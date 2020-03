Bedrifter i krise kan lære mye av familiebedriften til Svein (48): – Et glitrende eksempel

Bedriften Smed T. Kristiansen har vanligvis oppdrag for tre uker fremover. Nå har han bestillinger ut august. – Bedrifter som oss kan omstilling, sier sjefen.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) – Farfaren min og faren min var også kreative. Det sitter i ryggraden. Som eier og sjef har jeg mulighet til å prøve ut noen teite ideer som etter hvert ikke viser seg å være fullt så teite, sier Svein T. Kristiansen.

Som tredje generasjons eier og daglig leder av stålbedriften Smed T. Kristiansen, er 48-åringen travelt opptatt med å berolige ansatte og deres familier, kunder og leverandører.

Oljefylket Rogaland har fått en dobbeltsmell i form av koronakrise og rekordlav oljepris. Med oljenedturen fra 2014-2017 friskt i minnet, er imidlertid ikke Kristiansen veldig urolig.

Ved forrige krise var den norske kronen sterkere, og både kostnads- og lønnsnivået var så høyt at bedrifter som Smed T. Kristiansen ikke kunne konkurrere. Nå er det annerledes.

– For oss i industrien er den svake kronen kjempebra fordi vi kan selge kvalitetsprodukter til en konkurransedyktig pris. Det gjør at vi ikke blir like avhengig av aktiviteten på norsk sokkel som tidligere, sier daglig leder Kristiansen.

Les også: 3 grunner til at oljeprisen stuper – dette kan gi fullstendig kollaps

OMSTILLING: Stålbøylene til familiebedriften Smed T. Kristiansen kan brukes til både vindparker og oljeplattformer. – Mange av produktene våre er ferdig omstilt, sier Kristiansen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Les mer: Mobiliseringshæren er klar: Stavanger oppretter eget sykehjem med eks-sykepleiere

2 av 3 skal fram med sparekniven

Krisen som har veltet over Norge og verden er, i et økonomisk perspektiv, spesielt dårlig nytt for Stavanger-regionen. Dobbelsmellen gjør at to av tre, 65 prosent, av bedriftene mener krisen kan føre til permitteringer, oppsigelser og konkurs. Det kommer fram i en fersk undersøkelse fra Næringforeningen i Stavanger, som har fått svar fra 1.400 bedrifter i regionen.

Stålbedriften Smed T. Kristiansen har vært både dyktige og heldige. Normalt vet bedriftslederen kun hva bedriften skal levere tre uker frem i tid. Men nå har Kristiansen full aktivitet knyttet til et røroppheng for del to av oljeplattformen Johan Sverdrup på oppdrag fra Aibel i minst seks måneder frem i tid.

Les mer: Bedriftene må få penger til å beholde ansatte - ikke gjøre dem arbeidsløse

DELT I TO: For å redusere smittefaren på arbeidsplassen, har arbeidsstokken til Smed T. Kristiansen blitt delt i to - et dagskift og et morgenskift. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Forrige gang oljeprisen falt til et langvarig lavt nivå, klarte familiebedriften å holde hjulene i gang ved å tenke nytt. Bedriften begynte å bruke stålet til å skjære ut sykkelstativer til kommunen og pizzasteiner til bedriftsmarkedet. Inntektene holdt flere av de ansatte i jobb. De største inntektene kommer fra olje, men Kristiansen ser flere muligheter utenom også fremover.

– Vi har fått store kunder innen vindkraft. Plutselig havner stål som kunne havnet på en oljeplattform i en vindturbin i Spania. Det betyr at mange av produktene våre er ferdig omstilt, og at vi kan se mot andre kunder enn tidligere, sier Kristiansen.

