Bankens regnemester har regnet på været: Nå knuses rekorder

Det går mot tidenes varmeste juni for så å si samtlige værstasjoner i Norge.

Nordeas regneglade investeringsdirektør Robert Næss regner på det meste, og han har alltid vært opptatt av været og værrekorder. Og rekordene står nå for fall over hele landet, selv om det ennå er noen dager igjen av årets lyseste måned.

Bergenseren Næss sier til Nettavisen at det tegner til å bli den varmeste juni i Bergen noensinne. Men, det gjelder ikke bare i Bergen, absolutt ikke.

- Oslo, altså Blindern, vil få sin varmeste juni noensinne. Og når jeg ser på knapt 500 målestasjoner over hele landet, har alle per 23. juni hatt en høyere temperatur enn gjennomsnittet, sier Næss til Nettavisen.

Rekordskred

- Værmeldingen for de neste dagene er svært gode, og dermed er det sannsynlig at det blir et rekordskred for juni når alle dagene er inkludert, fortsetter han.

Næss sier han har sett på alle aktive værstasjoner i Norge og tatt med junidata tilbake til 1950. For å gjøre det skikkelig grundig har han lastet ned data fra alle værstasjonene i landet som han fant på eklima.no.

Det var riktig nok noen stasjoner som ikke hadde fullstendige data for i år, så de droppet Næss ut, men det var likevel 500 værstasjoner igjen.

- Når jeg sammenlikner så langt i juni, finner jeg at 479 stasjoner har hatt en varmere juni enn noen gang tidligere. Da har jeg hentet inn alle tilgjengelige år siden 1950. Det er kun fire stasjoner som er under gjennomsnittet, og de er fra Svalbard. Det viser at hele Norge har hatt en varmere juni enn normalt, sier Næss.

Kan ikke måle seg

Investeringsdirektøren har også regnet på gjennomsnittet av alle observasjonene.

- Da finner jeg at så langt i 2020 er det ingen andre år som kan måle seg. Jeg startet i 1950. Det kan være andre værstasjoner som ikke brukes lenger som har målt høyere temperatur. Eksempelvis hadde målestasjonen Frederiksberg i Bergen noe høyere gjennomsnitt i 1933.

- Det er 322 stasjoner som har opplevd sin varmeste juni noensinne og 161 som ikke har satt rekord. Men, med de gode værmeldingene kan det bli ende bedre, spår Næss.

Godt og varmt

En sjekk på Yr.no viser at det i Oslo ventes å være gjennomsnitttemperaturer i løpet av døgnet over 20 grader frem til søndag 28. juni. Det er godt over gjennomsnittlig junitemperatur i hovedstaden. Gjennomsnittlig junitemperatur i Oslo i er på 15,5 grader.

De to siste dagene av måneden ligger det an til 15-21 grader gjennom døgnet. Per 23. juni lå gjennomsnittstemperaturen på en rekke målestasjoner i hovedstaden rundt 18 grader.

For Bergen ser det bra ut frem til lørdag før det dabber av mot gjennomsnittlige 15 grader. Gjennomsnittstemperaturen per 23. juni var nesten 17 grader.

I Trondheim ligger også an til svært høye temperaturer ut uken. I Tromsø er det derimot en god del kjøligere med forventede døgntemperaturer mellom 7 og 14 grader.

