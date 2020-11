Bekmørkt arbeidsmarked - men sjeføkonomen ser positive tegn: – Lyset i enden av tunnelen kommer nærmere

– Mer og mer tyder på at vi vil lykkes med å bekjempe koronaviruset.

– Det er helt usannsynlig jævlig akkurat nå, sa hotellkongen Petter Stordalen mandag.

En fersk undersøkelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) tyder på at det er svært mange bedriftsledere rundt omkring i Norge som tenker det samme.

Svarene fra medlemsbedriftene levner liten tvil om at november har vært beinhard for norske bedriftsledere og arbeidere:

Over halvparten av bedriftene melder om lavere etterspørsel.

Flere opplever omsetningssvikt.

Andelen med betalingsproblemer øker, og flere frykter at de kommer til å gå konkurs

Dette er hovedfunnene i NHOs medlemsundersøkelse 56 prosent melder at etterspørselen går ned, noe som er høyere enn ved forrige undersøkelse (46 prosent).

14 prosent (opp fra 10 prosent) har mer enn 50 prosent omsetningssvikt.

Andelen med færre nye ordre har økt fra 22 prosent i oktober til 35 prosent i november.

16 prosent har likviditetsproblemer - opp 1 prosentpoeng.

Flere frykter konkurs (14 prosent - opp 1 prosentpoeng).

Færre planlegger for oppsigelser (17 prosent - ned fra 19 prosent). 3.794 bedrifter har svart på medlemsundersøkelsen til NHO.

– Noen næringer står i knestående, og har blitt dyttet enda lenger ned. I går sa Stordalen at tiden er hans verste fiende, og tiden gjør at bedriftene bukker under fordi de finansielle reservene går tom, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

Nyhetene er positive

Selv om mye ser mørkt ut på arbeidsmarkedet, ser imidlertid Dørum utviklingstrekk å glede seg over:

– Tallene nå er ikke så alvorlige som de var i vår. Det kommer av at de fleste nå tenker at de bare må stå på gjennom dette forbigående problemet. Bedriftene har et pågangsmot som er tuftet på at vi kan slå ned en ny smittebølge fordi vi har gjort det før, samt at det snart vil komme en vaksine. Det er mer enn vi visste for åtte måneder siden, sier sjeføkonomen.

Vaksinenyhetene har kommet på rad og rekke de siste ukene: Pfizer/Biontech, Moderna og Oxford har alle gitt oss håp om at en koronavaksine kan være innen rekkevidde.

– Tidspunktet for vaksinering av de mest utsatte gruppene synes å komme nærmere og nærmere. Jo kortere tid det tar før vi får en vaksine, jo mindre bør vi frykte en tredje smittebølge, sier Dørum.

Vaksinenyhetene kan gi fornyet håp for mange desperate bedrifter, spår sjeføkonomen.

– Vi kan håpe på en normaltilstand allerede i løpet av neste år. Dette påvirker viljen og evnen til bedriftene til å stå i dette lenger. En bank som ser at en restaurant kan være i full sving igjen til våren vil gjøre andre vurderinger enn hvis vi måtte vente mye lenger. Lyset i enden av tunnelen kommer nærmere, sier Dørum.

Bekymret for dominoeffekt

Den siste runden med lokale og nasjonale innstramminger av smitteverntiltak har truffet serveringsbransjen og hotellene hardt. Julebordsgjestene uteblir, og hoteller og restauranter som allerede har måttet tåle en dramatisk inntektssvikt får et nytt hardt slag.

I Oslo er det forbud mot alkoholservering i tre uker, og bedrifter over hele landet dropper julebordene som følge av smitteøkningen gjennom høsten.

Lavere omsetning i reiselivet og i serveringsbransjen kan også gi større usikkerhet og hardere tider for andre bransjer, og Dørum frykter en dramatisk annenrunde-effekt.

– Færre hotelgjester fører til færre nye investeringer i hotellbygg, som igjen påvirker bygg- og anleggsbransjen. På samme måte gjør lavere inntekter i husholdningene at det blir mindre å gjøre for butikkene. Vi ser også at folk vrir forbruket mot varer, og vekk fra tjenester, sier Dørum.

