Båtsalget eksploderte i mai: - Mismatch mellom tilbud og etterspørsel

Aldri før har det vært så mange som sjekker båtsidene til Finn.no som det var 10. mai. Også antall båtsalg har skutt i været i mai i år sammenlignet med i fjor.

Da koronapandemien slo ut i Norge, og det etter hvert ble klart for folk at de trolig må feriere i Norge, skjønte Finn.no at interessen for brukte båter ville gå kraftig opp. Det har den også gjort.

- Fra 1. mai og til og med 12. mai hadde vi like mange signerte digitale kontrakter på båter som vi hadde i hele mai i fjor. I april var det en vekst på 106 prosent i antall signerte kjøpekontrakter sammenlignet med samme måned i fjor, sier Magnus Frøshaug Ryhjell, forretningsutvikler Motor i Finn.no, til Nettavisen.

122 prosent vekst

Interessen har eksplodert. Hele fire-fem ganger har rekorden for antall besøkende på båtannonser blitt slått i år.

- Søndag 10. mai hadde vi 332.000 besøk på båtsidene våre - og det er all time high! Den forrige rekorden var 3. mai og var på 304.000. Til sammenligning var rekorden som sto før koronapandemien, satt den 26. juli i fjor - med 280.000 besøk, sier han.

Men mange kan jo besøke båtsidene for å drømme seg bort. Nettopp derfor var det viktig for dem å sjekke hvor mange som faktisk gjennomførte kjøp, som nevnt, og i tillegg hvor mange som viste interesse ved å sende melding til selger fra båtannonsen.

- I uke 19 var det hele 122 prosent flere som sendte meldinger på båtannonser sammenlignet med samme uke i fjor. Det var en vekst på ti prosent fra uken før, forteller Frøshaug Ryhjell.

- Mismatch

Det er båttypene skjærgårdsjeep og daycruiser det går mest av for tiden. Ettermiddagen 14. mai er det drøye 9000 båter til salgs, hvorav 6610 er brukte båter og 2559 nye båter. Det er 2292 skjærgårdsjeep til salgs og 1452 daycruisere til salgs i dag.

I april 2020 ble det publisert 8,5 prosent flere båtannonser enn i april 2019. Ser man på annonser merket med solgt i april i år er en økning på 51 prosent kontra april i fjor.

- Det er en voldsom økning i interesse og henvendelser, og noe økning i antall båter til salgs. Men etter mitt skjønn er det en ganske stor mismatch mellom tilbud og etterspørsel akkurat nå, sier han.

Frøshaug Ryhjell forklarer at årsaken til denne mismatchen trolig skyldes at flere kanskje drøyer å selge båten nå som folk begynner å skjønne at sommeren må tilbringes i Norge.

- Båtliv blir åpenbart et alternativ for nordmenn i år, og det er mange nye båtkjøpere. Det virker som at mange ikke ønsker å selge båtene sine i år, sier han.

Flere registrerer seg

I de digitale kjøpekontraktene via Finn.no som kjøper og selger signerer, kan kjøper velge om de ønsker å melde seg inn i Redningsselskapet og registrere båten. Stadig flere går dette nå enn før.

- I april var det 50 prosent vekst i antall innmeldinger i Redningsselskapet, og 34 prosent vekst i registrerte båter, forteller Frøshaug Ryhjell.

Selv om interessen for brukte båter har eksplodert under koronakrisen, har Finn.no også hatt kontakt med båtforhandlere som frykter at de går tom for båter og ikke får tak i flere enn de allerede har bestilt opp.

- Sånn sett er jo brukte båter veldig attraktive, fordi folk kan få båtene raskere, og de vil på sjøen i morgen eller til sommeren, sier Frøshaug Ryhjell.