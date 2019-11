Bånn gass og rally for Ferrari-aksjen

Det har vært et ellevilt børsrally for Ferrari-aksjen på NYSE-børsen i USA, og hvor aksjen nå er nær femdoblet bare i løpet av de seneste cirka fire årene. Nå er det mulig aksjen kan doble seg enda en gang i løpet av det neste året.

[04.11.2019] Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester av børs, aksjer, valuta og råvarer for nordiske investorer, har i dag sett nærmere igjen på Ferrari-aksjen (ticker på NYSE: RACE), og hva det tekniske bildet for aksjen i dag signaliserer om den videre utviklingen fremover.

Ferrari-eier Fiat Chrysler, tok i oktober 2015 den italienske superbilprodusenten på børs i New York ved å selge 17,2 millioner aksjer.

Kursen ble satt til 52 dollar pr aksje, noe som ga bilmerket en børsverdi på i underkant av 10 milliarder dollar, tilsvarende rundt 90 milliarder kroner med dagens valutakurs.

Allerede etter første handelslag var børsverdien 5,7 prosent høyere etter å ha steget med mer enn 10 prosent rett etter børsåpning.

De påfølgende vintermånedene gikk det imidlertid ikke den rette veien for Ferrari. Aksjekursen falt med 35 prosent fra november 2015, og til en bunnotering på 34 dollar pr. aksje i februar 2016.

Så fikk imidlertid Ferrari-aksjen fart på seg, og har nå i løpet av rundt tre og et halvt år steget til 161 dollar pr. aksje.

Ferrari-aksjen har altså steget med solide 374 prosent siden bunnoteringen på 34 dollar i februar 2016.

Slo forventningene - aksjen falt



Ferrari slo forventningene da resultatene for andre kvartal ble offentliggjort i august 2019, men aksjen falt noe samme dag. Årsaken skal være at selskapet ikke økte guidingen for 2019, noe som ifølge Reuters skuffet enkelte investorer.

Bilprodusenten sa i stedet at de forventet å nå den øvre delen av guidingen for året.

Men resultatene slo altså forventningene - leveringen av biler steg 8,4 prosent, mens resultatet per aksje økte 14 prosent, mye drevet av modellene Portofino og 812 Superfast. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) steg 8,7 prosent til 314 millioner euro, i tråd med analytikernes snittestimater.

Ferrari legger frem rapporten for 3. kvartal mandag 04.11.19. klokken 14 norsk tid.

Aksjeanalyser.com skrev i sin tekniske analyse av Ferrari-aksjen den 30. januar 2016 (da aksjen ble priset rundt 40 dollar):

«Dersom Ferrari-aksjen skulle bryte opp av den fallende trenden, og etablere seg over det tekniske motstandsnivået rundt 46 dollar, vil det utløses et langsiktig positivt teknisk signal for aksjen».



Nå har vi igjen sett på Ferrari-aksjen og hva det tekniske bildet for aksjen indikerer fremover.

Selv om Ferrari-aksjen har hatt et ordentlig rally på børsen, har aksjen fortsatt et stort potensiale (les mer under).

Kort om Ferrari N.V. (ticker på NYSE: RACE)

Ferrari NV, known as Ferrari, is an Italy-based designer, manufacturer and retailer of sports cars that is incorporated in the Netherlands. It operates under the Ferrari brand. Its sports cars portfolio includes, among others, F12berlinetta, FF, Ferrari 488 GTB, 488 Spider, 458 Speciale, Ferrari California T, F12tdf and LaFerrari. The Company also offers financing services through Ferrari Financial Services. It also produces limited series and one-off cars. The Company divides its regional markets in EMEA (Europe, the Middle East, India and Africa), Americas, Greater China and Rest of APAC (Asia-Pacific region, excluding Greater China) and is active in over 60 markets worldwide through a network of authorized dealers.

For mer informasjon se selskapets hjemmesider her: https://corporate.ferrari.com/en/investors

Teknisk Analyse av Ferrari N.V. (ticker på NYSE: RACE)

Ferrari N.V. (ticker på NYSE: RACE) viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend (jf. ukediagram nedenfor), og hvor videre oppgang nå signaliseres for aksjen fremover innenfor denne stigende trenden.

Aksjen er nå i ferd med å bryte opp fra en kortsiktig konsolideringsformasjon, og over et teknisk motstandsnivå rundt USD 160.00 (jf. dagdiagram nedenfor).

Videre så er aksjen over både 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og 50-dagers glidende gjennomsnitt er over 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette er med og bekrefter at aksjen er i en positiv trend både på kort og lang sikt.

Det vil nå være teknisk støtte for aksjen ned mot 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt ved eventuelle korreksjoner ned for aksjen.

MACD momentum-indikator er også i kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger det ellers positive tekniske bildet for Ferrari-aksjen.

Aksjeanalyser.com sin egen tekniske og kvantitative analysemodell, SignalListen, er også i kjøpssignal for Ferrari-aksjen, og som den har vært det aller meste av tiden siden aksjen var rundt USD 44.00 i begynnelsen av mai 2016 (jf. diagram ‘SignalListen’ nedenfor).

Det er nå lite teknisk motstand for aksjen videre oppover, og innenfor den langsiktige stigende trenden som aksjen nå beveger seg innenfor.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Teknisk Analyse av Ferrari N.V. (ticker på NYSE: RACE), så vurderer Aksjeanalyser.com fortsatt aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Potensialet for aksjen, og basert på det samlede positive tekniske bildet for aksjen og i henhold til den langsiktige stigende trenden, vurderes av Aksjeanalyser.com til å kunne være opp mot USD 300.00 – 330.00 på 1-2 års sikt. Fredag endte aksjen rundt 161 dollar på NYSE-børsen i USA.

Det som eventuelt vil kunne endre det i dag positive tekniske bildet for Ferrari-aksjen vil være om aksjen skulle falle ned under 50-dagers og 200-dagers glidende gjennomsnitt, og bryte ut av den langsiktige stigende trenden.

Slik det samlede positive tekniske bildet for Ferrari-aksjen er i dag så signaliseres imidlertid videre oppgang for aksjen, og det både på kort og lang sikt.

Teknisk Analyse av Ferrari N.V. (ticker på NYSE: RACE):