Les mer: Myndighetene advarer mot å trosse disse rådene i matvarebutikken

VIL HJELPE: – Vi er hele tiden på utkikk etter nye oppdrag. Akkurat nå skulle vi gjerne levert noe til fellesskapet i en vanskelig tid, for eksempel til Helse-Norge. Men vi ser ikke helt hva det skulle vært, sier bedriftsleder Svein T. Kristiansen, som er svært mottakelig for tips. Foto: Magnus Ekeli Mullis

I oljebransjen er det store summer, men stor risiko. Når én ledende aktør, som regel Equinor, bestemmer seg for å utsette vedlikeholdet på plattformene sine for å spare penger, følger resten etter. Som en ulveflokk, mener Kristiansen. Han sammenlikner også bransjen med et stort tankskip, som tar lang tid å bremse og tar lang tid å få opp i hastighet. Det betyr at høsten kan bli tøff, selv om oljeprisen skulle gå opp i løpet av kort tid.

– Vi håper at bransjen klarer å gire opp fortere denne gangen enn ved forrige krise, sier Kristiansen.

Les mer: – Langt flere vil dø av tiltakene enn av korona

Tror norske bedrifter kan komme styrket ut av krisen

I dag har Smed T. Kristiansen 27 på lønningslisten, en dobling siden 2018. Omsetningen på 52 millioner kroner i 2019 var også mer enn dobbelt så høy som 2018-inntektene på 22 millioner kroner. Det svinger for stålbedriften, og noe av grunnen til oppsvinget er mer nytenkning og eksport, ifølge Kristiansen.

– Jeg tror at Norge vil komme styrket ut av denne krisen økonomisk. Vi blir stadig mer avhengig av at vår industri kan eksportere, og da mener jeg ikke bare olje og fisk. Dersom mange av industribedriftene girer opp nå, vil vi være så klare som vi aldri har vært før til å levere til utlandet, sier Kristiansen.

Les også: Koronakrisen kan ha overraskende effekt: - Nå har vi et felles prosjekt (+)

Stålbedriften får skryt fra stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H), som har fulgt bedriften over tid.

– Smed T. Kristiansen, med Svein Kristiansen i spissen, er et glitrende eksempel på en rogalandsbedrift som møter krevende tider med pågangsmot og konstruktive løsninger, som hele tiden er på jakt etter nye forretningsområder, sier Stokkebø, og fortsetter:

– Han er et forbilde for mange. De viste at de klarte å tenke nytt gjennom oljeprisfallet i 2014, og selv om situasjonen til bedriftene i regionen nå er ulik, har nok mange noe å lære av hvordan Smed T. Kristiansen håndterer krevende tider.

Hovedproblemet til mange av selskapene i Rogaland og ellers i Norge, handler om likviditet. Mange mangler penger til å dekke faste, løpende utgifter, så vel som uforutsette utgifter som kan dukke opp i løpet av krisen. Regjeringen har foreløpig svart med å sette ned og utsette en rekke skatter og avgifter, inkludert momsen og arbeidsgiveravgiften.

Les også: Aksjeekspertene: - Kjøper du disse aksjene nå, skal det mye til å tape penger (+)



Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) hyller Smed T. Kristiansen, og håper at regjeringens tiltak kan redde mange av bedriftene i Rogaland fra oppsigelser og konkurser. Foto: Birgitte Hovland

Les også: Stavanger etterlyser krisepakker fra regjeringen: – Må sette inn mottiltak

I Stavanger-regionen skriker den politiske ledelsen etter grønt lys til gryteklare prosjekter som kan settes i gang og holde folk i arbeid. Så langt ser Stavanger kommune at krisen vil føre til mellom 500 og 800 millioner kroner ekstra i kostnader bare i 2020. Snart kan målrettet nødhjelp til Stavanger-regionen komme, ifølge Stokkebø.

– Ja, det tror jeg at vi vil se. Nå må vi huske at det kun er en drøy uke siden store deler av samfunnet ble stengt ned, og regjeringen har til nå prioritert det som er mest akutt, nemlig likviditeten til mange selskaper. Samtidig har vi vært tydelige på at dersom oljeprisen forblir lav, så må vi finne tiltak som kan kompensere for det, sier Stokkebø.