Bekymret for smittevern på utested: - Burde vært stengt

Herretoalettet på utestedet The Scotsman i Oslo var overfylt med papir torsdag kveld. Det skaper koronafrykt. Daglig leder beklager hendelsen.

Papir rant over søppelbøtten og lå strødd på gulvet på toalettet, og en Nettavisen-tipser reagerte på renholdet til utestedet midt under en pandemi.

- Her kommer du ikke engang til vasken for å få vasket seg etter ett toalettbesøk. Stedet burde vært stengt, skriver mannen, som ønsker å være anonym, i mailen.

Tipseren legger til at flere gjester skal ha vært sjokkerte over synet som møtte dem på herretoalettet.

- Alvorlig

Nettavisen har vært i kontakt med daglig leder Joachim Langebrekke ved The Scotsman, som sier at ansatte som var på jobb torsdag kveld også oppdaget den overfylte bøtten og ga beskjed videre. Han beklager hendelsen.

- Vi ser alvorlig på det. Vi ønsker jo ikke å være en bidragsyter til å spre noe, sier han, og legger til:

- Dette anser vi som et avvik. Vi følger alle regler for smittevern.

Han forteller at søppelbøtten har et lokk man må trykke på for å få det til å åpne seg, og sier at noen trolig bare har begynt å legge papir oppå lokket.

- Så har nok andre bare fortsatt å gjøre det. Men som et resultat av denne hendelsen, har vi nå valgt å ta bort lokket fra søppelbøttene, så man kan kaste papiret rett ned, sier Langebrekke.

Reduserer bevegelse

På spørsmål om hvor ofte de vasker toalettene for tiden, svarer han følgende:

- Vi har noen som går over og vasker berøringspunkter og flater hver time. Vi er mye mer nøye med renholdet nå enn før korona, naturlig nok, som alle andre.

Han forteller også at noen av det første de gjorde før de stengte ned i mars, var å stenge av muligheten til å bruke håndtørkeautomatene. Det kom på bakgrunn av at det ble snakket om at smitten kunne spres ved å blåses rundt ved hjelp av en slik automat.

- Samtidig har vi ekstra tiltak nå. Alle må bruke desinfeksjonsmiddel når de kommer inn døren, alle må bli servert ved bordene og ikke være i baren, og samtidig prøver vi å redusere generell bevegelse i lokalet, sier han

Flere skal ha blitt sjokkerte over hva som møtte dem på herretoalettet på utestedet Scotsman i Oslo, ifølge en Nettavisen-tipser.. Foto: Heiko Junge / SCANPIX .

Nettavisen har vært i kontakt med direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten. Hun sier hun ikke kan kommentere smittevernet ut fra et bilde, men påpeker at de har kontrollører ute som registrerer avvik etter smittevernreglene.

Stengte utesteder

Dette er ikke første gangen det rettes kritikk mot utestedene etter de kunne åpne igjen i juni.

Denne uken kunne Nettavisen avsløre hvilke syv utesteder i Oslo som de seneste ukene er blitt stengt grunnet brudd på smittvernbestemmelsene. Tre av stedene har fått åpne igjen.

De fire stedene som for tiden er stengt, per 8. juli, er:

Dojo - Kristian IVs gate 13

Pöbel - Marieboes gate 9

Sandaker Kro - Sandakerveien 59

Tukthuset - Hammersborggata 2

De fire stedene fikk vedtak om stenging 7. juli. Nettavisen har prøvd å få kommentarer fra eierne av de aktuelle utestedene, uten å lykkes.

- Mange ansatte og utestedsdrivere anstrenger seg for å holde seg til reglene. Der de ikke gjør det godt nok, må vi fatte stengningsvedtak. Å opprettholde smittevernet på byens skjenkesteder er fortsatt høyt prioritert av kommunen, sa direktør Gunnhild Haugen i Næringsetaten til Nettavisen.

Følgende tre steder ble stengt, men har fått åpne igjen etter å ha gjort endringer som sørger for at smittevernet overholdes:

Vålerenga Bar i Åkerbergveien 56 fikk stengningsvedtak 15. mai

Malécon i Kristian IVs gate

Uvisst i Tordenskiolds gate 30. juni

Eier og daglig leder av Vålerenga Bar, Mangal Singh, sa til Nettavisen at de måtte holde stengt én uke like etter de åpnet baren for kunder etter koronastengingen.

- Vi måtte sørge for skilting i baren, og at kundene ikke sitter for tett. Samtidig måtte vi sette inn ekstra bemanning og sørge for ekstra godt renhold, fortalte han.

Helhetsvurdering

Når Næringsetaten finner det nødvendig å stenge skjenkesteder av smittevernårsaker, er det basert på helthetsvurderinger. Næringsetaten forholder seg til nasjonale og lokale smittevernråd og regler.

Stengningsvedtakene som nå er innført gjelder frem til stedet har dokumentert at grunnleggende krav til smittevern kan ivaretas. Det må også utarbeides og gjennomføres en egen risikovurdering som ivaretar smittevernfaglig forsvarlig drift.

Utelivet får advarsel før Europa-åpning

Fredag kom regjeringen med en advarsel, når det nå åpnes for mer reising i Europa. Nå blir det ekstra viktig at restauranter og utesteder følger smittevernrådene.

– Vi skal ikke ha noen afterskitendenser her, sier statssekretær Inger Klippen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

Hun viser til situasjonen i februar og mars, da mange norske skiturister ble smittet av koronaviruset på afterski i Østerrike. Noen få superspredere smittet veldig mange på kort tid, og smitten begynte å bre seg i Europa.

– Østerrike viste oss at utelivsbransjen er et sted med risiko, sier Klippen til NTB.

Regjeringen har sett med bekymring på de meldingene som har kommet om slurv med smittevernet i utelivet de siste ukene. I ytterste konsekvens kan brudd føre til nye innstramminger.