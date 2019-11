Bare en av ti kjøper elbil i Finnmark: To hurtigladere på deling i hele fylket

Elbilsalget stagnerte i oktober. Det mangler modeller som er både folkelige og gode nok til å overbevise Distrikts-Norge, mener ekspert.

- Drar du til Vadsø og Vardø og snakker om elbil, får du hodet kuttet av. Hvis 1000 personer kjøper elbil i Finnmark, er det to ladere på deling, sier Ketil Pedersen, leder for bilfinansiering i Danske Bank til Nettavisen.

I oktober stagnerte elbilsalget - andel solgte elbiler gikk ned fra 38 til 35 prosent. Fossil-gjengangere som Mitsubishi Outlander og Toyota Rav4 markerte seg på topp ti-salgslistene, selv om Audi e-tron var den mest solgte bilen.

Pedersen mener det er naturlig at elbilsalget går trått i de delene av landet er der de umiddelbare gevinstene mangler:

- Vi ser når vi snakker med leverandører og kunder ute, at vi har nådd et metningspunkt. Det er et stort tilbud i småbilsegmentet, men nr. 1-bilene, de store familiebilene, er ikke salgsklare ennå, sier Pedersen.

LANGT MELLOM LADERNE: I hele Finnmark er det hurtigladere to steder, i Alta og Kirkenes, viser ladekartet fra elbil.no. Totalt finnes det fire hurtigladere i Finnmark. Foto: Skjermdump (elbil.no)

- To ladere på deling

De aller fleste nordpå har to biler, fremholder han. Manglende infrastruktur gjør at mange holder igjen, og det gjelder særlig Finnmark. I Finnmark er det totalt fire hurtigladere fordelt på to byer, Alta og Kirkenes.

På en fylkesoversikt vi har fått hentet ut fra Opplysningskontoret for veitrafikken fremgår det klart at jo mer spredt bosetning, og jo lenger nord man kommer i landet, desto lavere er andelen solgte elbiler, selv om salget øker kraftig (se tabellen under).

Pedersen peker på at også kulda spiller mye inn. Rekkevidden svekkes, og selv med bedre lade-infrastruktur vil det være store utfordringer:

- Bil er komfort. Jeg vet at økonomien i en dieselbil er dårlig, men jeg har råd til det. Jeg er ikke villig til å stå å tanke strøm i 35 minus i en halvtime med hylende unger i baksetet bare for å kunne kjøre videre.

Tre fylker - ett bilmerke

Salgstallene illustrerer poenget med mangel på rimelige, større familiebiler.

Av 53.000 solgte elbiler så langt i 2019, er hele 17.000 en Tesla. For den nest mest populære elbilen, Nissan Leaf, er salget halvert fra 10.000 til 5.000 tusen når hele 2018 sammenliknes med 2019 til og med oktober. Nykommeren Audi e-tron, også en kostbar bil, er solgt i nesten 5000 eksemplarer, mens ingen andre elbiler topper 3000.

Fylkene Oslo, Akerhus og Hordaland står for nesten halvparten av salget med 26.000 solgte elbiler - det er 53.000 elbiler solgt totalt - mot 68.000 drivstoffbiler.

- Mangler insentiv og infrastruktur

I Finnmark er nå en av ti solgte nybiler en elbil, mot seks av ti i Oslo. Jørn Steinar Hartvigsen, nybilselger i Alta Motor, som forhandler VW, Skoda og Volvo, forklarer:

- Det er ikke bomringer i Finnmark, det er ikke det samme presset for å kjøpe el-bil. Så vi er litt på etterskudd. Det er heller ikke bygd ut skikkelige ladestasjoner her, sier Hartvigsen.

Ifølge Hartvigsen er derimot både interessen og tilbudet av aktuelle biler økende - blant dem nye VW ID3, som erstatter El-varianten av Golf. Mange vil ha elbil som en nummer to-bil. Om rekkevidden blir god nok, kan også nummer en-bilen bli elektrisk - selv i Finnmark:

- Men insentivet er ikke like stort som i storbyene og andre områder med bomringer, i tillegg til at mangelen på ladestasjoner er prekær. Det er ikke godt nok utbygget til å ta imot en flom av elbiler. Det må bygges ut ganske mye - infrastruktur er flaskehalsen, det er ingen tvil om det.

Én vil kanskje bygge ut

Frem til 31. desember 2018 er det i Norge totalt etablert 2435 ladestasjoner, hvorav 2135 er offentlig tilgjengelige med totalt 10.902 ladepunkter. Ved 630 av disse ladestasjonene er det mulig å hurtiglade. Dette inkluderer også 50 Tesla ladestasjoner.

I Finnmark er det etablert totalt fire hurtigladere - regjeringen ønsker at utbyggingen og bruken av hurtigladere skal skje etter vanlige markedsprinsipper:

«Regjeringen legger til grunn at utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff skal være markedsdrevet og på et tidligst mulig stadium skje uten støtte», skriver regjeringen i «Handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff». Handlingsplanen fra regjeringen tilrettelegger likevel for Enova kan tildele støtte til utbygging av ladestasjoner. Enova støtter opp mot 100 prosent av kostnaden for å bygge ladestasjoner, men har ikke lov til å gi driftsstøtte, og interessen er lav:

- Så langt er det ingen som har sett at det er drivverdig å drive stasjonene i Finnmark. Vi ønsker sterkt at det bygges ut ladestasjoner, og har utlyst konkurranse for Nord-Troms og Finnmark. Så langt er det bare Fortum av ladeutbyggerne som har meldt interesse, sier Eiliv Flakne, pressekontakt i Enova.