Bankene gir nødhjelp til kunder før helgen

Nordea tilbyr nå avdragsfrie perioder for boliglånskunder og små- og mellomstore bedrifter som følge av koronautbruddet.

Beslutningen gjelder for alle de nordiske landene i Nordens desidert største bank.

Nordea vil tilby person- og bedriftskunder en avdragsfri periode på opptil seks måneder på boliglån. For små og mellomstore bedrifter vil Nordea tilby en avdragsfri periode på tre måneder

– Vi er her for å støtte kundene våre gjennom både gode tider og krevende tider som en solid og personlig finansiell partner. Koronaviruset har spredt seg raskt, og det påvirker de nordiske samfunnene og kundene våre.

Raske tiltak

- Derfor har vi besluttet å innføre noen raske tiltak for å støtte personkunder og små og mellomstore bedrifter i Norden. Det er ekstra viktig at vi bidrar til å holde de nordiske økonomiene i gang i ekstraordinære situasjoner som dette, sier konsernsjef Frank Vang-Jensen i Nordea i en pressemelding fredag.

Tiltakene skal tilpasses hvert av landene, for eksempel ved at det tas hensyn til markedsstrukturen for boliglån i Danmark.

DNB meddelte tirsdag denne uken at de som en viktig norsk bank ønsker å bidra til å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter. DNB var først ute med å senke boliglånsrentene etter Norges Banks rentenedsettelse fredag. Samtidig signaliserte banken at de vil tilby avdragsfrihet for sine kunder fremover.

– Vi har også gjort det enklere for kunder som er i en vanskelig situasjon, slik som å være midlertidig permittert, å få avdragsfrie lån, sier konsernsjef for DNB personmarkedet, Ingjerd Blekeli Spiten.

Ved et avdragsfritt lån kan man betale ned kun renter og gebyrer, uten å måtte nedbetale selve lånet.