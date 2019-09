Bare 33 selskaper vil drive oljeleting i nye TFO-blokker

Bare 33 selskaper har søkt om å få drive oljeleting- og utvinning i 90 nye TFO-blokker på norsk sokkel. Søkertallet har ikke vært lavere de siste 14 årene.

Regjeringen tar søkertallet til inntekt for at interessen for norsk sokkel er svært høy, og at «selskapene ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping på norsk sokkel», ifølge en pressemelding.

Det ble i mai utlyst 90 leteblokker på norsk sokkel – fem i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet. 33 selskaper har søkt om å få tildelt områder. Det er det samme antall som i 2016, det laveste de siste 14 årene, og det fjerde laveste siden TFO-ordningen startet i 2003

– Å påvise mer av våre ressurser gjennom leting er avgjørende for norske arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping, og for finansieringen av hele velferdssamfunnet vårt, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

SV: – Nedprioriterer klimaet

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel. Hensikten er å stimulere til leting etter mindre funn som ikke rettferdiggjør selvstendig utbygging, men som kan nyttegjøre seg andre felts eksisterende infrastruktur før disse stenges ned.

Blokkene som ble utlyst tidligere i år ligger delvis i områder der miljøfagetatene anbefaler at det ikke gjennomføres oljevirksomhet, selv om de nå ikke vil opplyse om hvilke blokker det er søkt på, hevder SVs Lars Haltbrekken overfor NTB. Han mener regjeringen er på kollisjonskurs med Parisavtalen og klimamålene.

– I tillegg er dette felter som kan gi store utslipp i mange tiår etter at vi skal ha kuttet utslippene av klimagasser helt. Regjeringen må komme seg ut av oljetåka, og troen på at vi kan løse klimakrisen samtidig som vi pumper opp mer fossil energi, sier han.

– Faglige vurderinger

Det forhåndsdefinerte området ble betydelig utvidet både i Norskehavet og i Barentshavet i forbindelse med denne konsesjonsrunden.

Selskapene som har søkt om tildeling av leteområder, er alt fra store internasjonale aktører til mindre leteselskaper. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antall søknader, opplyser departementet.

– Også i år har vi foretatt en betydelig utvidelse av TFO-området basert på faglige vurderinger. Den høye interessen viser tydelig at norsk sokkel er konkurransedyktig, og at petroleumspolitikken vår fungerer, sier Freiberg.

Regjeringen tar sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.

