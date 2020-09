Bedriften dropper den årlige festen, men Martha Helen (27) er fornøyd med alternativet: – Voldsomt kjekt

Mange avbestiller julebordet på grunn av smitte og lavere omsetning. – Ingen grunn til å avlyse, mener Virke.

For restaurantene, hotellene og eventbransjen, er høsten og adventstiden vanligvis høysesong, og mange bedrifter drar inn inntekter som holder dem flytende i trange perioder andre deler av året.

Men i år er det annerledes.

I en tid med oppblussing av smitte, mer usikkerhet og dårlige økonomiske fremtidsutsikter, holder mange bedrifter igjen midler de ellers ville brukt på årsavslutning eller julebord.

En av fire bedrifter i serverings- og utelivsbransjen svarer at de ikke har noen bestillinger i oktober. Det samme sier én av tre innen opplevelser og kultur. Mange i bransjen svarer også at antallet bestillinger i oktober er over 76 prosent lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Det fremkommer av tallene fra NHO Reiselivs undersøkelse for september.

Avlyser årsfesten - men bruker fortsatt penger på mat

For gassoperatøren Gassco har årsfesten i oktober vært et høydepunkt for de rundt 200 ansatte på Bygnes i Karmøy kommune. Den årlige festen markerer starten på gassåret, som strekker seg fra 1. oktober til 30. september påfølgende år.-

– Sammenkomster som disse er en fin måte å bevare fellesskapet vi har her i Gassco på, og jeg tror mange ansatte blir glade og motiverte når bedriften spanderer en slik fest på oss, sier Martha Helen Fagerland (27).

GIR GASS: Rundt 200 jobber for den statlige gassoperatøren Gassco, som i år vil kjøpe takeaway til de ansatte og invitere til digital fest fra sofaen. OBS: Bildet er fra før koronapandemiens utbrudd. Foto: Gassco

Hun forteller at de årlige sammenkomstene er en mulighet til å treffe ansatte på tvers av bedriften, og at det er noe mange vanligvis ser fram til.

I år var Fagerland imidlertid forberedt på at festen ville utebli på grunn av koronasituasjonen. Men tirsdag kan Gassco meddele at de vil kjøpe inn mat fra en lokal leverandør til kontorene og gassanlegget som de ansatte kan ta med hjem og nyte sammen med en partner. Via tv-skjermene hjemme vil de ansatte kunne delta på en digital årsfest som bedriften vil arrangere.

– Det handler om å gi en motivasjonsboost til de ansatte, men også om å hjelpe det lokale næringslivet, sier Lisbeth Kallevik, kommunikasjonsdirektør i Gassco.

Selv om gassprisene har falt tungt gjennom året, er det først og fremst smittevern som gjør at Gassco dropper den årlige samlingen. Gassco-ansatt Fagerland er glad for at bedriften likevel prioriterer et arrangement for de ansatte.

– Jeg jobber i kontrollrommet til vanlig, så vi er er vanligvis litt isolert fra de andre. Derfor blir det voldsomt kjekt å ta del i en større samling, selv om det blir fra sofaen hjemme, sier Fagerland, som legger til at hun håper at det blir show på skjermen når Gassco-festen legger opp til fest på avstand.

Hyller initiativet

Mandag skrev Bygdebladet at Rogaland Elektro avlyste årets julebord og ga ansatte gavekort til restaurantbesøk i stedet. På oppfordring fra NHO valgte daglig leder Trond Randeberg å bidra til at de lokale bedriftene i serverings- og utelivsbransjen overlever høsten.

– Vi ønsker å holde hjulene i gang for flest mulig. Hvis vi kan være med og bidra, så er det flott. Mange av restaurantene er også kundene våre, så dersom de blir berørt av inntektstap, rammer det oss også, sier Randeberg til Bygdebladet.

Til Nettavisen Økonomi sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland at en stor andel av aktørene i service- og utelivsbransjen ser mørkt på høsten, og at bookinger og bestillinger fra bedriftene er helt nødvendig.

– Bestillinger inn mot julebordsesongen, kan være forskjellen på overlevelse og konkurs for mange, sier Grindland.

HYLLER GASSCO: – Mange har ropt etter myndighetene, men bedrifter kan hjelpe bedrifter også, påpeker Tone Grindland, regiondirektør NHO Rogaland. Foto: NHO

Hun understreker at det er stor forskjell på hvor hardt rammet de ulike næringene er av koronasituasjonen, og oppfordrer bedriftene som klarer seg bra til å bruke penger slik at den skadeskutte reiselivsnæringen klarer seg.

– Gassco har funnet en utrolig god og kreativ løsning. De har tatt hensyn til at de ikke kan samles, samtidig som de gjennomfører et digitalt arrangement og bestiller god mat fra en lokal leverandør, sier Grindland.

Direktør Ivar Horneland Kristensen i hovedorganisasjonen Virke merker også at bedriftene som lever av at folk samles nå sliter tungt.

– For alle som lever av å samle folk, er julebordsesongen avgjørende for å få endene til å møtes. Dette gjelder både restauranter, serveringssteder, catering, kulturaktører og reiselivet. Disse bransjene sysselsetter til sammen 280.000 personer. Siden mars har disse jobbene stått i umiddelbar fare for å forsvinne, sier Kristensen.

OPPFORDRER: Administrerende direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen, ber de bedriftene som har mulighet om å ikke avlyse julebordet. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Virke-direktøren oppfordrer virksomhetene til å ikke avlyse julebordet i år.

– Vi skal leve med smitte i samfunnet i lang tid fremover. Da må vi endre fokus fra å stenge samfunnet ned på grunn av smitten, til å få samfunnet til å rundt på tross av smitten. Derfor tar bransjen smittevern på alvor. Gode smittevernsrutiner og en egen handlingsplan mot smitteutbrudd sikrer at kolleger kan samles i tråd med smittevernreglene. Derfor er det ingen grunn til å avlyse årets julebord, sier Kristensen.

