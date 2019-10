Bare riksrett eller svakere økonomi kan frata Trump fire nye år

Den fjerde debatten mellom de demokratiske presidentkandidatene er gjennomført. Partiet har ingen klar toppkandidat.

Trump har fortsatt ganske gode muligheter til å bli gjenvalgt.

Natt til onsdag norsk tid var det ny TV-sendt debatt mellom de demokratiske kandidatene. Denne gangen var det rekordmange 12 håpefulle som hadde kvalifiserte seg for å delta.

Alle mot alle

12 kandidater på samme scene i en alle-mot-alle-seanse betyr ofte at det er den med den beste one-liner’n som vinner. Det var forventet å bli ganske kaotisk og det ble det.

Det mest interessante som har skjedd siden forrige debatt er at tidligere visepresident Joe Biden ikke lenger har en klar ledelse på meningsmålingene. Nå har Elizabeth Warren seilt opp på siden av ham. Bernie Sanders (78) har hatt et hjerteinfarkt siden sist, men pytt pytt. Han er visst helt frisk igjen.

Ressurser som burde vært brukt på å forberede en kamp mot Trump, brukes på å sverte partikollegaer

Det er ganske bred enighet om at det var noen av utfordrerne, de som kjemper om plassene etter ledertrioen Biden, Warren og Sanders, som vant debatten. Særlig Pete Buttigieg, som er borgermester i South Bend i Indiana, gjorde en god figur.

Ny rolle for Warren

Siden Warren er den som har hatt størst fremgang på meningsmålingene, var det hun, og ikke Joe Biden, som ble den store skyteskiven. En ny rolle for henne, og hun klarte seg ganske godt.

Det er det et problem for demokratene at så mange kandidater driver og river hverandre ned. Ressurser som burde vært brukt på å forberede en kamp mot Trump, brukes på å sverte partikollegaer.

Joda, slik er det amerikanske demokratiet, og det er en klassisk utfordring for partiet som er i opposisjon ved hvert eneste presidentvalg. Likevel, denne gangen virker det ekstra prekært. Når demokratene mener Trump er den farligste presidenten USA noen gang har hatt, burde de hatt en bedre plan.

Bidens fallende kurve skyldes effektiv Trump

At Joe Biden har hatt en fallende kurve på meningsmålingene viser nok også hvor effektiv Trump kan være når han bestemmer seg for å svekke en motstander. The Donald har benyttet enhver anledning til å sverte den tidligere visepresidenten. Fremover vil vi nok se at skytset fra Trump i enda større grad vil bli rettet mot Warren.

Trump er en kriger uten skam eller skrupler. Så lenge hjertet pumper, står han oppreist

Faktum er at demokratene nesten er avhengig av at Trump går helt i veggen for at de skal vinne. Det kan skje på to måter:

Toneangivende republikanske senatorer distanserer seg offentlig fra Trump og gjør dermed en effektiv riksrettssak mer sannsynlig.

Den amerikanske økonomien svekkes, og arbeidsledigheten øker.

Ny dag, ny krise

For veldig mange er det komplett uforståelig at Trump fortsatt er president. Det går nesten ikke en dag uten en ny krise. Legger man alle krisene oppå hverandre hadde byrden knust hvem som helst. Men Trump er en kriger uten skam eller skrupler. Så lenge hjertet pumper, står han oppreist.

Bare riksrett eller svakere økonomi kan gi demokratene nøklene til det hvite hus. Nå kan man si at det ikke er «bare». Og det er selvsagt helt rett.

Likevel. Demokratene har fortsatt en lang vei å gå.