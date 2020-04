Bankene kutter renta ulikt: Dette kan du kreve nå

Bankene kutter ikke renta likt for alle kunder. - Ligger du over 2 blank nå, bør det ringe en bjelle.

I mars satte Norges Bank ned styringsrenta to ganger - sist 19. mars - samlet ble styringsrenta satt ned med 1,25 prosentpoeng til 0,25 prosent. Etter press fra myndigheter, kunder og medier fremskyndet bankene rentekuttene, som de egentlig ikke planla å effektuere til eksisterende kunder før i mai.

De fleste bankene skal nå ha gitt sine lånekunder begge de omtalte rentekuttene, stort sett mellom 0,85 og 1 prosentpoeng til sammen. Eksperter Nettavisen har snakket med, mener du har all grunn nå til å sjekke at renten er satt ned tilstrekkelig:

- Er du ikke under 2 blank nå, bør det ringe en bjelle, sier forbrukerøkonom Hallgeir Kvadsheim.

Noen får ikke hele rentekuttet

Men det er slett ikke alle lånekunder som får så lav rente, selv etter de siste rentekuttene, og ikke alle som får renta kuttet med 0,85 prosentpoeng. De to største bankene hevder at de aller fleste kundene får hele kuttet. Med noen unntak.

- Det er ytterst få som ikke får det - de har allerede en lav rente fra før. Dette gjelder under en prosent av kundene, sier Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea.

Det er individuelle forskjeller, påpeker Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB:

- Kunder som fra før har en lavere rente, vil få en mindre reduksjon enn 0,85 prosentpoeng. De vil fortsatt ha en konkurransedyktig rente. Boliglån er et individuelt produkt og mange kunder har ulik sikkerhet, økonomi og dermed også rentenivå i utgangspunktet.

Det er lite å gå på hvis man allerede er nede på nivået som er det laveste banken kan tilby, mener Ekrem.

- Banken må svare for seg

Får du ikke hele kuttet, må du be banken om en begrunnelse, påpeker Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

- Konkurransen skal virke også i disse tider. Sentralbanken har jo lagt til grunn at boliglånsrenten følger styringsrenten, sier Realfsen.

DNBs laveste rente akkurat nå, offisielt, er på rundt 2,3 prosent - 0,3 prosentpoeng over hva privatøkonomi-ekspert Kvadsheim mener de aller fleste kunder bør ha krav på.

Det er ulikt hvordan banker setter rentene. Noen opererer med én rente til alle, som SBanken og Bien Sparebanken, og der nytter det ikke å prute, mens andre ikke gang har en offisiell rente, som Handelsbanken, poengterer Kvadsheim.

- Men DNB har en offisiell rente på nettsida - det er derfor litt underlig at de sier at de baserer rentesettingen individuelt. Da blir det desto viktigere for hver kunde å sjekke om det er mulig å få et bedre tilbud.

Noen banker lar være å redusere hele rentekuttet fordi de tidligere har satt opp renta mindre for spesifikke kundegrupper, for eksempel fagforeningsmedlemmer, påpeker Kvadsheim. Bankene gjør dette fordi de har ønsket å matche banken med det beste tilbudet til en slik gruppe, mener han:

- Men det kan også hende at banken ser en anledning til å prioritere visse kundegrupper framfor andre. Noen satser spesielt på kunder med høy sikkerhet, mens andre kanskje ønsker seg yngre kunder.

- Du skal ha maks 2,0

En liten sjekk på finansportalen.no viser at det nå er store sprik i renta som tilbys fra bankene - godt over 0,5 prosentpoeng. Mens mange tilbyr en boliglånsrente rente på om lag 2 prosent, ligger mange rundt 2,5. Det blir det penger av - en differanse på 0,5 prosentpoeng tilsvarer 5000 kroner i året per lånte million.

Har du et boliglån på fem millioner kroner, er det snakk om over 2000 kroner i måneden.

- Jeg vil nok si at de fleste skal ned mot 2 blank nå. Noen få utvalgte kan få ned mot 1,70. Det er for eksempel de som har tilbud om LO Favør i Sparebank1-systemet, sier Kvadsheim.

Særlig tre kundegrupper skal ikke akspeptere en rente på over 2,0 prosent nå, mener eksperten:

- 1,70 er veldig vanskelig å få. Nærmer du deg 2 blank, skal du være obs. Og det er særlig tre kundegrupper som ikke skal over 2 blank nå: unge kunder med grei egenkapital, fagforeningskunder og de med svært god sikkerhet, for eksempel 50 prosent egenkapital, altså at du har under halvparten av boligverdien i lån. Disse gruppene skal ikke over 2 blank, sier Kvadsheim.