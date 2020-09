Bekymret over importert kjøtt: - Uten antibiotika ville jeg ikke vært her i dag

Både SV og Senterpartiet ville fremme forslag til Stortinget om å forbedre merkingen av importert kjøtt. For SV-politiker Nicholas Wilkinson er det spesielt viktig.

- Uten antibiotika ville jeg ikke vært her i dag. Men takket være antibiotika kan jeg nå både gå, snakke og skrive igjen, sier han, som er helsepolitisk talsperson i SV og stortingsrepresentant for SV i Akershus.

I mai 2018 ble han nemlig blodforgiftet, fikk flere hjerneslag og havnet i koma. Det førte til at han havnet i rullestol og mistet språket, og måtte lære alt på nytt.

For Wilkinson hadde det vært kritisk om antibiotika ikke virket da han ble syk for to år siden. Desto mer antibiotikaresistente bakterier og antibiotika vi mennesker får i oss, desto større sjanse er det for å utvikle antibiotikaresistens, mener forskere.

Den siste tiden har Nettavisen satt fokus på norsk versus utenlandsk kjøtt, deriblant at flere raser mot dårlig merking av importert kjøtt. I helgen skrev vi derimot om konsekvensene forskere mener importert kjøtt kan ha.

Selv om det ikke er lov å bruke antibiotika for å avle opp større dyr, som dermed gir mer kjøtt, får dyrene likevel i seg antibiotika ved behandling av sykdom. Tall fra Animalia viser imidlertid at det er store forskjeller på mengden antibiotika norske husdyr får i seg kontra husdyr fra mange andre land i Europa. Det kan føre til at det blir med antibiotikaresistente bakterier i kjøttet.

Les også: NHO foreslår radikale endringer for å redde velferdsstaten

- Kjempebekymret

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, har forsket mye på antibiotikaresistens. Da Nettavisen snakket med han sist uke, forklarte han at det kan bli igjen antibiotikaresistente bakterier når dyr har fått antibiotika gjennom fôret ved sykdom. Disse bakteriene kan henge igjen i kjøttet vi spiser.

- Det er ikke noe tvil om at antibiotikaresistente bakterier i kjøtt kan gi antibiotikaresistens for mennesker. I verste fall kan vi ikke behandle sepsis (blodforgiftning) eller lungebetennelse, for eksempel, sa han.

Wilkinson i SV er redd for at det skal utvikles antibiotikaresistens hos mennesker.

- Jeg er kjempebekymret for antibiotikaresistens, og at alle som trenger antibiotikabehandling for å bli friske ikke får hjelp, sier han.

ENGASJERT: SV-politiker Nicholas Wilkinson er veldig opptatt av å forhindre at vi utvikler antibiotikaresistens, etter at antibiotika reddet livet hans for to år siden. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

- Vi vet at antibiotikaresistens øker i hele verden. Selv om Norge har kuttet i antibiotikabruk, øker resistensen i utlandet, blant annet fordi antibiotika i stor grad gis til dyr. Det fører til at også vi blir utsatt, blant annet gjennom reiser, sier han.

At du kan få i deg antibiotikaresistente bakterier på reise, har også Norsk Helseinformatikk og Helsenorge skrevet om.

Les også: Høyre vil ha ned avgiftene på alkohol og sukker

Tar det videre til Stortinget

Wilkinson mener det beste ville vært å stoppe import av kjøtt, siden tall viser at utenlandske dyr har fått i seg mer antibiotika enn norske. Han påpeker at på grunn av EØS-reglementet er ikke dette mulig, men da må vi gjøre det beste ut av situasjonen.

- Jeg mener vi må merke kjøttet bedre, og vise på emballasjen hvor mye antibiotika som er brukt i fôret til dyret kjøttet kommer fra. Da håper jeg folk vil se på det og velge norsk kjøtt, sier han.

Les også: Test av matvarepriser: - Uvanlig at det er så likt

Wilkinson forteller at han på vegne av SV vil sende forslag til Stortinget om å få til bedre merking. Det ønsker også Senterpartiet å gjøre i høst.

- Vi kommer til å fremme to forslag. Det ene er merking av mengde antibiotika og det andre er å få til ulik emballasje på norsk og importert kjøtt, sier Sp-politiker Geir Pollestad til Nettavisen.

- De fleste merker ikke forskjell på om de spiser norsk eller tysk kjøtt til fredagstacoen, men har du lungebetennelse merker du om antibiotikaen virker eller ikke, fortsetter han.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

- Ivaretar forbrukernes interesse

Nettavisen har vært i kontakt med presseansvarlig for landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf), for å få kommentarer på hva hun mener om merkingen av importert kjøtt.

- Jeg mener dagens regler ivaretar forbrukerinteressene på en god måte, svarer hun.

- Jeg er opptatt av at vi skal ha god forbrukerinformasjon og gode merkeordninger på mat. Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å ha samme merkeregelverk som EU. Merkingen skal gi nødvendige opplysninger, slik at forbrukerne kan gjøre best mulig valg, forteller Bollestad.

GODT MERKET: Olaug Bollestad mener det er viktig å merke kjøtt riktig, og at dagens regelverk ivaretar forbrukernes interesser. Foto: Annika Byrde (NTB scanpix)

Hun legger til at det er pålagt å merke opprinnelsen til storfekjøtt og ferdigpakket ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe. Det gjelder også for karbonade- og kjøttdeig.

Som hovedregel skal det angis både oppdrettssted og slaktested for dyret, og på storfekjøtt skal også dyrets fødested oppgis, ifølge Bollestad. Opplysningene skal være plassert på et iøynefallende sted på pakningen og være godt synlig. Reglene gjelder både norskprodusert og importert kjøtt.

Det er Mattilsynet som fører tilsyn på at matvarene som selges i Norge er merket slik regelverket krever.

Les også: Kjøttprodusenten Fatland frykter det kan bli for lite ribbe i butikkene til jul

- Viktig kvalitet

Bollestad mener samtidig vi skal være stolte av at norske dyr får i seg lite antibiotika.

- Det er en viktig kvalitet ved norsk landbruk som forbrukerne bør være bevisste på når de kjøper mat, sier hun.

Bollestad påpeker imidlertid at importert kjøtt skal oppfylle de samme kravene til mattrygghet som norskprodusert kjøtt.

- Det skal ikke være rester av antibiotika, uansett opprinnelse, sier hun.

Bollestad legger til at det også er viktig at forbrukerne god kjøkkenhygiene og tilstrekkelig varmebehandling av alt kjøtt, slik at man unngår å bli utsatt for eventuelle uønskede bakterier som kan finnes på rått kjøtt.