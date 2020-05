Bare ett av charterselskapene bekrefter at de har penger i kassa nå til å tilbakebetale kundene

Uten statlig økonomisk støtte kan det bli det vanskelig for charterselskapene å refundere kundene sine. - De har ikke kapital til å gjøre opp dette nå, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Tirsdag ble det kjent at charterselskapene Apollo, Ving og TUI avlyser alle sine reiser fram til 20. august, etter Utenriksdepartementets siste reiseråd. Turoperatørene har forsikret at kundene skal få refundert ferieutgiftene sine.

- Vi har 90 dager på å betale tilbake pengene. Vi begynner fortløpende, og for dem som har fått kansellert reisen før, gjelder fristen 90 dager fra kanselleringstidspunktet, sier Siri Røhr-Staff, kommunikasjonssjef i Ving, til Nettavisen.

Kundene skal få en mail der de kan velge ombooking, gavekort eller pengene tilbake, opplyser hun.

- Har ikke kapital nå

På grunn av reiserådene og avlyste turer står charterselskapene så å si uten inntekter i den mest inntektsbringende perioden av året.

- De har ikke kapital til å gjøre opp dette nå, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

- Generelt vil jeg si at det ikke er noen tvil om at veldig mange reisearrangører ikke har en sjanse til å tilbakebetale det de skylder med mindre de får hjelp fra myndighetene, sier Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som understreker at hun ikke da uttaler seg om charterselskapene spesifikt.

Verken Ving eller TUI kan bekrefte overfor Nettavisen at selskapene har tilstrekkelig likviditet i dag til å tilbakebetale kundene. Siden pakkereiseloven skal beskytte kundene mot konkurs, kan charterselskapene forsikre kundene om at de får igjen pengene sine uavhengig av deres egen økonomiske situasjon. Men myndighetene har ikke avklart hvorvidt de kommer til å støtte charterselskapene økonomisk:

- Vi oppfordrer de reisende til å være tålmodige i denne vanskelige situasjonen, skriver statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund i Barne- og familiedepartementet i en epost til Nettavisen.

- Har dere pengene? Slik svarer charterselskapene

Ving svarer slik på spørsmålet om selskapet faktisk har likviditet til å betale tilbake kundene:

- Det kan jeg ikke kommentere. Men vi har holdt på i 60 år og skal holde på i 60 år til, sier kommunikasjonssjef Røhr-Staff.

Ving gikk konkurs i 2019 som en del av det internasjonale reiseselskapet Thomas Cook, men ble reddet i oktober da selskapet ble kjøpt opp av Petter Stordalen, oppkjøpsfondet Altor og TDR Capital.

TUI krever å få Nettavisens spørsmål på epost, og svarer ikke direkte på noen av spørsmålene.

- Vi har et stabilt og solid økonomisk fundament. Dette er et av flere scenarioer vi har jobbet ut fra og vi var forberedt på at sommersesongen kunne bli slik som den nå har blitt, skriver kommunikasjonssjef Nora Aspengren i eposten.

LOVER REFUSJON: Både Nora Aspengren (t.v.) i TUI og Siri Røhr-Staff i Ving lover kundene at de skal få tilbakebetalt det selskapene skylder dem, men ingen av kan bekrefte at selskapene har likviditet til dette nå. Foto: TUI/ Ving

Hun skriver at alle kunder vil få pengene sine tilbake, og peker på en manuell prosess som forklaring på at det tar tid. På direkte spørsmål på SMS om TUI har likviditet til å betale tilbake til kundene, svarer hun ikke bekreftende eller avkreftende, men:

- Alle våre kunder som har krav på det vil få tilbakebetalt pengene sine.

Aspengren valgte å ikke svare da Nettavisen i en ny SMS spurte om TUI per i dag har pengene de skylder kundene eller er avhengig av andre inntekter, tilskudd eller offentlig hjelp for å sikre tilbakebetaling.

Apollo: - Vi har pengene

Apollo forteller at 30.000 kunder er berørt av den siste reisestoppen, og at det totalt var lagt opp til over 200.000 reiser til middelhavslandene.

- Det er klart at inntektstapet er stort når det er snakk om fem måneder med reisestopp – og tre av dem er vår høysesong. Denne situasjonen svir for hele bransjen. Ikke bare får vi ikke inntekter inn, men vi må også tilbakebetale store summer til kunder som har fått reisen sin kansellert, sier Tonje Løkaas Fossum, kommunikasjons- og markedssjef i Apollo.

Alle ansatte er permittert i 50 prosent over sommeren, opplyser hun.

- Vi har sterke eiere i ryggen, så vi skal komme oss gjennom dette, men vi håper selvfølgelig at det snart blir en tydelig avklaring på når vi kan begynne å ønske våre kunder velkommen til reisemålene igjen. Fem måneder er lenge å «stenge» en butikk, så vi håper virkelig at reiseportene snart åpnes igjen.

