Bedriftene etterlyser vindsatsing: - Det er litt politisk prestisje i det nå

Flere peker på vindkraft til havs som løsningen i stedet for på land. Nå må politikerne gi gass før havvind-toget går, mener bedriftene.

- Vi vil være klare til å levere til store prosjekter fra 2023 og utover, sier Knut Vassbotn, som leder Aker Solutions' havvindsatsing.

Da oljeservicekonsernet for tre år siden forsøkte å finne ut hva Aker Solutions skulle bli gode på innen fornybar energi, landet forretningsutviklerne på vindkraft til havs. Det samme har mange andre bedrifter de siste årene.

I en studie fra Sintef, TIK-senteret og NTNU undersøker havvindforskerne 97 bedrifter som har etablert seg eller forsøker å etablere seg innen havvind.

Kun 13 av bedriftene forskerne undersøkte så på offshore vind som sin kjerneaktivitet, og bare åtte av dem hadde mer enn 50 prosent av omsetningen sin fra havvind. Mange peker på det samme: De savner retning og vilje fra norske myndigheter til å satse på havvind i Norge med konkrete virkemidler.

- Vi trenger mål og ambisjoner på politisk nivå, samtidig som vi trenger virkemidler og konkrete prosjekter. Kombinasjonen overordnede mål og konkrete prosjekter kan ta næringen langt, sier Aker Solutions' Vassbotn.

Vindturbinen Hywind, 13 kilometer fra Karmøy, ble Norges første vindturbin til havs. Daværende StatoilHydro utviklet den som et pilotprosjekt i 2009. I vinter ble den solgt til Unitech. Foto: Equinor

Norge åpner områder i Nordsjøen



For mens danske Ørsted bygger ut bunnfaste vindturbiner i stor skala ute i Europa, har Norge begrenset aktivitet innen vind til havs. Mange peker på flytende havvind som ikke står på havbunnen som Norges mulige industrieventyr. Men teknologisk er det en vanskelig øvelse, og økonomisk er det dyrt.

Lenge har industribedrifter langs kysten bedt regjeringen om å gjøre tilgjengelig områder for forskning og utvikling til havs. I sommer får de svar på tiltale, når regjeringen etter all sannsynlighet skal åpne ett til to områder i Nordsjøen.

- Dette er et mekka for fremtidig ny industriutvikling, sier Ketil Kjenseth (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Til tross for at mange bedrifter tilsynelatende har kompetansen og kunnskapen som skal til for å lykkes innen havvind, er det få som har klart å ta store markedsandeler. At bedriftene etterlyser bedre støtteordninger og klarsignal fra norske myndigheter til å legge oljevirksomheten bak seg for offshore vind, tar komité-leder Kjenseth på alvor.

- Det er i leverandørindustrien den virkelig store muligheten ligger. At offshore vind kommer, er helt sikkert. Det er konkurranse nå om hvem som kommer i posisjon til å være fremst i leverandørindustrien. En sier jo at Norge nå har 5 prosent av markedet, og at vi kan ta 10 prosent innen 2030. Det er enorme muligheter, sier Kjenseth.

Ketil Kjenseth (V) er leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Han er optimistisk på vegne av den norske havvind-industrien, men maner samtidig til måtehold: - Fordi teknologiutviklingen skjer såpass raskt, så er det viktig å ikke brenne av alle pengene på feil sted, sier Kjenseth. Foto: Magnus Ekeli Mullis

- Men det kan virke som at bedriftene mener det er litt blandede signaler fra politikerne. Stemmer det, ut ifra din erfaring som leder for komiteen?

- Nei, det opplever jeg ikke. Jeg la fram et havvindforslag i fjor sammen med representanter fra Høyre, Frp og MDG. Ap har også lagt fram klare signaler om havvind-industrien. Det er litt politisk prestisje i det nå, sier komité-lederen.

- Kan du gi noen konkrete lovnader til havvindbedriftene?

- Det aller første de skal få, er områder offshore som de kan bygge ut. Så er det innenfor virkemiddelapparatet, og det handler mer om hastigheten og størrelsen på det. Jeg kan ikke si hvilken sum vi snakker om. Men det er klart at det fort blir penger av det, sier Kjenseth.

- Vil være en pådriver for store parker i Norge

Sammen med amerikanske Principle Power har Aker Solutions tre prosjekter som er klare til oppskalering, og ser de spesielt fram til den forventede åpningen av havvind-områder til sommeren. Ambisjonene til Knut Vassbotn og Kjell Inge Røkkes Aker Solutions er det ingenting å si på.

- Vi ser ingen betydelige utfordringer ved å åpne disse områdene, og vi vil være en pådriver for store parker i Norge, sier Vassbotn, som er klar på at havvind-toget kan forsvinne foran øynene på oss hvis vi ikke handler:

- Det er helt opplagt at vi må bruke mulighetene som finnes nå. Det er en betydelig interesse, og vi tror markedet vil bli veldig stort. Projeksjonene sier at dette vil bli en stor industri, og landene som blir med på dette fra starten av på de første prosjektene, vil også utvikle en stor leverandørindustri.

Det er ingen tvil om at mange ser på vindforholdene i Nordsjøen som ideelle for utbygging og testing av innretninger for havvind. I vår ble partiene i det danske Folketinget enige om å bygge en rekordstor vindmøllepark ved navn Thor i Nordsjøen. Fra 2027 vil parken forsyne 800.000 husstander med strøm. I sommer kommer Google-selskapet Makani til testsenteret på Karmøy for å utvikle teknologi for havvind.

Høsten 2018 utredet Equinor mulighetene for å forsyne Gullfaks- og Snorre-feltene med strøm fra flytende havvind. Prosjektet heter Hywind Tampen. Bildet er en illustrasjon av hvordan Hywind Tampen-prosjektet kan bli seende ut. Dimensjoner og avstander er ikke realistiske. Foto: (Illustrasjon: Equinor)

Det er også knyttet spenning til om Equinor får 2 milliarder kroner i støtte fra Enova til å bygge ut flytende havvind-turbiner som delvis kan forsyne Gullfaks- og Snorre-feltet med strøm. Energi- og miljøkomité-leder Kjenseth virker sikker i sin sak på at Hywind Tampen, som prosjektet heter, vil få støtte.

- Bedriftene har etterspurt pilotområder. Nå kommer vi til å regulere noen områder, og teknologien utvikler seg så raskt at vi regner med at det kommer til å bli installasjoner av det. Og så kommer Hywind Tampen til å få Enova-støtte, sier Kjenseth.

- Er du sikker på det?

- Ja, det er ganske sikkert, sier Kjenseth med et glimt i øyet.

