebank 2,88% 0,21% Åpen Din Bank (Spb Øst) 2,89% 0,20% Fra BN Bank 2,90% 0,21% Åpen Gjensidige Bank 2,90% 0,25% Åpen Landkreditt Bank 2,95% 0,26% Fra NITO - Nordea 3,03% 0,11% Ind Nordea Premium 3,03% 0,11% Ind KLP Banken 3,04% 0,21% Åpen OBOS-banken 3,04% 0,10% Åpen SpareBank 1 SMN 3,07% 0,25% Ind Sandnes Sparebank 3,19% 0,26% Fra Nordea 3,23% 0,11% Ind Sparebanken Sør 3,24% 0,21% Fra Handelsbanken 3,25% 0,06% Ind SpareBank 1 Østlandet 3,32% 0,10% Fra SpareBank 1 Telemark 3,32% 0,25% Fra SpareBank 1 SR-Bank 3,36% 0,25% Fra Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,39% 0,59% Fra Sparebanken Sogn og Fjordane 3,42% 0,16% Ind DNB 3,43% 0,20% Ind SpareBank 1 BV 3,43% 0,20% Fra SpareBank 1 Hallingdal Valdres 3,43% 0,20% Fra Storebrand Bank 3,47% 0,00% Åpen Sparebanken Vest 3,47% 0,21% Fra Danske Bank 3,53% 0,15% Ind SpareBank 1 Nord-Norge 3,66% 0,26% Fra Sparebanken Øst 3,71% 0,31% Ind Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen. Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter: Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.

Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle. Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.

Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt. Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette. Fastrentelån Fastrentelånene på 3 og fem og ti år ligger på omtrent samme nivå som på den flytende renten (3,06 prosent). På 3 års binding er den tilsvarende gjennomsnittlige renten 2,81 prosent, på 5 år 2,91 prosent. På ti års fastrente ligger gjennomsnittet på på 3,02 prosent. Mange banker har lavere rente på tre og fem års binding enn de har på flytende rente. Sjekk fastrentelån her.