- Har dere likviditet til å refundere kundene nå?

- Det har vi. Hver tilbakebetaling er en transaksjon som må gjøres av våre ansatte, og selv om vi jobber på spreng med refusjoner, så vil det naturlig nok ta lengre tid enn vanlig. Apollo skal greie å holde fristen på 90 dager, forsikrer Fossum.

- Absurd situasjon

Før koronakrisen var lovverket slik at fristen for å refundere kundene etter en kansellering var 14 dager. En forskrift i påsken utvidet denne fristen til 90 dager.

Inger-Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet, synes det er ryddig at charterselskapene avklarer situasjonen nå, slik at kundene i hvert fall vet når de har krav på å få igjen pengene. Hun understreker likevel at regelendringen, som er midlertidig fram til 14. juni, setter forbrukerne i en lei skvis, og at mange rammes unødig hardt av dette:

- Vi aksepterte ikke at man utvidet fra 14 dager - det er åpenbart at dette satte forbrukernes i en skvis, sier Blyverket.

Det er nesten umulig for forbrukerne å henge med når reglene endres så raskt fra hva som var avtalen da man kjøpte reisen, påpeker hun.

- Som forbruker tvinges du til å gi lån til næringslivet når du faktisk trenger pengene selv. Det er en ganske absurd situasjon, sier direktøren i Forbrukerrådet.

Derfor renner pengene ut

Sommerreisene som flyselskapene og pakkereise-arrangørene selger i vintermånedene, sikrer kontantstrøm i form av forskuddsbetaling fra kundene i en periode med lave inntekter, fremholder flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Men de store inntektsstrømmene er i sesongen fra vår til høst.

- Dette stoppet helt opp i mars - og det treffer dem midt i fleisen nå. Det begynner på bli alvorlig, og det er ekstra skummelt at dette skjer på verst tenkelige tidspunkt av sesongen. Blir det ingen inntekter da, er det sjakk matt, sier Elnæs.

Særlig de som eier fly har store driftskostnader. Som eksempel nevner Elnæs at det koster 200 millioner euro i uka å drive Ryanair. I tillegg er det store midler investert i betalinger til hoteller og flyseselskap, som ikke tilbakebetaler til reiseoperatørene, poengterer Inger-Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

SJAKK MATT: - Dette stoppet helt opp i mars - og det treffer dem midt i fleisen nå. Det begynner på bli alvorlig, og det er ekstra skummelt at dette skjer på verst tenkelige tidspunkt av sesongen. Blir det ingen inntekter da, er det sjakk matt, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair. Foto: Paul Weaver

Kostnadene forsvinner dermed ikke selv om inntektene stopper opp. og nå tror Elnæs at permisjoner fortløpende gjøres om til oppsigelser:

- Når heller ikke myndighetene bidrar med nok tiltak, nærmer vi oss stupet - da må man kutte for å overleve, og det må nok disse selskapene også.

Permitteringsperioden må utvides fra 26 til 52 uker, ellers må staten inn med direkte midler, mener Elnæs:

- De har ikke kapital til å å gjøre opp dette nå.

- Ha tålmodighet

Som Nettavisen skrev mandag, er det Reisegarantifondet som skal sikre kundene ved en eventuell konkurs. Men det er ikke nok midler i fondet til å finansiere en så stor samlet tilbakebetaling som charterselskapene har forpliktet seg til nå.

Aktørene har etterlyst et svar fra regjeringen i over en uke på hvorvidt fondet får mer midler og hva som blir fondets ansvar i situasjonen som har oppstått. Til Nettavisen svarer statssekretær i Barne- og familiedepartementet Jorunn Hallaråker Heggelund slik på vært spørsmål om det samme:

- Vi må komme tilbake til hva Reisegarantifondet skal dekke etter at henvendelsene fra Reisegarantifondet og Virke er besvart.

- Hvordan kan en tremåneders frist være bedre for forbruker når risikoen for konkurs øker i den samme perioden?

- En fristforlengelse vil gi pakkereisearrangørene mer tid til å skaffe midler til å betale tilbake de reisende, og dermed forhindre konkurser.

- Hva er deres råd til løsning for familier som har lagt ut for en dyr sommerferie og i og med forlenget refusjonsfrist nå ikke kan regne med å få tilbake pengene før utpå høsten?

- Vi oppfordrer de reisende til å være tålmodige i denne vanskelige situasjonen. Fristforlengelsen gjelder pakkereiser som avbestilles eller avlyses til og med 14. juni. Fra 15. juni vil tilbakebetalingsfristen igjen være 14 dager.