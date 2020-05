Bekymret for skattekåte politikere: – Vi vil slite

Næringslivet blør jobber og penger. Nå er de bekymret for å få en heftig skatteregning på toppen av det hele.

– Jeg bekymrer meg for hva slags skatteøkninger bedrifter vil måtte slite med hvis venstresiden vinner valget i 2021, sier daglig leder Christian Fredrik Moe i renholdsselskapet 2Clean.

Både Miljøpartiet de Grønne (MDG) og SV har lanserte egne skattepakker på flere titalls milliarder kroner for å betale for koronakrisen, og få ned ulikheten i samfunnet.

Samtidig er over 400.000 nordmenn registrert som arbeidsledig og regjeringen har pumpet inn over 200 milliarder kroner i krisepakker. Ifølge regjeringen vil de fortsette å pumpe penger inn i økonomien i lang tid fremover.

Brukket rygg

Næringslivsleder Fredrik Moe får støtte av Høyre, som instedet for å angripe MDG og SV, heller retter skytset mot storebror Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet.

– Vil han som leder av Aps programkomité ta initaitv til å kjøle ned skatteiveren overfor næringslivet, når det samme næringslivet ligger med brukket rygg? Vil han fjerne de ideologiske skyslappene og se hva som virkelig trengs, spør finanspolitisk talsmann Mudassar Kapur (H).

IKKE SKATTEKÅT: Høyres Mudassar Kapur bekymrer seg for skattekåte politikere, og forventer at Ap avklarer deres standpunkt i skattedebatten mens næringslivet blør. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

– Det siste næringslivet trenger nå er en større regning fra skattekåte rødgrønne politikere, sier han.

Enkelt forklart tilsier økonomisk teori at det er to måter for staten å stimulere økonomien over statsbudsjettet. Enten ved at staten bruker mer penger direkte i økonomien, eller ved å senke skatter og avgifter for å få forbrukerne til å bruke mer penger.

Kapur mener vinningen forsvinner i spinningen om vi først gir store krisepakker for deretter å skattelegge folk.

– Vi skal få fart på økonomien igjen. Da er det voldsomme skatteøkninger det siste vi trenger. Vi jobber for at bedriftene skal komme seg trygt gjennom denne krisen, og da må pengene gå til lønninger, ikke skatt, sier Kapur.

– Siste vi trenger er skattekåte politikere

Kårstien Eidem Løvaas (H) i næringskomiteen går til angrep på politikere han kaller for «skattekåte»:

– Det siste næringslivet trenger nå er en større regninger fra skattekåte rødgrønne politikere. Venstresidens politikken innbærer høyere skatter, nasjonalisering og mer regulering som minner om en mistro til privat sektor. Det er helt feil medisin for norsk økonomi, sier han.

– Det er få, om noen, bedrifter som lengter etter Støre og Lysbakkens skatteopplegg i disse dager, sier Høyres Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Høyre

– Man kan si mye om venstresiden i norsk politikk, men noen god allianse for verdiskapning i privat sektor er de ikke. Det er få, om noen, bedrifter som lengter etter Støre og Lysbakkens skatteopplegg i disse dager, slår han fast.

Begge politikerne er samstemte om at når staten stiller opp er det lett å glemme at det er privat sektor som finansierer hele det norske velferdssamfunnet.

Christian Fredrik Moe i renholdsbyrået 2Clean stiller seg bak planene.

– Alle bedriftseiere har ett fokus: Å få folk i jobb igjen. Vi er del av en dugnad for å få næringslivet og arbeidsplasser tilbake til normalen. Det siste vi trenger fremover er en økt skattebyrde som gjør det ekstra vanskelig for bedriftene å få folk tilbake på jobb. Vi trenger politikere som sørger for at konkurransekraften er bra, sier han.

Nettavisen har tatt kontakt med Arbeiderpartiet for å få en avklaring av deres ståsted i skattedebatten. De understreker at de vil ha et «forutsigbart» og «rettferdig» skatteopplegg, men vil ikke gå i detaljene på om de vil øke eller redusere skattene.

– Desperat

– Det er desperat av Høyre å prøve å spre usikkerhet om dette, sier finanspolitisk talskvinne Hadia Tajik (Ap).

– Høyre har i 7 år sørget for at de rikeste blir rikere, og de har nektet å sette utbyttebegrensninger for krisemilliardene som utbetales til bedriftene. Selv i land som Nederland, Island og Italia har politikerne sett verdiene av å ha begrensninger på utbytte for å sikre at fellesskapets penger går til fellesskapet og ikke personlig berikelse, sier hun.

DESPERAT: Finanspolitisk talskvinne og nestleder Hadia Tajik (Ap) mener Høyre er desperate når de forsøker å skyve skylden over på Ap, og garanterer at de skal holde skattene på et forutsigbart nivå. Foto: NTB Scanpix

Hun mener Høyres skattekutt har gått stort sett de rikeste i samfunnet.

– Når Høyre er så interessert i vårt syn på skatt, kan vi avsløre at nysgjerrigheten er gjensidig: Hvor mye skattekutt til de rikeste kommer Høyre til å gå på valg på denne gang? Tror de virkelig at større økonomiske forskjeller mellom fattig og rik er det Norge trenger nå?

Nettavisen tok kontakt for å avklare partiets konkrete standpunkt til økte skatter og avgifter, men har ikke fått noe svar.